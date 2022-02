Mercedes vuelve a los orígenes para recuperar el trono de Hamilton

Para un rey destronado, lo más difícil es recuperar la corona. Lewis Hamilton y Mercedes aún no asumen que Max Verstappen y Red Bull les pasó la mano por la cara en la temporada 2021, y estos meses no han sido sencillos de asumir. Acomodados y acostumbrados a ser los campeones reinantes, volver a empezar una campaña como aspirantes no es fácil.

Por eso, aprovechando la nueva normativa, han regresado a los orígenes. «Partimos de cero», comenzó su larga alocución Toto Wolff, antes de mostrar al mundo una primera versión del W13. El monoplaza nacido en Brackley es toda una declaración de intenciones: vuelve a ser totalmente plateado. Adiós al negro que había servido como gesto en honor a Hamilton en su lucha contra el racismo y también adiós a la estrella roja en honor al desaparecido Niki Lauda.

En la excesivamente larga presentación hubo una novedad. Mercedes mostró una maqueta en directo pero luego enviaron fotos de su monoplaza renderizado… con muchos cambios. De hecho, por las propias palabras de los responsables, en este caso son más fiables los diseños por ordenador que el coche que presentaron Hamilton y un ilusionado George Russell, que es muy consciente que llega con la responsabilidad de ser el escudero que necesita el heptacampeón… mientras se prepara para ser su sucesor como líder de la escuadra angloalemana.

El W13 es un monoplaza audaz en algunos aspectos. Por ejemplo, el morro recuerda ligeramente al del Ferrari F1-75, más redondeado y largo pero sin llegar a acabar en pico. También los planos del propio alerón delantero son más amplios, pero donde está realmente la apuesta es en los pontones laterales. Los responsables técnicos de la escuadra de las flechas plateadas (que vuelve a ser una descripción más real) han apostado por la idea que ya se vio en AlphaTauri (y presumiblemente se verá en Red Bull) con las tomas de aire cuadradas y unas curvas en forma de botella de refresco justo debajo. Objetivo: que la menor carga aerodinámica que van a tener estos coches se maximice. No es casual que la decoración y los colores estén colocados de tal manera que, en estático, no dejan intuir de manera concreta las formas que tiene este monoplaza.

Más allá de estos primeros diseños, que eventualmente cambiarán conforme se avance en la pretemporada, la intención de Mercedes es volver a lo más alto cuanto antes. La lucha con Red Bull les privó de evolucionar el proyecto de este año a la velocidad que hubieran deseado en la pasada temporada, lo que abre la puerta a que algunos candidatos (Ferrari, McLaren o incluso Alpine) a colarse en la zona alta.

Hamilton nunca quiso irse… o eso dice

La presentación del Mercedes W13 fue, además de por lo obvio, muy esperada por otro motivo. Lewis Hamilton no había hablado desde el 11 de diciembre, el día antes de perder el Mundial de Fórmula 1 contra Max Verstappen. Más allá de unos tuits en los últimos días, el heptacampeón decidió apartarse del mundo. Los rumores de una retirada no se hicieron esperar, como era previsible.

Según él, aunque desde su entorno nunca fueron tan tajantes, no se planteó nunca abandonar el deporte que le ha convertido en leyenda. «Nunca dije que iba a dejarlo», aseguró. «Claro que fue un momento difícil para mí y noté que realmente necesitaba dar un paso atrás y concentrarme mi mismo. Tenía a mi familia a mi alrededor y he pasado grandes ratos con ellos en estas semanas. Llegué al punto en que decidí que podía volver y hacerlo para atacar, para comenzar otra temporada», aseguró.

Tanto Hamilton como Mercedes afrontan la temporada con sed de venganza. Ya han conseguido obtener una satisfacción: Michael Masi fue despedido como director de carrera a consecuencia de lo ocurrido en Abu Dabi (entre otras cosas). Aunque Toto Wolff no quiere centrarse en ello, sí confía en que el cambio sea positivo. «Está claro que el papel de director de carrera no es fácil, y ahora tendremos dos hombres muy experimentados ahí, eso es bueno. Pero la estructura de apoyo que se ha construido a su alrededor es esencial, no solo en la sala del director de carrera, sino también con una sala de control remoto donde los directores de carrera pueden confiar en los comentarios y el material para facilitarles el proceso de toma de decisiones», aprobó el dirigente, que aseguró que no hay relación entre la continuidad de Hamilton y el despido de Masi.

Habrá que ver si llama a la paz también en pista, cuando se reencuentre con Max Verstappen en el próximo GP de Baréin que abrirá la temporada 2022.