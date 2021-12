Carlos Sainz, el líder de Ferrari dentro y fuera de la pista

Carlos Sainz se encuentra exultante, aunque algo cansado, después de su primera temporada completa con Ferrari. El madrileño ejerció de anfitrión de su ya clásico encuentro con la prensa en el karting familiar -tras un test de antígenos por cabeza, como dictan las normas actuales, y previa muestra del pasaporte covid-, en un evento auspiciado por Estrella Galicia 0'0 donde, además de volver a dejar claro que puede arrasar a los periodistas incluso dejándoles varias vueltas de ventaja al volante, está en un momento de plena confianza en sí mismo.

Y es que Sainz tiene claro que el objetivo de ganar un Mundial es factible. El buen trabajo realizado este año le ha permitido acabar quinto en la general, el primero de los mortales, y eso le llena de satisfacción. «Me siento bien, realizado. Me puse objetivos ambiciosos a principio de año y también para septiembre, en la segunda mitad de temporada. Se han cumplido, marqué mis pasos y terminé la temporada con un nivel alto en el coche y conmigo mismo. He podido acabar como quería, con progresión y buenos resultados», afirmó, orgulloso.

El madrileño culminó la temporada en el podio de Abu Dabi, por lo que fue el invitado para ver en primera persona la tensión entre Hamilton y Verstappen. Una lucha que, de no ser por las decisiones de la FIA, le habría gustado ver más de cerca en la pista. «Pudo ser mi primera lucha por una victoria en la F1 y se convirtió en un 'a ver cómo me quito a los doblados para salvar el podio'. Me quedé un poco chafado, no pude ver esa pelea, y más sabiendo que si se chocaban ganaba yo la carrera. Son cosas que la F1 tendrá que analizar en el futuro», señaló. Y es que el piloto de Ferrari se mostró ciertamente crítico con la situación normativa. Sainz, como otros pilotos, señaló que lo visto este año con el exceso de protagonismo de Michael Masi debe cambiar.

En cualquier caso, y más allá de las luchas de esta temporada, Sainz se encuentra en plenitud en Ferrari. Y no porque haya sido superior a Leclerc, sino porque ha encontrado un grupo unido: no hay un primer y un segundo piloto, sino dos líderes. «A Ferrari no le importa quién esté delante, es anecdótico, le importa que los dos sumemos muchos puntos. En Ferrari no hay líderes, partíamos los dos en igualdad de condiciones y el año pasado no mucha gente me creyó. Se ha demostrado, hay dos pilotos buenos que lideran el equipo hacia donde los dos queremos, que es ganar lo antes posible. No hay líder, hay dos pilotos parejos», respondió al respecto a pregunta de este periódico.

Reflexión sobre las redes

Sainz también dejó una reflexión muy destacada después de una de las secuelas que dejó el GP de Abu Dabi. Nicholas Latifi, piloto de Williams, denunció el día anterior que llevaba recibiendo acoso 'online', insultos e incluso amenazas de muerte en las redes sociales por ser, de manera indirecta, el causante del coche de seguridad que provocó luego la última vuelta en la que Verstappen ganó la carrera y, con ello, el Mundial.

Sainz se mostró tajante. «Es la mala realidad que a veces vivimos en las redes sociales. Yo a veces no me mojo porque hay tanta polarización, no mostrar tu identidad te da ese poder sin control y a mí es algo que me preocupa sobre todo por la gente joven que no tiene la madurez suficiente para controlar la ira que te llega desde ahí. Estamos viendo cómo alguien puede ser tan fanático en el mal sentido de la palabra. Los pilotos ya hicimos una sentada de un fin de semana sin redes, para que las plataformas nos echen una mano. Ojalá en el futuro haya más control con esta gente, no me gusta verlo, no lo acabo de entender y solo nos cohíbe», dijo, antes de enviar un afectuoso saludo al piloto canadiense y todo su apoyo.

Antes de la carrera de karts, disputada en formato 'sprint' -clasificación normal, clasificación al sprint y carrera final de los mejores-, Sainz dejó claro cuál es su deseo para la temporada que viene. «Al 2022 solo le pido que el coche vaya como un cohete para estar arriba, el resto ya lo pongo yo». Una promesa que suena a advertencia, porque si en su primer año en Ferrari ya ha sido capaz de subirse cuatro veces al podio, a poco que en Maranello den con la tecla con los coches nuevos -que avanza que son más duros de conducir-, quizá haya motivos para festejar con cerveza. o con champán.