Verstappen desespera a Hamilton y consolida su liderato

De principio a fin, sin que nadie le proteste, con una estrategia óptima e incluso controlando al final la gestión de los neumáticos. Hace no tanto, esta era la descripción de una carrera cualquiera de Lewis Hamilton, pero la Fórmula 1 de 2021 está empeñada en cambiar el guión de este deporte.

Max Verstappen dio una lección en el escenario que hubieran soñado los responsables de su equipo. En la primera de las dos carreras del Red Bull Ring que se van a disputar en dos semanas, el neerlandés se dio el gusto de vencer sin tener necesidad de estrategias. Desde la misma salida fue superior a un Hamilton que se tuvo que conformar con el segundo puesto.

La victoria estuvo decidida desde la salida, pero no así el resto. De hecho, Fernando Alonso fue uno de los protagonistas en la arrancada, cuando se las vio contra Charles Leclerc y Lance Stroll en la lucha por el séptimo puesto. Pronto se vio que, de manera totalmente inesperada, la falta de ritmo del asturiano para pelear por el 'top 5' jugó a favor de Carlos Sainz.

Ferrari acierta la estrategia: pidan un deseo

Por pura estadística, es más probable que Ferrari falle a la hora de planificar la estrategia de sus pilotos que acierte. En este caso, fue lo segundo. En especial estuvieron brillantes con Charles Leclerc, que en los primeros giros se tocó con Pierre Gasly, provocando un pinchazo fatal en el AlphaTauri del francés y la rotura en su propio alerón delantero. El cambio de estrategia obligado le forzó a ir desde atrás, pero por una vez desde el muro estuvieron a la altura de lo esperado.

También estuvieron bien con Carlos Sainz. El madrileño estiró su entrada a 'boxes' al máximo, y justo cuando Lewis Hamilton estaba doblando al 'tren' que comandaba Alonso, el Ferrari ganaba plazas. De ser 12º a ser 7º en un momento, que enseguida se convirtió en 6º puesto en cuanto pudo con un Lance Stroll que no estuvo bien en ningún momento. Sainz incluso pudo acabar algo mejor, pero durante la recta final de la carrera se vio por detrás de un Lewis Hamilton al que incluso tuvo que pedir desdoblarse porque llevaba mejor ritmo. De haberle pasado antes, quizá hubiera podido presentar batalla frente a Lando Norris.

Alonso, tres carreras seguidas en los puntos

Piano, piano, Alonso se ha asentado como un fijo en la zona de puntos. Después de acabar entre los diez mejores en circuitos tan dispares como los de Bakú y Paul Ricard, este de Austria midió la capacidad de adaptación del Alpine a las cuestas y desniveles de un Red Bull Ring que no fue sencillo para nadie.

Uno de los momentos críticos de la carrera llegó precisamente cuanto peor ritmo llevó. Alonso tuvo que resistir con respecto al resto de pilotos, cuando por detrás venían los llamados 'Next Gen', los de la siguiente generación. George Russell (un más que posible piloto de Mercedes en un futuro no muy lejano) se quedó eliminado de la pelea por el enésimo problema en 'boxes' de Williams, pero durante unas cuantas vueltas le enseñó el morro a un Alonso que, mucho más bregado en estas lides, no tuvo problemas en aguantar.

A partir de ahí, y ya asentado en una relativamente cómoda 9ª posición, el bicampeón español sólo tuvo como labor la principal para cualquier piloto: llevar el coche a meta. Alonso no dejó un ápice de hueco a Yuki Tsunoda, que por momentos parecía que se iba a atrever a atacar a su ídolo de infancia. Después de las desastrosas actuaciones en las carreras previas, el novato japonés tuvo el buen tino de no arriesgarse.

Las vueltas finales fueron más calmadas de lo que los fans hubieran deseado. Un nubarrón negro enorme hizo su aparición por el este del circuito anteriormente conocido como A1 Ring, pero se quedó en una amenaza que no acabó de cumplirse. Ni siquiera dio tiempo a que Valtteri Bottas decepcionase de nuevo, ya que Sergio Pérez no pudo atacarle como hubiera querido.

Quien se haya quedado con más ganas de este circuito, tendrá una nueva oportunidad la próxima semana. Austria, esta vez con esta nomenclatura, será el escenario de la novena carrera del campeonato. Para desgracia de Lewis Hamilton, salvo que llueva o similar.