Ayuso pone fecha a la llegada de la Fórmula 1 a Madrid

Madrid sigue empeñada en albergar un Gran Premio de Fórmula 1. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avanzó este jueves en una entrevista en la Cadena COPE que «si todo va bien» y las negociaciones «continúan por buen camino», la Fórmula 1 llegará a la capital española durante la siguiente legislatura, y puntualiza que será «en 2025». «Estamos negociando con distintas organizaciones que forman parte de este Gran Premio, sin dinero público, sin un euro de dinero público, pero en un formato que sería muy bueno para Madrid puesto que es una marca internacional y la Fórmula 1 mueve pasiones», ha señalado.

No es casual que Madrid elija este momento para pedir su sitio en la Fórmula 1. Aunque el Circuit de Barcelona-Catalunya acaba de firmar una renovación hasta 2026, en los cuatro años que quedan por delante estarán mirados con lupa. La competición está abriéndose a mercados extraeuropeos, como demuestra que Estados Unidos vaya a albergar tres citas en 2023 (Miami, Las Vegas y Austin), o que Sudáfrica entre de lleno en la terna para estar en el calendario.

Con el escenario político de fondo, la entrada de Madrid en la batalla por la Fórmula 1 también tiene actores que, a priori, parten como secundarios. Jerez de la Frontera, por ejemplo, se apresuró estos años a autoproclamarse como primer sustituto de cualquiera de los circuitos que pudieran caer o cambiarse en caso de que la pandemia (o la guerra) obligara a ello. En ningún caso llegó a ser siquiera considerado, pero la renovación de las instalaciones y del propio circuito, amén de haber demostrado con el motociclismo que son perfectamente capaces, da buena muestra de sus intenciones.

Queda por ver dónde se celebraría. A priori hay tres potenciales circuitos: el Jarama, que acaba de tener un lavado de cara total y una reforma más que necesaria de sus boxes de arriba abajo, el futuro circuito de Morata de Tajuña o incluso un hipotético trazado urbano en el recinto ferial de IFEMA. Las opciones se pueden multiplicar ahora que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto toda su maquinaria a trabajar para que la Fórmula 1 haga una parada en Madrid en un futuro.

La presidenta regional defendió que Madrid no le está quitando el puesto a Cataluña ya que «cosa diferente es que esta organización no quiera estar en Cataluña». «Es distinto a la negociación que nosotros emprendimos desde Madrid», indicó. Preguntada por el malestar que se está produciendo en Cataluña, sostuvo que «nunca sería en detrimento de Cataluña». «Madrid está al servicio de España y todo lo que sea bueno para Cataluña es bueno para todos, pero cosa diferente es si esta organización quiera estar o no en Cataluña», remachó.

La polémica se produce porque dichas negociaciones coinciden con el término del contrato que actualmente convierte al Circuito de Barcelona-Cataluña en sede del Gran Premio de Fórmula 1, cuya duración finaliza en 2026. Sin embargo, Ayuso lleva en su programa electoral que se promoverá la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid con el objetivo de atraer turistas nacionales e internacionales. El evento supondría «un impacto económico cercano a los 450 millones de euros».