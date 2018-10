Emma Falcón irá al Nacional de Rallys con un Citroën C3 R5

JUAN CARLOS DE FELIPE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Abrumada por las muestras de cariño recibidas y agradecida. Así compareció ayer Emma Falcón, flamente campeona de Europa de automovilismo (Ladies Trophy) abriendo una página para la historia que la ha encumbrado. La deportista grancanaria, que admite estar «todavía en fase de asimilación» de lo conseguido en Letonia hace nueve días, si bien su hito la tiene radiante de felicidad. En un acto promocional celebrado ayer en las instalaciones de Genial Auto, concesionario oficial de Citroën para la provincia de Las Palmas, Emma convocó a los medios de comunicación para reiterar su gratitud por los apoyos y reconocimientos que ha tenido en esta última semana y anunciar que acudirá al Nacional de Rallys con un Citroën C3 R5. «Con un esfuerzo por mi parte y todo lo que me aportan mis patrocinadores, además de lo obtenido por la venta del DF3 R3, hemos decidido emprender un proyecto, en principio para dos años, con el C3 R5. Me gustaría poder hacer algunas pruebas también en Canarias para estar cerca de mi gente y tener muy presentes mis raíces», significó. Falcón, flanqueada por su copiloto Eduardo González y Yasmina Monzón, representante de la marca, admitió que ha visto superadas sus previsiones acerca del impacto que tendría traer a Canarias y título como el que logró a escala internacional. «Ni de lejos podría pensar que llegaría a tanta gente y eso me ha llegado al corazón. Es lo más importante por encima del título, el saber que eres querida y respetada», argumentó.

Además, admite que espera seguir aumentando su palmarés ya que, con 27 años, tiene un futuro esplendoroso por delante. «Estoy muy satisfecha de lo que ya he logrado, pero si empiezo este nueva etapa con el Citroën C3 R5 es porque quiero seguir estando al más alto nivel y exigirme a mí misma carrera a carrera», concluyó.