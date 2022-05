Carlos Sainz se reivindica y peleará por ganar en Miami

Carlos Sainz tenía un reto mayúsculo este fin de semana en el GP de Miami. Después del accidente con el que cerró su participación en los libres del viernes, todo lo que no fuera estar en la pelea este sábado iba a ser decepcionante. No logró el premio gordo, pero al menos sí mejoró notablemente lo visto hasta ahora. Saldrá segundo, el mejor puesto de parrilla en lo que va de campaña, y además culminando una primera fila de Ferrari que no se había visto hasta el momento. Sainz no puede fallar, ni mucho menos, después de lo ocurrido en las dos carreras anteriores, y Charles Leclerc, que saldrá primero este domingo, le necesita. Tendrá detrás a Max Vertappen y a Sergio Pérez, sin duda sus enemigos principales en un complejo circuito que no hace prisioneros.

En la Q1 ya quedó claro que iba a ser una clasificación complicada. Aunque hubo un piloto menos con el que competir por no caer a las primeras de cambio, ya que Esteban Ocon no salió por el accidente que tuvo en los terceros libres, muchos pilotos tuvieron que hacer un intento extra para no hacer el ridículo. Uno de ellos fue un Lewis Hamilton, quien otra vez dejó claro que con este W13 no acaba de sentirse cómodo.

Mientras que los pilotos de Ferrari y Red Bull ya tenían atada su clasificación a la siguiente ronda, el heptacampeón del mundo tenía que estirar al máximo el tiempo disponible para no abochornar a los miles de fans que tiene en territorio estadounidense. También Fernando Alonso tuvo que montar un juego extra de neumáticos, pero tanto el británico como él pudieron mejorar y pasar a la Q2.

La alegría se paró ahí, al menos para el español. La búsqueda de una vuelta buena por parte de los estrategas de Alpine con el único piloto que tenían en pista les salió regular. Esperaron hasta el último instante, pensando que la progresiva mejoría de las condiciones de pista le iba a dar para lograr un crono suficiente para entrar en la Q3, pero se quedó corto. Muy corto: solo 32 milésimas privaron al asturiano de meterse en el 'top 10'. Alonso saldrá undécimo, lo que obligará a tener mucho cuidado en la salida y, especialmente, en esas zonas estrechas que hay en el segundo y tercer sector que fueron donde perdió todo.

El que no falló, y eso ya es noticia visto lo que ha ocurrido en los últimos grandes premios, fue Carlos Sainz. El madrileño, que acabó el viernes contra el muro tras un clamoroso error, peleó con uñas y dientes con su compañero Charles Leclerc y con el mismo Max Verstappen no solo por mejorarles, sino por hacerlo por el premio gordo: la pole.

Sainz se queda corto

En el primer intento de la Q3 se vio que Sainz estaba en condiciones de pelear. El ritmo mostrado por el madrileño, de menos a más, hizo soñar con que se podría ver su primera pole en Fórmula 1. De hecho, inicialmente se quedó a solo ocho centésimas del crono de su compañero, por lo que apenas necesitaba un poco más.

Se quedó corto, ya que Leclerc ha encontrado en el F1-75 un arma perfecta para los sábados, lo que le ha permitido sumar ya tres de las cinco poles posibles en lo que va de campaña. Sainz no podrá fallar este domingo, ya que tendrá puestos muchos ojos sobre él. Pero tampoco lo podrá hacer Leclerc… y en estas circunstancias quizá sea posible soñar con el mejor puesto posible para el español. Después de lo vivido en esta campaña, ¿por qué no es posible pensar en que la primera victoria de Carlos Sainz en Fórmula 1 vaya a surgir en Miami?