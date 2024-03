Carlos Sainz: «Mi vida es una montaña rusa»

Carlos Sainz, que recordó que sigue «sin trabajo para el próximo año», se sentía pletórico tras su tercera victoria en Fórmula 1, no solo por cómo la logró sino por el contexto de donde venía. «Le he recomendado a Lando (Norris, tercero en esta carrera) operarse de apendicitis en invierno. Ayuda», ironizaba sobre la dolencia que le dejó sin disputar el Gran Premio de Arabia Saudí y que aún le provoca dolores.

«Ha sido una muy buena carrera, en lo físico estoy bien aunque me he sentido algo rígido, tendiendo en cuenta que he estado siete días en la cama. He podido gestionar neumáticos, ha sido una de las carreras más duras», señalaba, notablemente dolorido pero sonriente.

Todo se decidió cuando Verstappen tuvo que abandonar en los primeros compases de carrera. «He sentido que podía mantener su ritmo en la primera vuelta, luego él perdió el coche en la curva 3 y tuve la oportunidad de adelantarle. Más tarde tuvo el problema con los frenos, pero creo que hubiéramos mantenido una buena lucha por la victoria. He hecho todo lo que tenía que hacer», resumió.

En la rueda de prensa de la FIA, admitió que esta victoria le puede venir muy bien de cara a encontrar un hueco en la Fórmula 1 en 2025. «Seguro que esta victoria ayuda. Todos saben de lo que soy capaz. Corro para demostrarme a mí mismo que puedo ganar con un coche competitivo, cuando se da la oportunidad», señaló. Ahora solo queda que alguien recoja el guante.

Rajada de Fernando Alonso

Parecía que iba a ser un buen resultado ese sexto puesto con el que Fernando Alonso remató su actuación en el Gran Premio de Australia, pero los comisarios de la FIA decidieron castigarle con 20 segundos de sanción que se tradujeron en dos posiciones finales. Todo porque, según ellos, tomar la trazada distinta o frenar de forma inusualmente lenta en ese momento fue clave para que George Russell acabara contra el muro.

Para defenderse, Alonso tiró de galones. «Un poco sorprendido por una penalización al final de la carrera sobre cómo debemos abordar las curvas o cómo debemos conducir los coches de carrera», comienza en un escrito en sus redes sociales. «En ningún momento queremos hacer nada malo a esas velocidades. Creo que sin grava en esa esquina, en cualquier otro rincón del mundo nunca seremos siquiera investigados», opinó, antes de recordar de dónde viene.

«En la F1, con más de 20 años de trayectoria, con duelos épicos como Imola 2005/2006/Brasil 2023, cambiar de trazado, sacrificar velocidad de entrada para tener buenas salidas de curva es parte del arte del automovilismo», se defendió, antes de recordar que ellos nunca conducen «al 100% en cada vuelta de carrera y en cada curva, ahorramos combustible, neumáticos, frenos, por lo que ser responsable de no hacer todas las vueltas iguales es un poco sorprendente». Ya solo le queda esperar dos semanas para la siguiente oportunidad de reivindicarse, en Japón.