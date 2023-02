Alonso postula a Aston Martin como la gran revelación de la pretemporada

Dos tercios de la pretemporada de Fórmula 1 ya han finalizado, y una vez más ha quedado claro que la tabla de tiempos sirve para lo justo. Que Guanyu Zhou marcase este viernes el mejor tiempo del día (y, por tanto, de los dos días de ensayos disputados) con unos neumáticos que no se van a usar en carrera, en unas condiciones de la pista que no se van a repetir y con unas cargas de combustible irreales, lo dice todo. No es eso lo que se debe mirar para hacerse una idea de la situación de la parrilla.

Fernando Alonso demostró que está ilusionado y con ganas de aprender. En una pretemporada de solo tres días a repartir, aprovechar al máximo el número de vueltas disponible es crítico. Al asturiano le tocó estar todo el día al volante, después de repartirse el estreno con Felipe Drugovich, y volver a hacerlo este sábado, cuando acabará los test. Este detalle implica que más que probablemente Lance Stroll no estará disponible para disputar el GP de Baréin con el que empezaá el Mundial, por lo que será el probador brasileño quien le sustituya. Es crítico que acumule kilómetros para hacerse con el coche a su gusto.

En este contexto, Alonso parece estar cada vez más cómodo. Tandas largas y cortas en un programa muy al uso de este tipo de sesiones y todas ellas con tiempos estables, sin un monoplaza que dé grandes saltos de rendimiento y, lo que es más importante, sin ningún problema mecánico serio que pueda lastrar el programa previsto. La labor de los ingenieros tras los sustos del jueves dio sus frutos y, de nuevo, el español se quedó con un más que óptimo tercer tiempo en la tabla final de tiempos y un total de 130 vueltas completadas. La sensación general es que los riesgos que ha tomado Aston Martin con el AMR23 en su diseño están dando sus frutos y, de hecho, ya hay quien lo coloca como el cuarto coche de la parrilla.

El que parece imparable es Max Verstappen. Mucho tendrían que estar escondiéndose los demás candidatos como para que lo visto en estos dos días de test no impliquen que vaya a ser el bicampeón del mundo el que parta uno o dos pasos por delante del resto. En sus primeras vueltas del turno de tarde ya había marcado un crono prácticamente a la altura de los mostrados en 2022, algo difícil en estas circunstancias, y con neumáticos medios, y a falta de poco más de tres horas para el final de la jornada ya había batido el crono de manera sobrada. En condiciones normales, debería ser el más que probable ganador sobrado en las primeras carreras del año. Aunque no acabó el día como el más rápido sobre el papel, su crono sí es el de referencia, dado que lo hizo con unos neumáticos que sí se emplearán en carrera. Por eso tiene más valor el tercer puesto de Alonso.

Sin hacer ruido, Ferrari sigue ahí. Carlos Sainz lideró buena parte de la mañana, con tandas muy fiables en condiciones ligeramente distintas a las que se verán en la carrera, pero cumpliendo con el plan previsto. El madrileño, que ya hizo el tercer mejor tiempo del jueves, se conformó con el sexto pero un total de 70 vueltas más que aceptables. El Ferrari sigue siendo un coche muy a tener en cuenta, aunque adolece de los mismos problemas de degradación que ya supusieron una pesadilla en 2022.

Lo mejor es que no ha pasado nada: si no hay noticias, son buenas noticias. «Ha sido otro día positivo. La fiabilidad volvió a ser muy buena y hemos podido explorar todas las configuraciones que nos propusimos probar. Seguimos explorando los límites del coche y encontrando áreas potenciales donde podemos maximizar el rendimiento. El objetivo principal es mantener el buen trabajo mañana y prepararse para la próxima semana», señaló, escueto, un Sainz que no se atreve aún a colocarse en ningún punto concreto de la parrilla. El madrileño será el encargado de cerrar la pretemporada este sábado por la tarde.

¿Dónde está Mercedes?

Una de las grandes incógnitas de esta pretemporada está siendo Mercedes. El equipo angloalemán se está guardando cartas, opina casi todo el mundo en el paddock, pero lo cierto es que ni en ritmo a una vuelta ni en tandas largas han mostrado mucho. «Estamos sufriendo», aseguraba el tahúr Toto Wolff al que, vistos los precedentes, hay que creerle lo justo.

No obstante, negar la realidad sería absurdo. George Russell protagonizó una de las banderas rojas del día cuando se quedó tirado en la recta a poco más de hora y media para el final de la sesión y fue el que menos rodó en toda la jornada con solo 26 giros. No es ni mucho menos lo que esperaban, y de hecho son una de las grandes dudas que aún se tendrán que resolver este sábado para la última sesión de la pretemporada.