Sainz y Alonso dejan motivos para creer… otra vez

Aunque por pura estadística, el gran favorito para este sábado en la pole de Canadá será Charles Leclerc, eso no es garantía, ni muchísimo menos, de que lo sea para ganar la carrera. A una estadística lamentable referida al ratio de poles-victorias, ya que lleva seis de las primeras este año y solo ha logrado dos de las segundas, se une un Max Verstappen que estuvo brillante en las dos tandas de entrenamientos.

La primera jornada de trabajo en la isla de Notre Dame, aparte de dejar claro que es una zona muy agreste como demostró una marmota que casi atropella Carlos Sainz, confirmó que este va a ser un fin de semana muy igualado. Tanto es así que, pese a que Sainz acabó 3º, dejó muy buenas sensaciones.

El temible 'porpoising' se hizo más notable por la tarde que por la mañana. No fue casual tampoco: entre los primeros y los segundos libres, la FIA anunció que no se iban a tomar medidas punitivas contra quienes superasen las medidas que tienen que establecer. Eso implica que el rebote que tan duro fue para todos los pilotos en Azerbaiyán, aquí se redujo… relativamente. Y es que en los primeros apenas hubo, pero en los segundos fue especialmente notable. «Es muy serio», se lamentaba Sainz.

Un viernes más, el protagonista fue Fernando Alonso. Tercero en los primeros libres, quinto en los segundos, sobre el asturiano hay grandes perspectivas. El problema es que en Bakú también hizo lo propio y al final decepcionó. Nadie debería dar por supuesto que este buen resultado se repetirá en la clasificación, tanto en cuanto se espera que los Mercedes estén un paso por delante. George Russell, por ejemplo, acabó 7º y su puesto natural a una vuelta debería ser por delante del español, pero ahí queda: si logra una vuelta limpia, quizá Alonso pueda lograr un buen resultado.

También habrá que esperar a ver qué deciden en Ferrari con el turbo de Leclerc. El reventón de su Ferrari en Bakú dejó ese motor inservible, pero aunque sí pudieron salvar algunas partes, el turbo es uno de los elementos que, eventualmente, tendrá que sustituir. Este viernes después de los entrenamientos lo decidirían, ya que la penalización de diez posiciones que tendrá que cumplir debe plantearse para un circuito, como es el caso de Canadá, donde se puede adelantar.

Para añadir más picante, habrá que estar muy atentos al cielo. Ya en los libres hubo amenaza constante de tormenta como la que arrasó el circuito el jueves, si bien no llegó a producirse con los pilotos en pista.

El futuro de Alonso, para después de verano

Aunque se le ha aclarado mucho, Fernando Alonso tiene que pensar muy bien su futuro. El asturiano sabe que puede estar en Fórmula 1, como mucho, hasta 2025 con suerte y el que puede ser su último contrato antes de una retirada ya definitiva (al menos del Gran Circo) es una decisión importante.

Antes de salir a rodar, Alonso respondió al respecto. «He leído cosas. Voy a esperar a la pausa del verano para tomar decisiones. No ha habido ninguna novedad, no he hablado con nadie ni han pasado cosas», aseguró. Lo cierto es que todo depende no sólo de lo que decida él, sino también de lo que hagan en Alpine con Oscar Piastri y Williams. El equipo inglés quiere motores Renault, están dispuestos a prescindir del lastre de Nicholas Latifi y el joven australiano está deseando firmar, pero como siempre en la Fórmula 1 hasta que no esté firmado y cerrado, no se puede dar por hecho nada.

Entre bromas, Sebastian Vettel, con quien Alonso compartió rueda de prensa, insinuó que si ambos podían llegar a estar aquí en 2026. «¿Cuántos años vamos a tener en 2026, Fernando? Tendrás 46 años y yo tendré la edad que tú tienes ahora. Deberíamos seguir, ¿no?», bromeaba el tetracampeón. Nada hace pensar que ni uno ni otro estén en la parrilla para entonces (quizá mucho antes se hayan ido), pero no deja de ser noticiable que dos corredores que han hecho historia para esta generación sigan con esas ganas.