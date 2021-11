Sainz y sus duelos con Alonso: «Prefiero no tener que adelantarle»

Carlos Sainz se está adaptando cada vez mejor a Ferrari, si bien es consciente de que aún le queda. Así lo dejó caer este martes en su comparecencia ante los medios junto a uno de sus patrocinadores, Estrella Galicia 0,0, que como cada año convocó a los periodistas antes del GP de España, aunque esta vez por vía telemática para no romper la burbuja a la que está sometido el piloto madrileño.

Aunque el mal sabor de boca de Portimao aún le ronda, no oculta su satisfacción por ver que el equipo Ferrari está mucho mejor que el año pasado. «Ha dado un paso adelante muy importante. Hemos vuelto al camino correcto, y ahora necesitamos un poco más de tiempo. Para llegar a mi cien por cien de potencial como piloto de Ferrari todavía queda. En Portimao se vio que sigue faltando un poco de integración y saber entenderse, pero es parte del aprendizaje. Llevamos tres carreras y quedan 20. No me preocupa lo más mínimo, voy cumpliendo plazos, haciéndome al equipo y al coche. En estas tres carreras ha habido una progresión constante y hay que seguir así», destacó sobre la Scuderia, a la que ve «con una manera de trabajar» que le está gustando «mucho».

La vinculación de Sainz con Ferrari es total, hasta el punto de que se ha ido a vivir al pequeño pueblo de Maranello para empaparse más del 'Essere Ferrari', ese particular estilo de vida que hay en la zona de Módena. Esa filosofía de trabajo es lo que más está llamando la atención entre los máximos responsables del legendario equipo. «Estoy haciendo horas extra en telemetría, analizando los datos con los ingenieros para ir viendo poco a poco cómo extraer el máximo potencial del coche. Sigo estando un pasito por detrás de donde me gustaría estar, pero la clasificación de Portimao es una buena señal y fruto del trabajo», presumió.

De su participación en Portugal, aunque no fue todo lo positiva que pudo ser, quedó su duelo con Fernando Alonso. «Yo iba sufriendo en carrera y se vio la resistencia que pude oponer, pero me alegro por Fernando. Creo que hizo un carrerón y se lo merece. La clave de esa carrera es que nosotros nunca tendríamos que habernos ido hacia atrás», dejó caer, sin llegar a criticar directamente a su equipo, pero sin restarle un ápice de responsabilidad en la errática estrategia. Eso sí, si puede no volver a verse con Alonso, mejor, ya que será buena señal. «Prefiero estar delante y no tener que adelantarle en el futuro», avanzó.

Las críticas que está recibiendo Alonso con solo tres carreras disputadas son algo injustas, en opinión de un Sainz que apuntó a los detractores del asturiano y valoró su regreso a la competición en lo que considera una medida más justa. «Alucino con lo rápido que la gente intenta sacar conclusiones. La gente no se da cuenta de lo difícil que es la F1 hoy en día y lo que le puede costar a un piloto adaptarse rápido. Cuando llegas nuevo a un equipo y llevas dos años sin competir siempre te van a tocar carreras de sufrir un poco, pero a Fernando se le pasa rápido y el domingo ya pudo hacer un carrerón. No existen trucos de magia. Es trabajo y experiencia», insistió al respecto. «Por eso yo no leo nada o cada vez menos», destacó.

En cuanto a la próxima cita, que se disputará este fin de semana, el GP de España, recordó que a Ferrari siempre se le da bien (aquí logró Alonso su última victoria en F1, en 2013, con los colores de la Scuderia) y visto el buen rendimiento que han mostrado, espera estar en la pelea. «Es uno de los circuitos donde más puntos he conseguido en mi carrera y mi objetivo es seguir manteniendo esa buena estadística. Hay cambios en el circuito, como en la curva 10, que pueden cambiar lo que hemos visto en el pasado. El viernes habrá que analizar bien los datos y ver qué tipo de carrera nos espera», señaló.

No le falta razón. El idilio de Sainz con el GP de España, para el que este año no podrá contar con su ya clásica 'Grada 55' con público, le ha granjeado buenos resultados. Ha puntuado en sus seis participaciones en esta carrera, tanto con Toro Rosso como con Renault y McLaren, y espera subir más el techo que ha logrado, dos sextos puestos.