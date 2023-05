Todo abierto para un fin de semana diferente en Miami

Cuando se llega a un circuito donde no hay muchos precedentes, la manida frase de «salvo imprevisto» queda aún más patente. En el caso de Miami no han sido los famosos que poblaron las gradas y el paddock, mucho más presentes de lo habitual, sino el nuevo asfalto que han colocado.

Se vio desde los primeros libres. Los cercanos muros que ya estaban presentes el año pasado dejaron alguna víctima por el camino conforme la goma se iba implantando en pista. La labor de los pilotos y la necesidad de ir más concentrados que nunca se hizo más necesaria que nunca, dado que los tiempos fueron bajando progresivamente y, con ello, las velocidades alcanzadas. Numerosos pilotos demostraron sus cualidades de derrapaje, como un Alex Albon que rozó el muro, y otros tuvieron que ver cómo su coche quedaba destrozado, caso de un Nico Hulkenberg.

En este sentido, se entiende en parte el resultado con el que acabó la primera sesión, con los dos Mercedes al frente, y un Charles Leclerc tercero por delante del gran favorito y único ganador aquí, Max Verstappen. Cualquier resultado parecido en la clasificación de este sábado y sobre todo en la carrera (donde además hay menos DRS para evitar que sea imposible defenderse), será pura casualidad. En este sentido, el rendimiento del Aston Martin, al que las temperaturas ligeramente más altas de lo previsto le benefician, puede darle grandes alegrías a un Fernando Alonso que volvió a ser uno de los protagonistas de este viernes.

Brad Pitt, 'nuevo piloto' de Fórmula 1

En un Gran Premio como el de Miami no podían faltar estrellas de Hollywood. La presencia de Vin Diesel, que está en plena promoción del cierre (en teoría) de la franquicia cinematográfica 'Fast & Furious', ya revolucionó el paddock por las visitas del gigantesco actor.

Pero no fue él quien dio más que hablar, sino Brad Pitt. El legendario intérprete, ganador de dos Óscar y varias veces nominado a otras estatuillas, está en pleno rodaje de una película que tendrá a la Fórmula 1 como centro. En la producción está el mismísimo Lewis Hamilton, que nunca ha ocultado su querencia hacia la meca del cine y que, en un futuro, podría atraerle de manera más constante. Este acercamiento llega a tal punto que tanto Hamilton como la mismísima escudería Mercedes le van a prestar un monoplaza a Pitt para que ruede durante el Gran Premio de Gran Bretaña.

En un primer momento se rumoreó que iba a llevar un Fórmula 1 actual compartiendo pista durante una vuelta de la carrera en Silverstone, lo que llegó a generar un serio enfado en muchos otros pilotos. Fue el caso de Colton Herta, que estuvo muy cerca de dar el paso desde la IndyCar a la F1 pero que no pudo hacerlo por una cuestión burocrática. «Al final tiene la superlicencia antes Brad Pitt que yo», ironizaba al respecto en twitter.

Sin embargo, no será así del todo. Pitt no conducirá un Fórmula 1, sino un F2 versionado y retocado por técnicos de Mercedes y no estará compartiendo pista con los demás miembros de la parrilla actual. El hombre que está detrás de este nuevo filme es Joseph Kosinski, que cerró 2022 como el director más exitoso del año gracias a 'Top Gun: Maverick'.