Fórmula 1 El enésimo argumento de Fernando Alonso para que le firmen la renovación Alpine no ha cerrado aún la continuidad del asturiano, que sumó su séptima carrera consecutiva en los puntos en esta temporada, una racha que no alcanzaba desde su etapa en Ferrari

Decía uno de los hombres de confianza de un piloto de la parrilla de Fórmula 1 que en este deporte, más incluso que en otros, no se puede considerar por renovado a un corredor si no hay un contrato negro sobre blanco. Antiguamente bastaba con un apretón de manos como señal de que ambas partes estaban de acuerdo para seguir, sin necesidad de una formalización física, pero de un tiempo a esta parte eso ya no pasa.

Fernando Alonso tiene todos los visos de seguir, al menos, una temporada más. Laurent Rossi, CEO de Alpine, salió al paso de los intensos rumores que están rondando la prensa especializada para aplicar una pomada que calme los ánimos. «Lo estamos discutiendo con Fernando Alonso. Estamos viendo diferentes posibilidades para él y para Piastri. Los dos son muy buenos y nos encantaría que ambos pilotasen el año que viene. Estoy abierto a ceder a Óscar Piastri siempre y cuando vuelva con nosotros. Muchos pilotos empiezan en otros equipos para aprender los trucos. Si acaba volviendo sería un buen escenario para nosotros», relataba el dirigente.

No es un apoyo menor. Aunque Rossi no tiene el poder que tenía antaño, es el hombre de confianza que ha colocado Luca de Meo para controlar la parte deportiva del grupo Renault. Si Alonso necesitaba un aliado clave, ese sin duda es él.

Piastri es un piloto prometedor como pocos pero, de momento, no ha demostrado nada en Fórmula 1: no ha tenido la oportunidad para ello. Eso no le ha privado de contar con importantes aliados, más allá del habitual y volátil de la prensa británica. El mismísimo Otmar Szafnauer, jefe de equipo de Alpine, es su principal adalid y defensor, hasta el punto de que si por el rumanoestadounidense fuera, estaría dispuesto a subirle ya al A522 y bajar a todo un bicampeón del mundo. Ante esta situación, Alonso ha hecho lo que mejor sabe: callar bocas. Siete carreras seguidas en los puntos (y sabe a poco)

El concepto normalidad no siempre es fácil de definir, y menos en un deporte como la Fórmula 1. Para Max Verstappen lo normal es ganar y lo anormal es quedar fuera del podio; para Alonso es puntuar más cerca del quinto puesto que del décimo. O así debería ser. Después de un inicio de campaña muy complicado, el asturiano acumula siete Grandes Premios consecutivos en los que ha sumado, al menos, un punto. «Ojalá tuviésemos muchos fines de semana normales, porque habríamos acabado quinto o sexto cada domingo», declaraba, casi como una súplica.

La regularidad como arma

La regularidad se ha convertido en la principal arma de Alonso para borrar cualquier argumento que tenga en contra para seguir en el gran circo. En las últimas siete participaciones ha logrado un quinto, un sexto, dos séptimos, dos novenos y un décimo, que le han permitido sumar 35 puntos. En el mismo periodo, Esteban Ocon ha sumado 32.

Solo se explicaría la no continuidad de Fernando Alonso bajo justificaciones no deportivas. A veces no es suficiente conseguir lo máximo posible con las herramientas que dan, y eso vale en el deporte o en cualquier ámbito laboral, sino que también hay motivos que se escapan al control de cualquiera. ¿O acaso Alonso sería el primer trabajador brillante que tiene que buscarse las lentejas fuera porque unos jefes no lo consideran rentable? ¿Acaso no hay mediocres en los despachos que prefieren resultados más grises pero que cuesten menos?

Que Alonso siga o no en la Fórmula 1 depende en buena medida de Alpine, porque Alonso no puede hacer mucho más. El punto álgido del equipo en 2021 llegó precisamente en el escenario del próximo Gran Premio, Hungría, donde Alonso celebrará además su 41 cumpleaños. La victoria de Ocon en la última visita al trazado magiar fue una de las grandes sorpresas de la pasada campaña, y se logró en buena medida gracias a la defensa colosal de Alonso sobre Hamilton. De aquellas, nadie dudaba de que el piloto asturiano debía seguir en la competición al menos un año más.