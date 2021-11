Alonso regresa al podio siete años después

Fernando Alonso volvió a subir al podio en un gran premio del Mundial de Fórmula 1 siete años después, en Catar, donde el piloto español fue superado solamente por los dos aspirantes al título, Lewis Hamilton y Max Verstappen.

«Es un podio con Hamilton y Verstappen, no con cualquier otro, con todos los respetos», proclamó Alonso tras su tercer puesto. «Mis neumáticos se sentían bien, pero me decían que los cuidase. En el último sector fui guardando tiempo por miedo a que me explotase el neumático y estaba un poco mosca con Sergio Pérez (cuarto) porque no me decían nada. Ya empecé a dudar del silencio, pero fue divertido y conseguimos rematar la faena», se congratuló el piloto asturiano de Alpine.

El doble campeón del mundo en 2005 y 2006, Alonso, firmó su 98º podio, el primero desde 2014: «Increíble, siete años... Esperé tanto tiempo para esto», añadió el piloto español de 40 años.

Hamilton, segundo en el Mundial, conquistó el primer Gran Premio de Catar de la historia de la Fórmula 1, y se colocó a ocho puntos del líder Max Verstappen (Red Bull). Tras salir desde la pole, Hamilton no se vio inquietado por la remontada de Verstappen, quien salió desde el séptimo puesto, ni por Fernando Alonso, quien firmó su primer podio del año. Solo quedan por delante dos carreras en el calendario de 2021, en Arabia Saudí y en Abu Dabi en diciembre.

Se trata de la segunda victoria consecutiva, después de Brasil, la séptima esta temporada y la 102ª de la carrera de Hamilton, quien aspira a una octava corona mundial. «Podemos lograrlo», lanzó aún desde su monoplaza el ganador del día.

A un año más o menos de su Mundial de fútbol de 022, Catar organizó su primer Gran Premio de Fórmula 1, en horario nocturno sobre el circuito de Losail al norte de la capital Doha.

Segundo en la sesión de clasificación del sábado, Verstappen fue sancionado con cinco puestos en la parrilla por no haber aminorado la velocidad mientras el monoplaza de Gasly estaba inmovilizado en la pista el sábado. El neerlandés de 24 años ganó tres puestos en la salida. En la vuelta 5 ya era segundo detrás de Hamilton.

Pero a diferencia de Brasil, escenario de una batalla antológica la semana pasada, esta vez no hubo duelo directo entre ambos candidatos al título. Verstappen, que aspira a un primer título este año, finalizó las 57 vueltas de 5,38 kilómetros a 25,7 segundos del séptuple campeón del mundo, pero se llevó el punto de mejor vuelta en carrera.