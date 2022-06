Análisis Alpine deja tirado otra vez a Alonso, que se replantea su continuidad El pobre resultado del asturiano en el GP de Canadá no se puede achacar en ningún caso al piloto porque la mala gestión estratégica y la pobre fiabilidad están detrás

El formato que tienen las competiciones automovilísticas como la Fórmula 1 guardan un cierto punto de crueldad. Un sábado puedes saborear la fugaz victoria que es un buen resultado en la clasificación, que si al día siguiente no se remata en la carrera no sirve absolutamente de nada. Es el caso de lo que le pasó a Fernando Alonso.

Sin dejar de lado que las circunstancias le beneficiaron, Alonso tuvo un fin de semana muy amargo al final. Después de un viernes optimista y un sábado memorable, coronado por una segunda posición en la parrilla que le hizo pensar a él y a los seguidores españoles veteranos y noveles «y si sí», llegó la dura realidad el domingo. Ni suerte, ni fiabilidad ni mucho menos una gestión estratégica decente desde el muro. Cómo será el pésimo planteamiento de Alpine para la carrera de Canadá, que incluso Ferrari lo hizo mejor y es en este punto donde suelen fallar.

De los tres factores que fallaron, el de la suerte es el menor en términos de importancia. Alonso señalaba después de la carrera, con el gesto notablemente defraudado, que no le habían venido bien los coches de seguridad virtuales y, por tanto, no pudo entrar a boxes en el momento óptimo. No le falta razón hasta cierto punto. Carlos Sainz tampoco entró a boxes en el primero y, de hecho, Alonso lo aprovechó para seguir a su rueda y que el Ferrari le hiciera de liebre en esos compases de la carrera.

Lo que se explica bastante peor es por qué Alpine no movió ficha cuando vieron que los tiempos del piloto que debía darles el mejor resultado posible se iban por el desagüe. De ir relativamente cómodo detrás del coche rojo, pasó a perder del orden de medio segundo por vuelta (no ocho décimas o un segundo como dijo después) a partir de la vuelta veinte, algo que a la postre le hizo caer del podio y después del 'top 5', que era el objetivo de mínimos. Como esos partidos políticos que solo aspiran a no perder más escaños en unas elecciones y acaban desapareciendo del parlamento, Alonso pasó de soñar con un baño de champán a recibir una ducha de fría realidad.

Los problemas, solo en el '14'

Que Alpine demostrara una nula capacidad de reacción no minimiza tampoco el gran problema de fiabilidad que sufrió Alonso. Como se quejó después, de nuevo, los problemas mecánicos le pillaron solo a su coche. A Esteban Ocon le fue todo bien, y hasta pudo ayudar (hasta donde pudo) a que Alonso se defendiera de sus perseguidores.

El piloto quiso centrar sus críticas hacia el equipo en el aspecto de la fiabilidad. «Otro problema de fiabilidad sólo en el coche 14. Es decepcionante. Estoy aquí tratando de ser mejor que sexto y séptimo. Si no terminamos en el podio o cuartos, es porque tuvimos un problema de fiabilidad en el coche de nuevo. Tal vez desafortunado con los coches de seguridad virtuales, pero la suerte no se puede controlar. La fiabilidad en el coche 14 debería ser un poco mejor», alzó la voz Alonso.

Alpine se está quedando dormido y ya son muchas las que ha tenido que soportar Alonso. Como en esa pareja de novios que trabaja en turnos desacompasados y uno espera al otro a última hora de la noche, que pase una o dos veces no es problema salvo que cada día acabe dormido en el sofá. La intención de ambos es seguir, pero si ninguno de los dos hace por mantener la llama viva, como ha sido hasta ahora, se puede acabar desgastando hasta romperse. Ahora mismo, ambos quieren seguir juntos y así será salvo cambio de última hora.

Colocado ya Oscar Piastri en Williams, no hay motivo para que Alpine no renueve a Alonso para 2023. Sin embargo, la falta de resultados puede ser un serio problema: el piloto se ha dado este verano como un periodo de reflexión. Porque aunque el equipo tenga a Alonso como una más que firme opción, la más lógica, quizá sea el piloto el que prefiera hacer unas llamadas o empezar a responder las que ya le han cuestionado sobre lo que hará en 2023.