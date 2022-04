Un accidente frustra a un Alonso que se vio luchando por la pole

El madrugón en España para ver la clasificación del GP de Australia acabó con una sensación de frustración generalizada para los intereses patrios. Carlos Sainz y Fernando Alonso se veían luchando por la pole (no es una errata ni una hipérbole) pero sendos problemas mecánicos les mandaron al 9º y el 10º.

Especialmente doloroso fue lo ocurrido con Alonso. El asturiano llevaba una clasificación digna de elogio, y él mismo se sentía en condiciones de estar luchando por la zona alta. Como poco, se le proyectaba una más que decente 5ª posición en la parrilla por detrás de los Ferrari y los Red Bull, si bien el A522 estaba demostrando hasta la Q3 un rendimiento muy por encima de lo visto en las anteriores clasificaciones.

Sus esperanzas se quedaron en el muro de la curva 11. Alonso estaba haciendo su primer intento de vuelta buena en la Q3 cuando de manera súbita se quedó sin marchas. Una avería hidráulica en el sistema del cambio le dejó con la cuarta marcha calada, por lo que no pudo frenar en condiciones y, aunque le dio tiempo a girar ligeramente para no irse totalmente de frente, acabó impactando contra las protecciones. El enfado con el que salió del monoplaza era notable y él mismo admitió después que se veía más fuerte que nunca, peleando incluso por una casi imposible pole que no logra desde hace muchos años. Si bien este objetivo parecía un poco pretencioso, el 'top 5' no era ni mucho menos descabellado.

Como si de un efecto mariposa se tratase, a Carlos Sainz también le afectó este accidente. La consecuente bandera roja que provocó el golpe de Alonso cogió al de Ferrari completando su primera vuelta buena, pero tuvo que aflojar cuando apenas le restaban unos metros para cruzar la meta. Obligado a hacer un único intento en la Q3, un problema en el sistema de arranque de su F1-75 le dejó sin tiempo para hacer una vuelta de formación con la que calentar los neumáticos en condiciones, por lo que su tiempo fue muy pobre: solo pudo ser 9º, mientras su compañero Charles Leclerc sumaba su segunda pole del año con casi tres décimas de margen sobre Max Verstappen.

Este fue el colofón a una clasificación que empezó con un serio susto por un accidente entre los canadienses Lance Stroll y Nicholas Latifi, que no se entendieron en un rebasamiento y acabaron fuera. El susto provocó un parón algo largo en la sesión, que casi hizo temer que no hubiera sol suficiente (se han adaptado los horarios para que prime el horario europeo, por lo que las sesiones se disputan rozando el atardecer). La amenaza constante de lluvia, e incluso algunas gotas sobre el circuito, hizo temer lo peor pero, al final, se pudo completar con más o menos normalidad la sesión.