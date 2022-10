La enésima falta de respeto de Alpine a Fernando Alonso

La parrilla de 2023 de Fórmula 1 ya está prácticamente configurada del todo. Con cierta nocturnidad (en Europa) y bastante alevosía, en la madrugada del viernes al sábado se anunció quiénes ocuparán los asientos que quedaban en AlphaTauri y en Alpine. Nick de Vries se convertirá en piloto a tiempo completo tras brillar en Monza como sustituto de última hora de Alex Albon, y lo hará para ser compañero de Yuki Tsunoda. Un dato: la nueva pareja del equipo 'B' de Red Bull será la de menor estatura en la historia de la Fórmula 1, con 1,67 metros para el nuevo piloto neerlandés y 1,59 para el japonés.

La incorporación de De Vries (piloto canterano de Mercedes, las vueltas que da la vida) a AlphaTauri se debe a que Pierre Gasly se ha convertido en nuevo corredor de Alpine. Aunque a finales de junio fue confirmado para 2023 con el equipo 'B' de Red Bull, la marcha de Fernando Alonso a Aston Martin fue el aleteo de mariposa que, a la postre, ha movido todo el mercado de fichajes de la Fórmula 1 para la próxima campaña. Más allá de lo adecuado de la incorporación de Gasly al lado de Esteban Ocon, con el que lleva peleándose toda la vida (literalmente se conocen desde los 6 años y Gasly se montó por primera vez en un kart de la familia de Ocon), es la explicación que han dado desde el equipo anglofrancés lo que ha enardecido los ánimos de la afición.

El ínclito Otmar Szafnauer, culpable tanto de la marcha de Alonso a Aston Martin como de la de Oscar Piastri a McLaren, justificó que Gasly tiene todo lo que no tienen los que hasta hace unos meses eran su piloto titular y su canterano estrella. «Las tres cosas que queríamos eran velocidad, experiencia y juventud al mismo tiempo. Sumando las tres cosas, no hay mucha gente que tenga todo eso y Pierre definitivamente lo tiene», relató el directivo rumanoestadounidense. Según estas tres premisas, Alonso cumplía al menos las dos primeras y Piastri la primera y la última. A Szafnauer no le valía. «Eso es difícil de decir para muchos pilotos que todavía están dentro de la Fórmula 1. Incluso, los otros dos que mencionaste (Alonso y Piastri) no tenían esas cosas. Por tanto, tenemos la suerte de asegurar a Pierre y tenemos ganas de trabajar con él», insistió.

Dudas

De las tres condiciones que Alpine quería para sustituir a Alonso, está claro que Gasly cumple como mínimo una: la juventud. Alonso tiene 41 años y su relevo en el equipo anglofrancés 26. Sobre las otras dos hay muchas más dudas.

Experiencia no tiene más Gasly que Alonso, por pura lógica. El asturiano lleva 20 años en Fórmula 1: cuando debutó, el de Ruan se subía por primera vez en un kart de juguete. Frente a las dos décadas que el español lleva en la máxima categoría del automovilismo (y los dos años de impás en el Mundial de Resistencia), Gasly debutó en 2017 y nunca ha salido de la estructura de Red Bull que, además, le dio la oportunidad de dar el salto al primer equipo y duró doce grandes premios tras ser humillado de manera flagrante por Verstappen. Gasly es el ejemplo de un joven prometedor atrapado en las mismas redes que le permitieron llegar a la Fórmula 1, en la pirámide que Helmut Marko confeccionó para fabricar campeones y que ahora mismo copa la parrilla: en 2023 habrá siete de los veinte pilotos que han pasado por su cantera.

Es este el punto más crítico y, posiblemente, complejo de responder: ¿es Gasly más rápido que Alonso o que Piastri? En su primer año tras su vuelta a la F1, el asturiano demostró ser mejor que Ocon, al que superó en puntuación y resultados. En el segundo, de no ser por los continuos problemas de fiabilidad y malas decisiones desde el muro habría sumado 60 puntos más (según sus cálculos). Siendo mucho más conservadores, como poco habría 20 más, lo que le valdría para superar de manera neta a un Ocon sobre el que Alpine ha puesto la responsabilidad de liderar el proyecto.

Alonso, y con él toda la masa social que arrastra, no se lo van a perdonar. La actitud de Szafnauer y de Alpine por elevación con el que es, hasta el momento, su último campeón del mundo deja mucho que desear. La falta de respeto con la que se ha percibido la actitud del equipo ha tapado en buena medida que fue Alonso quien dio el paso de irse y no al revés, lo que podría haberse leído como una traición a las promesas del equipo francés. Sin embargo, vistas las dificultades que han tenido para convencer a un piloto y tras perder dos, quizá se acaben arrepintiendo.