Ferrari da un paso adelante entre calor, humedad y lagartos

David Sánchez de Castro Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

El circuito de Singapur, que estrena configuración este fin de semana, se presenta como un escenario propicio para que acabe por fin el reinado aplastante de Red Bull y de Max Verstappen en particular. Aunque lo más probable es que lo visto este viernes no sea una foto real de la situación, es noticia ver el RB19 en condiciones no demasiado óptimas, más allá del resultado final.

Verstappen fue incómodo, tanto por la mañana como por la tarde. El exceso de sobreviraje lo sufrieron casi todos los coches (lo que en un circuito urbano entre muros es especialmente peligroso), pero en su caso fue más agudo. Hubo muchas miradas hacia el garaje de los campeones del mundo, algunas entre sonrisas socarronas y otras entre sospechas de un posible 'sandbagging' que esconda que realmente no les pasa nada. No obstante, muchas discusiones este viernes en el paddock fueron sobre la situación de los Red Bull y cómo la posible entrada de una directriz de la FIA en torno a la flexibilidad de los alerones delanteros les ha afectado. El aviso de una mayor vigilancia sobre uno de los elementos críticos de su diseño llega posiblemente tarde para cambiar nada en la resolución del Mundial, pero por lo visto este viernes quizá sea positivo para el espectáculo. De entrada, a Ferrari le ha venido fetén. Prueba de ello es que, en un circuito tan distinto al de Monza donde estuvieron arriba, dominaron el viernes con autoridad. Tanto en los libres matutinos como en los nocturnos, que se disputaron bajo el intenso calor y la humedad que van a ser protagonistas tanto en la clasificación como en la carrera. En estas condiciones, Carlos Sainz y Charles Leclerc confirmaron lo visto por la mañana, pero en orden inverso: si bajo el sol fue el monegasco quien marcó el tiempo más rápido por delante de su compañero, con los focos fue el español quien acabó al frente de la tabla de tiempos. Sainz dejó su impronta en una sesión con sustos, incluido uno que protagonizó él mismo cuando se encontró a Verstappen lento en medio de la trazada y casi le embiste por detrás. Un buen test para sus reflejos y para los frenos del SF23. No obstante, un detalle: en ritmo de carrera iban bastante peor que a una vuelta, lo que puede determinar una estrategia de centrarse en clasificación y a la defensiva el domingo. Con George Russell tercero como primer Mercedes en liza, el cuarto tiempo de Fernando Alonso da esperanzas al equipo verde para estar arriba. Singapur es un gran premio que tenían marcado en rojo como uno de los que les podría beneficiar, y tanto en simulación de carrera como en busca de una vuelta buena el asturiano estuvo a la altura. Alonso marcó un más que óptimo cuarto tiempo en la segunda sesión de libres, dejó buenas sensaciones tanto en tandas largas como en cortas, lo que hace que los hombres de verde sean razonablemente optimistas. Habrá que ver si esas sensaciones se confirman en clasificación y, sobre todo, en carrera. Curso acelerado de herpetología El circuito de Marina Bay se sitúa en una zona urbana, pero solo en parte. La zona del segundo sector del trazado está anexa a un terreno pantanoso donde prolifera todo tipo de fauna y flora típicos de estas zonas, lo que dejó una imagen muy peculiar. En los primeros libres, justo en la zona remodelada que ha transformado la chicane entre las curvas 16 y 19 en una recta, se coló (al menos) un reptil de tamaño considerable, un lagarto. Sin llegar a ser Godzilla, como bromearon desde la radio de McLaren, sí era un bicho lo suficientemente grande como para complicar el paso de los pilotos, que sorprendidos por lo que veían llamaron varias veces la atención a sus muros al respecto. La vida de este lagarto llegó a su fin de manera abrupta. Fernando Alonso no pudo esquivarlo y pasó sobre él, dejándolo en el asfalto. Los comisarios han prometido estar más atentos para el resto del fin de semana, ya que la bandera de pista deslizante que eligieron sacar para avisar tampoco arregló mucho la situación.