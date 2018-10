Falcón: «Sin el apoyo de mi padre no hubiese logrado nada»

— Nada más y nada menos que el título de ERC Ladies Trophy...

—No fue nada fácil. El Rally de Azores empezó de la peor manera posible, volviendo a aparecer la antigua lesión de la espalda por la que tuve que retirarme en 2013 y empezamos a pensar que no íbamos a poder seguir el ERC al completo en las pruebas de tierra. Luego, en Grecia, tras haber hecho la inversión de asiento nuevo, comprobamos que podríamos hacer las pruebas en tierra. En el resto de los rallys, ha sido un año complicado con averías y algunos accidentes. En esta última prueba en Letonia, llegábamos empatados y de los que recuerdo, es el más difícil, ya que no podíamos cometer ningún error para terminar sí o sí, y mantener la concentración con estos datos ha sido muy difícil.

— Ya forma parte del automovilismo español. ¿Qué significa esto para usted?

—Sé que no es el título más importante que se pueda conseguir, pero bueno, siempre es bonito conseguir algo que antes no se había hecho, y estoy muy ilusionada por ello.

— ¿De qué personas se acuerda ahora, ya en la cima?

—Por supuesto, y en primer lugar mi padre, que siempre me ha apoyado y ha sufrido al estar yo en carrera, cosa que conozco ahora con mi pareja que también compite. Hay muchas personas como mi familia, mis amigos, y personas como Juan Tele5, Juanjo Betancort, José Pérez, Rogelio Peñate, Eduardo González y muchas personas más, que aunque no estén conmigo en cada carrera, siempre siento el apoyo de que ellos están detrás.

— Que la gente conozca un poco más de usted...

—Soy una persona muy perseverante, exigente conmigo misma, algo cabezota y amiga de mis amigos, que me gusta competir sobre todo en Rallys.

— ¿Cuándo y cómo surge su historia con los coches?

—Siempre he recordado que me gustase este mundo, mi familia ha estado ligada desde siempre al automovilismo. Empecé en el karting con 12 años, con un acuerdo entre mi padre y yo, en donde debía poner una parte de lo que costara el Kart, para asegurarse que no era un capricho y así empezó todo. Luego, tras la época de karting y tras buscar un patrocinador, competí en el Circuito de Maspalomas durante unos años. Y con 19 años empecé a competir en Rallys, tras buscar algunos patrocinadores más.

— Queda claro que su padre tiene mucho que ver con esto...

—Sí, no obstante ninguna vez me insistió a que corriese, ni me compró un kart sin pedírselo, ni me llevaba a los rallys hasta que no vio que no le quedaba más remedio... Está claro que sin su apoyo no estaría hoy celebrando este título.

— Luce publicidad de Canarias. ¿Recibe ayuda institucional?

— Hay veces que valoramos más lo de fuera, o no damos tanta importancia a lo que tenemos cerca. Llevo tiempo intentando concertar una cita con el consejero de turismo desde que Mariate Lorenzo dejó su cargo, pero es muy complicado, aunque sigo llevando los colores de Canarias por toda Europa.

— Con todo, este título no ha llegado por azar. Anres ya vinieron logros muy importantes en la carrera de Emma Falcón...

—Es cierto. Fui campeona de Canarias en Karting y Campeona de España en la categoría de R3T dentro del Campeonato de España de Rallys de Asfalto en 2016.