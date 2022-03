Esteban Ocon y la tensión competitiva no resuelta con Fernando Alonso

Las caras en el garaje de Alpine durante esas dos o tres vueltas en las que Esteban Ocon y Fernando Alonso se debatieron la sexta posición del Gran Premio de Arabia Saudí lo decían todo. Otmar Szafnauer, jefe de la escudería, no se podía creer que el francés defendiese cada pulgada de su posición frente a su propio compañero como si se tratase la última vuelta de la última carrera y él estuviese a punto de lograr el título.

Fueron apenas unos pocos giros, pero se vio algo que, hasta ahora, parecía cosa de otros equipos. Ocon se olvidó por unos instantes de que era Alonso el que venía detrás, con más ritmo y mejores neumáticos, y aunque al final el abandono del asturiano no tuvo nada que ver con este incidente, sí retrató que la 'Pax Alpina' no es tal. La reunión después de la carrera no fue nada cómoda. Aunque las declaraciones que salieron del equipo fueron optimistas y el relato se enfocó desde el punto de vista del espectáculo -«Fue una lucha digna de karts», «dura pero justa», «nos divertimos»…-, no hay equipo que quiera que sus dos pilotos peleen hasta rozar el accidente y mucho menos por un sexto puesto.

Dentro de ese argumentario, incluso ven positivo que se haya permitido pelear a ambos. Al fin y al cabo, este es uno de los objetivos de la nueva normativa: hacer que las carreras sean más divertidas porque los coches pueden seguirse y luchar de tú a tú sin que eso conlleve problemas serios. «Si pueden seguirse más fácilmente, pueden comenzar a adelantarse unos a otros una vuelta tras otra. Ese es exactamente el tipo de cosas que tenemos que mirar: ¿cuándo les decimos que dejen de adelantarse porque les cuesta tiempo?», explicaba Szafnauer después de la carrera.

Uno de los tópicos más clásicos de las películas de romance y aventuras es el del héroe que quiere conquistar a su interés romántico pero no acaban de confirmar su unión. Bien sea porque van a distintas velocidades, bien porque en la trama entran otros personajes que enredan, al final esa tensión no resuelta supone la locomotora del argumento. Pasa en un culebrón clásico, en cualquier serie de moda y, por supuesto, en la vida.

El relato se pone más interesante cuanto más se acerca el conflicto. ¿Acaso no se volcó la audiencia en el final de la temporada 2021 porque Hamilton y Verstappen iban a acabar colisionando? ¿No es ese el truco de guionista barato que usan una y otra vez en Netflix en su criticada (pero consumida) serie 'Drive To Survive' que se ha convertido en un fenómeno de masas mundial? Ahora mismo Alpine está en una situación cercana a que suceda. Alonso siempre ha sido superior a sus rivales excepto en contadas ocasiones (de trece compañeros, solo dos han acabado una temporada por delante de él en puntos), dejando la lucha fratricida que en otras escuderías generó ríos y ríos de tinta lejos de él. Solo en 2007, con aquella epopeya dramática que fue la McLaren de Ron Dennis y el novato Lewis Hamilton, la pelea entre dos coches iguales armó una de las mejores historias de rivalidad jamás vividas en la competición.

Ahora que es un viejo caballo de batalla que empieza a vislumbrar su futuro cercano como percherón, Alonso tiene que vérselas con un joven potro que está dispuesto a todo por demostrar su valía. En 2021, pese a su victoria (conseguida en buena medida gracias al propio Alonso), Ocon acabó claudicando en la clasificación del Mundial. Ahora que van dos carreras, y en buena medida por culpa del abandono en Arabia, se ha destacado mínimamente del español y pretende que así sea. Ya le demostró en esas vueltas en Yeda que no va a guardarse nada, por mucho que lleven el mismo mono.

Que no olvide, no obstante, que Alonso no tiene piedad. Todos los compañeros que ha tenido han acabado deseando que se fuera, y no porque su relación fuera mala o porque les hiciera bullying, algo que se ha instalado en el imaginario colectivo por culpa de los altavoces mediáticos, británicos fundamentalmente, empeñados en usar la leyenda negra sobre el bicampeón del mundo. Alonso es un animal competitivo como pocos y si Ocon quiere batalla, el ovetense responderá. Que no olvide el joven francés que la gloria sigue a la virtud como si fuera su sombra. Ya lo dijo Cicerón, por lo que si quiere ser recordado, quizá no debería hipotecar sus opciones en peleas fratricidas que, en el fondo, solo pueden hacerles perder tiempo en el proyecto de Alpine.