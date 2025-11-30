Sainz: «Lo hemos hecho todo perfecto»

David Sánchez de Castro Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:17 | Actualizado 19:27h. Comenta Compartir

Carlos Sainz salió de Losail con una sonrisa difícil de disimular. El madrileño firmó en Catar uno de los podios más imponentes de su carrera al ser tercero con un Williams que llegó maltrecho a meta. «Estoy muy contento y orgulloso de todo el equipo por lo que hemos hecho hoy», celebró. «Pensaba que iba a ser el fin de semana más complicado de la temporada y salimos con un podio. Hemos clavado la salida, la parada… no puedo estar más orgulloso».

El español, que partió séptimo, supo aprovechar el caos estratégico de McLaren y un ritmo inesperadamente sólido del Williams. Él mismo lo reconoció nada más bajarse del coche: «Lo hemos hecho todo perfecto hoy. En la primera mitad de la temporada no lo hemos hecho y hemos desarrollado en tantas áreas que se han presentado tantas oportunidades que hemos aprovechado todas». Su satisfacción era evidente: «Ha sido una de mis mejores carreras, de las más inesperadas también. No nos lo esperábamos para nada».

Sainz explicó que comenzó a creer en el podio muy pronto. «Me di cuenta en el segundo stint, cuando vi que tanto Oscar Piastri como Lando Norris no eran capaces de adelantarnos. Creía que era un cuarto puesto y luego, cuando he empezado a ir muy rápido con el neumático duro, he dicho: 'Esto está controlado'». La clave, según él, estuvo en mantener a raya a Antonelli el tiempo suficiente y en un ritmo de carrera «muchísimo mejor de lo esperado».

El tramo final fue un ejercicio de supervivencia. «En las cuatro últimas vueltas se nos ha roto algo en la parte delantera. Perder un segundo por vuelta ha hecho que Lando acabase muy cerca al final. Si llega a durar una vuelta más, me pasa», admitió. Pero resistió. Y con este segundo podio del año, Sainz vuelve a reafirmarse: «Últimamente, cuando se me presenta la oportunidad de podio, la conseguimos».

Alonso: «Este coche es mucho más difícil de conducir de lo que se ve por la tele»

El asturiano firma un gran fin de semana, completado con un séptimo que sabe a oro. Fernando Alonso volvió a exprimir hasta la última gota de rendimiento de un Aston Martin que, según él mismo admite, es «totalmente inconducible». Fernando Alonso logró un séptimo puesto milagroso en Catar, un resultado que él mismo celebró como un pequeño triunfo en un año durísimo. «Jolín, imagínate. He sumado 30 puntos en todo el año y ocho aquí… En carrera no pensaba de ninguna manera acabar séptimo. Con los brazos abiertos cogemos este resultado», aseguró.

La carrera no fue sencilla para nadie, pero menos aún para un Alonso que volvió a sobrevivir apoyándose en su lectura de ritmo y en una gestión de neumáticos superlativa. «El coche de seguridad varió un poco las estrategias. Ha sido diferente a lo que esperábamos. En cuanto a nosotros, no tenemos ritmo, afortunadamente Catar es el segundo circuito más difícil de adelantar después de Mónaco», explicó. Ese contexto, sumado al caos estratégico de otros equipos, le permitió mantenerse en zona de puntos durante gran parte de la prueba.

Lo más delicado llegó en el ecuador de la carrera, cuando un trompo provocado por el límite absoluto le puso contra las cuerdas. «Hicimos un 360º, el coche es totalmente inconducible. Perdí el coche por desgracia y pude seguir por suerte en un circuito como Catar», relató. Aun así, logró mantener el ritmo suficiente para evitar que le pasaran coches claramente más rápidos. «Nosotros no podemos empujar, acabamos con el neumático delantero. Vamos al 50% y aun así acabamos sin neumático», describió.

Alonso aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje directo: pilotar el Aston Martin es un ejercicio de supervivencia. «Este coche es mucho más difícil de conducir de lo que se ve por la tele», sentenció. Y aun así, el español volvió a convertir un día destinado al sufrimiento en un séptimo puesto que sabe a mucho más.