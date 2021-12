Verstappen y Hamilton, una rivalidad eterna… ¿y efímera?

La resaca del Gran Premio de Abu Dabi, en el que se vivió uno de los desenlaces más emocionantes de todos los tiempos, da paso a un sinfín de preguntas, que se irán respondiendo conforme pasen los días. Entre las primeras se encuentra una duda que, ante un cambio normativo como el que se presenta desde marzo de 2022, se hace obligada: ¿es este el primero de muchos o Max Verstappen se quedará como flor de un día?

Cuando el neerlandés entró en la meta del circuito de Yas Marina, entre gritos, llantos y felicitaciones, se le escuchó decir que espera ganar «diez o quince» años más. Por edad hay margen. Tiene 24 años (se ha convertido en el quinto campeón menor de 25) y plantear que esté una década más en la Fórmula 1 no es nada descabellado. Hay casos: el propio Lewis Hamilton tiene 36, por no hablar de la cuarentena de Fernando Alonso. Por el bien de la Fórmula 1 y del espectáculo es más deseable que, si tiene que haber un imperio de Verstappen, no dure un milenio, porque quien se perdura en el poder suele acabar creyéndose su dueño.

Visto cómo ha ido la temporada 2021, es casi deseable que la no tan lejana retirada de Lewis Hamilton se alargue. A diferencia de lo que pasó este año, el aún heptacampéon firmó su renovación antes de verano y lo hizo por una única temporada: a partir del mes de enero se empezará a generar el habitual ruido mediático de máquinas para conocer el destino del mejor piloto de la historia por guarismos: más mundiales (no en solitario), más poles y más victorias que nadie, de lejos. De Hamilton dependerá si quiere continuar en un equipo Mercedes al que se le empieza a notar el desgaste, bien por las decisiones en pista, bien por las de fuera.

Un relato de película

El concepto 'relato' se ha acabado retorciendo hasta convertirlo en sinónimo de patraña, embuste, invención o, cuando menos, tergiversación de la realidad para acomodarla a la agenda de turno. En este caso, el epílogo de la temporada 2021 lo firma Mercedes con un quítame allá esa apelación sobre el resultado de Abu Dabi. Conforme pasan las horas, todo apunta a que el calentón de haber perdido se les ha pasado y que no llegarán a ir hasta las últimas consecuencias, pero sí han dejado claro que lo que antes era una cordial rivalidad (dura, pero justa) ha pasado a la historia del pasado. Son enemigos directos.

La película se cuenta sola. El joven brillante que tumba al déspota y le hace hincar la rodilla ha sido la primera parte de una saga que, de continuar, será la del rey que toma represalias y contraataca para recuperar el trono. Por el camino, actores secundarios que pueden ganar presencia en escena, como el caso de Fernando Alonso, Carlos Sainz o George Russell, el próximo compañero de Hamilton en Mercedes.

Desde luego que el argumento engancha, y los números no fallan. En Países Bajos, la carrera del Gran Premio de Abu Dabi fue vista por un 87% de la audiencia, cifras que solo se rozaron en España en tiempos del mismísimo Fernando Alonso y ni siquiera se llegó a ese punto. La historia de Verstappen tiene atrapados a sus congéneres, y la presencia de un 'enemigo' tan poderoso como Hamilton le añade un punto más de epicidad a la historia.

La pregunta es cuántas temporadas tendrá esta serie. Hamilton tiene un año más de contrato, el primero en el que se estrena una normativa que busca más emoción en pista y, por tanto, menos probabilidad de que un equipo arrase como ha hecho Mercedes en los últimos años. Hamilton ha comandado las huestes con puño de hierro hasta que, posiblemente embriagados de las mieles del éxito, no han sabido prever que el viejo imperio de Red Bull podía resurgir. Si la escuadra angloalemana es capaz de darle un coche al heptacampeón para permitirle ser octocampeón en 2022 quizá lo deje después. Si no, igual aguanta hasta que cumpla con lo que considera su destino manifiesto.

Los grandes beneficiados por esta rivalidad serán los espectadores. Después de lo vivido en esta histórica temporada 2021, ¿alguien está dispuesto a perderse la segunda temporada de esta serie que ni los guionistas más avezados en películas de suspense podrían prever?