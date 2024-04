Fernando Alonso renueva con Aston Martin hasta 2026

Alonso: «No puedo predecir cuándo voy a retirarme»

Alonso se siente en un momento clave de su carrera deportiva, que incluso ya le ha llevado a pensar en ir más allá de su etapa como piloto. Aunque no se pone fecha final, sí confirmó que este es «el contrato más largo que ha firmado». «No puedo predecir cuándo voy a retirarme. No va a ser en 2025 y 2026, pero no sé. Al menos son dos años. Pero después, no voy a decir específicamente he firmado, pero son muchos años para mejorar en muchas áreas. Haré lo mejor para ganar en este equipo, pero también intentaré que logren el éxito cuando no esté en este equipo, quizá en otro rol», aseguró en la rueda de prensa virtual tras la firma de su contrato.

Lejos de ser de esos deportistas que estiran su carrera por estirar, Alonso es consciente de que ser piloto de Fórmula 1 va mucho más allá de perderse cosas en casa. Por eso, involucró a su familia en este proceso, algo que se verá a partir de ahora. «He hablado con mi familia, y vendrán más a las carreras. Vendrán a Miami mi madre, mi hermana y mis sobrinos, por ejemplo. Eso también ha pesado, que no me pierda esas cosas», aseguró.

En este sentido, el español sabe que Aston Martin es una de las marcas comerciales de mayor peso específico en su sector de la automoción, y en sus múltiples variantes. Incluso confirmó que tiene entre ceja y ceja volver a Le Mans, con el que podría pilotar el espectacular Valkiria. Cuando Alonso cuelgue el casco y el mono, seguirá en activo. Será en otro rol, que no ha confirmado, pero que no será ni mucho menos un rol secundario. ¿Veremos al Alonso jefe de equipo?