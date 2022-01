Carlos Sainz se acerca cada vez más a su primera victoria

Tarde o temprano, Carlos Sainz acabará ganando un gran premio de Fórmula 1. Es una opinión generalizada, que el madrileño se encarga de ir confirmando en cada actuación que tiene. Rara es la carrera en la que, si las condiciones se lo permiten, el piloto de Ferrari no se presenta como un candidato. Igual que hay otros corredores a los que ni saliendo desde la pole se les coloca en la terna de favoritos, Sainz es una de esas apuestas que inevitablemente acabará cayendo como fruta madura.

Las condiciones en Rusia le fueron propicias, más o menos. Contar con rivales de la talla de Lando Norris, que le conoce perfectamente, y sobre todo de un Lewis Hamilton que está peleando por alcanzar su octavo título le dejaron fuera de la pelea por ganar, pero para el recuerdo quedan esas diez vueltas al frente del pelotón.

Ferrari, aun así, tiene que dar un paso adelante. Lo señalaba Sainz: el problema serio con la degradación de los neumáticos es el gran hándicap que les está impidiendo pelear por la zona alta. Cualquier otro piloto habría podido luchar hasta las últimas vueltas, antes de la lluvia; Sainz sabía que su liderazgo de inicio era circunstancial. Incluso llegó a pensar que tenía que vigilar más a un George Russell que puntuó con más fortuna que tino y que, un domingo más, empeoró su posición de clasificación.

En el haber de Sainz, sus salidas cada vez mejores. «Adelanté a Lando en la primera curva, como le avisé», recordaba entre sonrisas después de la carrera. Los primeros metros del madrileño en el Gran Premio de Rusia fueron para recordar: tras un ligero patinaje (salía por la parte sucia), echó el ancla en el último momento para ganarle la posición a su excompañero, a la postre el gran derrotado de la carrera por no saber gestionar sus ansias de victoria. Quizá en la misma posición que Norris, Sainz hubiera actuado igual, aunque para ello la estrategia de Ferrari tendría que haber sido buena, algo que nunca se puede garantizar de entrada.

Quedan siete carreras del campeonato y aún hay circuitos donde el SF21 de Sainz puede estar arriba. Contando con que penalizará en alguna de ellas (previsiblemente, en Turquía) al cambiar el motor como hizo Charles Leclerc en Rusia, le quedarán aún seis oportunidades. La pelea en la parte alta beneficia a sus perseguidores, y el español se ha acostumbrado a estar en primera línea de los candidatos al podio. Solo hace falta añadir un poco de picante, bien sea en forma de lluvia o de batalla entre los favoritos, para que se asome al cajón. Si además se le une el factor penalizaciones, pocas dudas quedan de que acabará firmando su primera victoria.

No se puede obviar tampoco la lucha entre Leclerc y él. Compañeros, aunque aún no amigos, Sainz llega al último tercio del campeonato por delante del monegasco, con ocho puntos y medio de ventaja. Los que no creían en el madrileño deben estar ya eligiendo las cortinas nuevas para la cueva de la que no van a poder salir en cuanto llegue su inevitable primera victoria.