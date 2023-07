Un sprint antes de irse de vacaciones

Desde hace años, la visita a Spa-Francorchamps era una refrescante vuelta al 'cole' para los pilotos de Fórmula 1. La pujanza de los neerlandeses no solo hizo que el GP de los Países Bajos volviera al calendario, sino que también puso en un problema a los responsables de Bélgica: cómo atraer a la marea naranja a su cercana carrera cuando la tenían en su propio país se hacía complejo.

Así, desde Liberty Media tiraron por la calle de enmedio. Se adelanta la imperdible cita belga, y se pone en su lugar la neerlandesa, con lo que se gana un mes entre una y otra y se da más margen de elección. Lo que era indiscutible es que ambas son necesarias en el calendario. Spa, porque es una carrera en un circuito legendario, difícil y sinuoso pero que apasiona a los pilotos, y Zandvoort, porque con Max Verstappen en modo emperador es impensable dejar su carrera fuera.

La superioridad de Verstappen asume un notable riesgo en este Gran Premio de Bélgica. La estadística apunta a que en algún momento tendrá que fallar él o su coche, pero no es nada habitual ni previsible encontrarse esta situación. Ahora mismo no necesita ni siquiera ganar todas las carreras que quedan, ya que le vale con ser tercero de aquí a Abu Dabi y sería campeón del mundo. Es más, podría irse de vacaciones ya y volver en Singapur, que aun así sería líder salvo una heroica actuación de Sergio Pérez que no se espera.

En este escenario, quizá sea una oportunidad idónea para que los que han dado un paso atrás lo dén adelante. Fernando Alonso y Aston Martin se han visto superados de manera clara por rivales que a principio de año no contaban, como McLaren, o con los que han sabido reengancharse, como Mercedes. Lo vivido en las últimas carreras es una muestra clara de que en la parrilla ha habido un terremoto que se explica en parte en el cambio de construcción de las carcasas de las PIrelli. Aunque estéticamente (y éticamente) sea cuestionable, mientras Aston Martin ha caído varias posiciones, McLaren las ha ganado. Lando Norris se ha subido a dos podios seguidos, algo que en las primeras carreras ni hubieran soñado. Para añadirle picante al fin de semana, dos ingredientes: se disputa con formato sprint, lo que supone que solo habrá una sesión de entrenamientos libres, y se prevé lluvia. Lo ocurrido en 2021 está en la mente de todos, aunque previsiblemente no será la tempestad que hubo entonces.

Pase lo que pase, Alonso tiene claro que no va a ser un gran premio cómodo. «Va a ser un fin de semana de retos. No tenemos sesiones en seco, nos encantaría poder probar y tener respuestas, así que iremos a la carrera con cosas sin saber como todos y eso lo hará interesante», afirmaba el asturiano. Además, la situación que atraviesa el equipo Aston Martin hace de este GP de Bélgica uno señalado a fuego. Si el resultado es bueno, quizá decidan mantener el calendario de evoluciones previsto. Si definitivamente se han quedado atrás, quizá pongan todos los huevos para 2024. «Haremos el coche mejor en los próximos meses, estamos siendo humildes y trabajando a tope. Sabíamos que íbamos a pasar por dificultades, pero esto nos hará más fuertes, el equipo mostrará que siempre sacamos lo mejor», dijo al respecto el bicampeón del mundo español, que celebrará sus 42 años el sábado.

Laurent Mekies, fuera de Ferrari

Mientras, en Ferrari ya toman medidas. Laurent Mekies, que hasta el momento ejercía de director deportivo, se ha convertido en la cuarta salida relevante de la Scuderia en los últimos meses junto a Gino Rosato o David Sánchez. Cómo verá las cosas el francés, que ha preferido volver a AlphaTauri para ser el jefe de equipo en sustitución de Franz Tost antes que seguir en Ferrari.

Tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc necesitan un buen resultado. En el caso del español, para quitarse el ya constante amargor en la boca que no se le quita desde hace ya varias carreras. En el del monegasco, para demostrar que el mote de 'Il predestinato' no se usa desde una perspectiva irónica, sino que realmente puede liderar el proyecto.