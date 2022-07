Sainz asalta la pole en Silverstone

Jornada histórica para Carlos Sainz la de este sábado, tras haber logrado en Silverstone la primera pole de su carrera. En una clasificación pasada por agua, el piloto español logró dar la sorpresa, marcando el mejor tiempo sobre suelo británico. El madrileño consiguió hacerse con el primer puesto en la parrilla de salida cuando Max Verstappen ya se veía con ella, siendo la tercera posición para su compañero en Ferrari, el monegasco Charles Leclerc.

No le fue del todo mal a Fernando Alonso, quien este domingo saldrá desde la séptima posición en una temporada en la que su Alpine no termina de responder de la manera que esperaba. Pero, sin duda, esta jornada será especialmente recordada después de que Carlos Sainz sustituya al asturiano como el último piloto español en hacerse con la pole, lo cual no sucedía desde el Gran Premio de Alemania de 2012.