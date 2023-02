«Nueva energía» para Alonso con un ilusionante Aston Martin AMR23

El eslogan con el que Aston Martin ha preparado la nueva temporada 2023 de Fórmula 1 resume a la perfección las ganas y el reto que tienen por delante. Después de unos años algo decepcionantes, el AMR23 se presentó este lunes como una ruptura con el pasado. No es casual esa «nueva energía» que prometieron en las redes antes de mostrar al mundo un coche que, más allá de si sale bueno o no, está trabajado al máximo.

Dan Fallows, el hombre que ha diseñado fundamentalmente este monoplaza, hablaba de un cambio del 95% con respecto al coche del año anterior. No le falta razón, y eso que solo se vio una primera versión, que como no podría ser de otra manera, cambiará en los test. Un morro mucho más alargado y afinado, unos pontones laterales estrechos y agresivos con ciertas reminiscencias a conceptos ya vistos en los Mercedes de 2022 o incluso en los Red Bull, un suelo radicalmente rediseñado… y un misterio. Que no enseñaran la parte trasera del monoplaza es toda una declaración de intenciones: ahí hay 'tomate'.

Lawrence Stroll prometió que este proyecto ya tiene todos los ingredientes para ganar: gente, ilusión, trabajo y herramientas. La nueva sede en Silverstone es un nuevo laboratorio donde todos se encuentran con una energía que hasta el momento no habían visto. El jefe del equipo, Mike Krack, lo resumía con una sonrisa, en el que será su segundo año al frente de la escuadra británica. «Tenemos gran ambición, y aunque como Aston Martin es nuestro tercer año, veo muchas posibilidades y lo veo todo junto. El año pasado vimos que había una gran progresión, y hemos mejorado en todas las áreas. Todos han trabajado fuerte en este invierno», señaló.

Esa es, quizá, la mayor esperanza. Porque el equipo y los pilotos, con un sonriente Fernando Alonso al frente, son conscientes de dónde están y hacia dónde salen. Las ganas que puedan tener no pueden paliar lo que puedan mostrar otros equipos, como un Red Bull que parte como gran favorito y las dudas de Ferrari o Mercedes que se verán en los próximos días. Aunque Alonso avisa de que este coche debe ser solo la base, la raíz de un coche ganador, no se van a conformar con poco.

¿Llegará la 33ª victoria?

La nueva aventura que afronta Alonso es tan arriesgada como audaz. El equipo que se asienta sobre los cimientos que formó Eddie Jordan hace décadas, en una genealogía que ha llevado hasta estos momentos, no ha llegado nunca a aspirar a ser campeón, y las pocas victorias que tiene han sido muy esporádicas y bajo unas condiciones muy específicas. Ni siquiera cuentan con podios de manera constante, lo que tampoco es el objetivo que debe perseguir el equipo.

Por las palabras que se dedicaron durante la larga presentación del AMR23, tanto Alonso, como Stroll (padre/dueño e hijo/piloto), como Mike Krack (jefe) o Dan Fallows (responsable técnico), este año puede ser un punto de ruptura. El monoplaza mostrado en la presentación es una primera versión del que llevarán ya en los test de Baréin, que a su vez cambiará para la primera carrera del año, en la que Alonso debutará en su sexto equipo (quinto si contamos a Renault/Alpine como la misma unidad, que en realidad lo es).

Hasta el momento, el piloto con más kilómetros recorridos y grandes premios disputados de la historia de la Fórmula 1 cuenta con 32 victorias, 22 poles, 23 vueltas rápidas, 98 podios, dos Mundiales y 75 abandonos, que no es ni mucho menos poco en todos sus aspectos en las 19 temporadas que ha disputado en la competición. Para la vigésima, en la que también tendrá a Stroll como su 20º compañero distinto, hay un runrún en las redes que se ha volcado en esta nueva ola alonsista de jóvenes que aún gateaban en los años de gloria del asturiano: ¿llegará la 33ª victoria?

El 3 se ha convertido en un número mágico para los cabalistas, que buscan una estadística a la que aferrarse ante una eventual campaña complicada. Y es que, en resumen, más allá de la sorpresa que pueda producir el Aston Martin y la certeza de que se consolida bajo unos cimientos bien armados, con músculo financiero y personal, la historia de Alonso ha demostrado que cuando se asiente el humo de los fuegos artificiales de la expectativa habrá que comprobar hasta qué punto hay que rebajar las ilusiones y conformarse.