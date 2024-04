Un podio que clama por el futuro de Carlos Sainz

Un ejercicio más que saludable en esta temporada de Fórmula 1 es tapar a Max Verstappen y, por tanto, a Sergio Pérez, que se encarga de taparse él mismo. Muchos aficionados ya lo están haciendo, de forma que se ahorran el tedio de ver el paseo militar que se están dando en Red Bull y que, salvo en contadas ocasiones (dos en año y medio, de hecho), ha acabado con los mismos protagonistas copando el cajón. En Suzuka pasó lo mismo y sin mucha historia. Esta vez ni siquiera el segundo puesto de Checo peligró porque tuvieron una carrera más que cómoda.

En ese sentido, ver quién ocupa el tercer puesto es uno de los alicientes que tiene esta temporada. Y por pura estadística, ese es Carlos Sainz. El madrileño cuajó este domingo una actuación de las que bien vale un contrato, si es que los jefes de los equipos se dan cuenta de lo que tienen entre manos. Al volante de un Ferrari que claramente es la alternativa a Red Bull, un Sainz que partía cuarto se quitó de encima pronto los fantasmas de verse hundido y dejó fuera del cajón no solo a su excompañero Lando Norris, al que adelantó en pista sin miramientos, sino también a aspirantes de la talla de Lewis Hamilton, que le sustituirá, y de un Charles Leclerc cuyos resultados (comparativamente hablando) empiezan a dejar un poco en entredicho la apuesta que han realizado por él desde Maranello.

La gestión de las situaciones difíciles es uno de los puntos fuertes de Sainz. Lo dejó claro en el momento en el que ganó una carrera después de quedarse sin correr en la anterior por una apendicitis. Que Sainz se crece en las ocasiones complicadas está más que demostrado. En Suzuka, sin llegar a tanta tensión, sí tuvo que variar ligeramente el inicio de su estrategia.

Y es que los pilotos vivieron no una sino dos salidas. El hambre siempre se siente más en casa del pobre, y la situación de Williams da buena muestra de ello. Mientras que en Red Bull, un equipo con un palmarés envidiable pero con poca historia, viven una segunda era dorada, en el casi legendario equipo británico, un viejo gigante hundido con una historia memorable, están de capa caída. Alex Albon se estrelló en la primera vuelta tras un toque con Daniel Ricciardo, cuyo futuro en la F1 se desvía cada vez más hacia una irremediable retirada, y ambos acabaron estrellados contra las protecciones. Resultado: bandera roja durante media hora y a esperar a que reparasen las protecciones. Sainz se veía saliendo de nuevo con el 'miura' de Fernando Alonso detrás, que además contaba con la ventaja de arrancar con neumáticos blandos nuevos. El objetivo de Aston Martin es puntuar y no irse muy lejos del 'top 5', pero está claro que aún les queda un poco. De hecho, sobre el papel, se sitúan como el quinto equipo de la parrilla. El asturiano aseguraba que las simulaciones le daban un noveno puesto como mucho y entró sexto en meta.

Pero las estrategias jugaron a su favor, y al de Sainz. De hecho, fue la batalla en el muro lo que decidió, no solo para él, sino también para su compañero, un Leclerc que entró cuarto tras ser superado al final por el español y que aún así fue nombrado piloto del día. La gestión de todos fue más que generosa, si bien en el caso de Sainz tiene aún más mérito habida cuenta del contexto.

Alonso, por encima; Stroll, por debajo

Mientras en Ferrari pugnan por podios y la situación está equilibrada entre sus corredores, con solo cuatro puntos entre ambos (aunque Sainz tiene una carrera menos), la mayor diferencia es la de Alonso y Lance Stroll. Mientras que Alonso esperaba ser noveno y acabó sexto, su compañero no pasó del duodécimo pese a que aspiraba al décimo. Puntuar es el reto que tienen en el equipo de Silverstone, ya no solo por ellos mismos como equipo sino para darle argumentos a quien deben convencer para quedarse (Alonso) o para quien puede sustituirle (Sainz, entre otros). Ahora mismo, Aston Martin está en una incómoda zona de nadie que no tiene visos de resolverse a corto plazo.