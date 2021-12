Sainz pone un gran broche a 2021

Aunque su presencia en el podio de Abu Dabi quedó en un segundo plano porque eran los contendientes por el Mundial los que le acompañaban, Carlos Sainz cerró su primera temporada con Ferrari de manera inmejorable: con un tercer puesto. Este resultado no sólo le confirma como el primer piloto de la Scuderia frente a Charles Leclerc, algo por lo que no todos apostaban, sino con un 5º puesto final en el Mundial que es un resultado ideal.

«Ya habéis visto que en cuanto estoy en una pelea yo juego, peleo, que es lo que he venido a hacer a la Fórmula 1. Mi final de año demuestra que estoy listo para lo que venga, que en cuanto me pongo a ir cómodo con el coche voy rápido y hago unas carreras muy completas», se reivindicó tras la épica cita en Yas Marina.

En cuanto a su carrera, Sainz estaba más que satisfecho porque, aunque posible, el objetivo del podio era «muy difícil». «Me he empezado a parecer mucho al Carlos de McLaren, que hizo dos años muy buenos. Sé que al nivel ese que sé que puedo llegar puedo hacer carreras como las de hoy, que son muy fuertes y me preparan para un 2022 que, venga lo que venga, estaré más que preparado», prometió.

Alonso: «Ojalá el año que viene pueda luchar un poco más arriba»

Fernando Alonso se mostró entre satisfecho y aliviado por acabar la temporada 2021. El asturiano finaliza el año con un 8º puesto en Abu Dabi, un 10º en la general y un podio como mejor resultado, que no está mal viendo de dónde venían.

Sobre la carrera sacó su lado más bromista. «No sé a quién le va a interesar los comentarios de todos los que estamos aquí hoy, de nuestras carreras individuales... Para el que le interese: fue una buena carrera por ahí detrás, donde estábamos nosotros. Fuimos hasta la vuelta 40 sin cambiar, cuando salió el Virtual Safety Car. Salió bien, otra vez en los puntos el domingo, 8º y 9º para el equipo, en una carrera en la que no fuimos del todo competitivos», admitió

Hablando de lo que pueden lograr y lo vivido en este 2021, Alonso sale contento. «La temporada en sí ha sido buena. A partir de Bakú creo que he sumado bastantes puntos, hemos encontrado una regularidad que no tuvimos al principio. Con el equipo hemos limado algunas cosas que no estaban top, y tenemos un equipo ahora que en un fin de semana que no somos muy muy rápidos, aun así seguimos sumando puntos», resumió, antes de pensar ya en 2022. «Ojalá el año que viene podamos tener más potencial y poder luchar un poco más arriba», admitió, aunque ve potencial.

«Tenemos un equipo fuerte en la pista, nos faltan más prestaciones, que salgan de la fábrica. Este coche también lo abandonamos muy pronto, pero el año que viene hay que dar un paso adelante y tenemos que ser más competitivos. Estrategia, pitstops, salidas, cómo ejecutamos el fin de semana desde los entrenamientos hasta la carrera... creo que tenemos un equipo casi referencia en ese sentido. Ahora nos falta que en las dos fábricas, tanto en Enstone como en Viry, que llevan ya muchos meses trabajando en el proyecto de 2022, cuando lo pongamos en pista en febrero que tengamos una buena sorpresa», finalizó con una sonrisa de oreja a oreja.