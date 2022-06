Sainz, frustrado: «Lo he intentado todo»

Aunque ya muchos firmarían lograr un segundo puesto, Carlos Sainz se sintió decepcionado tras acabar el GP de Canadá. El de Ferrari se quedó muy cerca de ganar a Max Verstappen, pero el impotente ritmo final del neerlandés fue suficiente para privar de la ansiada primera victoria en F1 del madrileño.

«He empujado a tope, no he dejado ni un milímetro con el muro y en las últimas frenadas he empujado con todo, con la batería. Lo he intentado todo para pasar a Max, pero hoy nos faltaba ese pequeño extra de ritmo», afirmó. «Nos faltaba en la horquilla para coger velocidad antes de la chicane. Éramos más rápidos, lo hemos sido en carrera, pero nos faltaba este poquito para adelantar», remató en su análisis el madrileño.

Sainz admitió que se siente un poco defraudado por no poder ganar, aunque la balanza es netamente positiva por el esfuerzo y la actitud. «Estoy muy feliz con el ritmo de carrera y por haber podido presionar a Max durante toda la carrera. Creo que hemos hecho la parada en el momento adecuado, lo hemos intentado todo y hemos estado muy, muy cerca de poder ganar hoy», destacó Sainz, que suma 102 puntos en la general.

Alonso lo achaca a la mala suerte

Fernando Alonso fue el único piloto de los de arriba que empeoró su posición de parrilla en meta (y luego fue penalizado). De un segundo en parrilla y aspirante serio a victoria o al menos a podio, a sumar dos pobres puntos. Ni mucho menos es el objetivo que se había planteado.

Antes de conocer el castigo que le mandó de la séptima plaza en meta a la novena en la clasificación final, Alonso se mostró defraudado por lo ocurrido. «Ha sido una carrera bastante buena en cuanto a ritmo. Hubiésemos podido luchar por el podio, viendo que Hamilton está en el podio y estábamos delante de él de manera más o menos controlada...», explicó, antes de confesar que tuvo una avería que le dejó lejos de su objetivo.

«A partir de la vuelta 20 o así tuvimos un problema de motor: en el sistema de energía, cortaba el KERS a mitad de las rectas. Más o menos eran ocho décimas o un segundo por vuelta lo que perdía, y para estar en el tren del DRS con Ocon o con Leclerc», relató.

Lo que se explica peor es la estrategia de Alpine. Alonso no cargó las tintas contra el equipo. «No tuvimos suerte», dijo. «Yo pasaba por meta y salió el 'virtual'; justo cuando estaba ya para entrar en boxes, se acabó. Duró esos dos minutos justos en los que yo no estaba en el pitlane, pero bueno... la suerte no acompañó hoy, como es habitual. Problema de motor, otra vez en mi coche... la verdad es que duele», señaló al final.