Verstappen, profeta en su tierra con su pole más ajustada

La marea naranja vivió un sábado memorable gracias a su ídolo Max Verstappen, que logró su séptima pole de la temporada (décima en total) de la manera más épica posible, por solo 38 milésimas. Fue ese el tiempo que mejoró entre su primer y su segundo intento en la Q3, suficiente como para que Lewis Hamilton, más motivado que nunca, no pudiera arrebatarle la gloria del sábado. Y eso que lo intentó con todas sus fuerzas: clavó en su segundo intento el crono del piloto de Red Bull en el primero.

Fue el colofón a una clasificación que no fue sencilla para nadie y que tuvo varios momentos culminantes. En la Q1, Mick Schumacher y Nikita Mazepin estorbaron lo suficiente a Sergio Pérez y a Sebastian Vettel como para que no lograran una vuelta lo suficientemente buena como para no caer eliminados a las primeras de cambio. Ambos se quedaron fuera por culpa de los Haas, que habían bajado el ritmo, y pese a que era claro que les habían perjudicado, los comisarios decidieron no sancionar a los jóvenes debutantes.

Más peligroso fue lo ocurrido en la Q2. Los dos Williams sufrieron sendos accidentes, primero George Russell y después su compañero Nicholas Latifi. Ambos fueron muy parecidos. El británico perdió el control en la temida curva 7 y se fue contra las protecciones, si bien tuvo la fortuna de dar con el ángulo justo como para que los daños fueran mínimos y pudiera regresar a boxes. Más serio fue el choque del canadiense, que se quedó incrustado en las barreras laterales y acabó pasando por el centro médico por precaución.

Este segundo incidente, que suscitó una bandera roja, benefició en parte a Carlos Sainz y a Fernando Alonso. Los dos españoles tenían prácticamente confirmado su pase a la Q3, pero no lo tenían atado del todo, por lo que este golpe impidió que les superaran otros pilotos. Especialmente significativo fue para Sainz, cuya participación en los libres de la mañana quedó abruptamente interrumpida por un accidente que obligó a sus mecánicos a trabajar contrarreloj para tener el Ferrari listo.

Alonso advierte

Tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso tuvieron una jornada complicada, pero la salvaron con nota de sobra. El madrileño acabó marcando el sexto tiempo, mientras que Fernando Alonso solo pudo ser noveno.

El asturiano no tuvo una Q3 perfecta, y de hecho se vio superado incluso por un sorprendente Antonio Giovinazzi, que ha dado el do de pecho en un fin de semana complicado para Alfa Romeo por el positivo por covid de Kimi Räikkönen que obligó a llamar de urgencia al probador Robert Kubica. El piloto de Alpine buscará de nuevo los puntos tras el paréntesis de Bélgica.

Esquivar los incidentes, que los habrá, será clave. «De momento nos hemos librado bien de esos problemas, está siendo un buen fin de semana y ahora estar en el 'top 10' en la Q3 creo que es una buena posición», apuntó Alonso, que ya dijo que iba a salir al ataque desde el principio. «Vamos a ser muy agresivos en la primera vuelta y a partir de ahí un poco estilo Mónaco o Hungría, donde todo se juega alrededor de las paradas», advirtió, antes de analizar un trazado que es totalmente nuevo con respecto a lo que se ha visto en los últimos tiempos. «Es un circuito diferente, mucho más estrecho y con instalaciones al límite, porque tenemos dos paddocks, etc, pero bueno, al final la FIA decide dónde corremos. Tenemos un grupo de fans de Verstappen increíble y supongo que eso ha influido también. El circuito no perdona, no es como otros en los que hay asfalto y puedes volver», señaló.

La presencia de Verstappen no es menor, y de hecho conseguir esta pole para él es una cuestión casi familiar. El neerlandés sucede en el listado de las poles en Zandvoort a Nelson Piquet, toda una leyenda del automovilismo y la Fórmula 1 en particular… a quien conoce muy bien. Y es que la pareja de Verstappen es Kelly Piquet, la hija del tricampeón del mundo. 36 años después, todo ha quedado en familia.