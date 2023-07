Chaparrón a las ilusiones españolas en Spa

David Sánchez de Castro Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Max Verstappen no saldrá desde la pole en la carrera del GP de Bélgica en el circuito de Spa, lo que ya es noticia. No porque no fuera el más rápido, que lo fue, y de sobra, sino porque Red Bull decidió que este es un gran premio perfecto para penalizar cinco posiciones a cambio de poner una nueva caja de cambios. La superioridad que ha demostrado el neerlandés nacido en Bélgica es tal que en el equipo están convencidos de que aún puede ganar. Y eso que, a diferencia de en otras ocasiones, se vivió cierta tensión en el muro durante la clasificación.

Las opciones españolas pasan más por Carlos Sainz, que partirá cuarto, que por Fernando Alonso, que sigue con su bajón de verano y saldrá noveno. En esas condiciones meteorológicas tampoco estuvo a la altura el piloto asturiano de Aston Martin y las sonrisas y bromas del principio de la temporada parecen muy lejanas. Alonso, que cumple 42 años este sábado, tendrá que demostrar el domingo que sigue en estado de forma para remontar en un circuito donde hace dos décadas se ganó las miradas de medio mundo con su victoria en la F3000. Con diez minutos de retraso sobre la hora prevista y un incipiente sol apareciendo en algunas partes del largo circuito de Spa, la situación en la pista fue notablemente cambiante. De hecho, muchos pilotos sufrieron para hacer su vuelta completa sin salirse de pista (varios tiempos fueron eliminados) y otros se esperaron al final de la tanda. La dificultad de esos más de siete kilómetros de trazado, el más largo de la temporada, se vio multiplicada por el agua en pista, por lo que nadie asumió demasiados riesgos. Uno de los que sí los asumió fue Alonso. El asturiano tuvo que hacer una última vuelta al límite para evitar quedar eliminado, ya que la progresión de la pista fue notable hasta el punto de que también Verstappen casi rozó el susto. Conforme se estabilizaron las condiciones de pista, también lo hizo el orden natural de la parrilla. Si acaso se puede contar como sorpresa, Daniel Ricciardo no fue capaz de superar esta vez a Yuki Tsunoda y fue uno de los eliminados en la Q1, junto a Alex Albon, Guaynyu Zhou, Logan Sargent y Nico Hulkenberg. Conforme el sol se hacía su hueco preeminente en el cielo de las Ardenas llegó la tensión a los muros. Cuándo y cómo sacar los cada vez más necesarios neumáticos de seco se convirtió en la obsesión de los ingenieros, toda vez que las vueltas eliminadas en pista y los pequeños sustos en forma de salidas al verde hacían que muchos viesen peligrar su continuidad. De hecho, la sesión acabó con un golpe de un Haas contra el muro y de Esteban Ocon destrozando su alerón delantero al pisar uno de los pianos altos. «¿Quieres planificar tú la Q3?» La llegada del carril seco también hizo que los pilotos se viesen obligados a pensar cuándo y cómo salir a hacer sus vueltas buenas, dado que los tiempos se iban cayendo por momentos. Hasta el mismo Max Verstappen, que el domingo no iba a salir primero en ningún caso por la sanción de cinco posiciones que le impusieron al sustituir la caja de cambios, cruzó el corte a la Q3 al límite con un escueto décimo tiempo, superado incluso por Alonso, que fue noveno. El estrés de esos momentos se vio claramente con las protestas de Verstappen a su ingeniero, que le replicó con un duro «¿Quieres planificar tú la Q3?» cuando el bicampeón del mundo se quejó. Eliminados cayeron Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas y Esteban Ocon. Pese al susto y un cierto retraso hasta que se arreglaron las protecciones dañadas, la resolución llegó sin mayores sobresaltos. Fue otro viernes para olvidar de Alonso, que este sábado tratará de celebrar su cumpleaños con un buen resultado en el sprint, algo que se complica notablemente en condiciones de lluvia. El Aston Martin sigue padeciendo de serios problemas de competitividad y, aunque la clasificación empezó con más tensión de lo esperado, al final no llegó a cumplir con las expectativas ni mucho menos. El noveno puesto del asturiano le obligará a remontar si quiere regresar al podio, si bien esto en Spa es razonablemente posible. Mucho más sencillo, a priori, lo tendrá Carlos Sainz. Uno de sus retos será sujetar hasta donde pueda a Verstappen, que pese a lograr el mejor tiempo con una sobrada ventaja de ocho décimas sobre Charles Leclerc, partirá sexto gracias a la penalización. Ni por esas cede ni un ápice en la lista de grandes favoritos para ganar el domingo.