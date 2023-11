Alonso vuelve al podio tras una memorable lucha final con Checo Pérez

Fernando Alonso volvió este domingo a subir al podio tras una memorable y apoteósica batalla final con Sergio Pérez, con una espectacular remontada en la última vuelta de la carrera del GP de Brasil, ganada por Max Verstappen. El piloto asturiano de Aston Martin partió cuarto en la parrila y consiguió, tras ser superado por Checo Pérez, recuperar la tercera posición con una impresionante demostración de valentía y pilotaje.

Alonso y Pérez lograron recuperar la emoción y la competitividad máxima en el circuito de Interlagos, donde el español bicampeón del mundo se exhibió en el momento definitivo, para dar un espectáculo y confirmarse tercero tras Verstappen y Lando Norris. La pelea entre Alonso y el piloto mexicano es de las que pasarán a la historia de los mejores momentos del Mundial 2023 y de los últimos tiempos.

Con menos potencia que el Red Bull de Checo, Alonso consiguió con su Aston Martin lo impensable después de ser rebasado por el mexicano. Cuando ya parecía que no podría adelantar al mexicano, en una de las últimas curvas sacó a relucir su genialidad y ambición para cerrar el GP de Brasil a lo grande.

«A dos vuelta del final he pensado que el podio no era posible, pero le he visto frenar en la 1 y he ido a por todo en la 4. Esto es un resultado fenomenal para el equipo. Este podio es para ellos. Todavía estamos aprendiendo del coche y estamos compitiendo aún», reconoció feliz Alonso tras su increíble remontada ante Checo Pérez.