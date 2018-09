El Museo Ferrari homenajea al fundador de la marca

“Driven by Enzo” exhibe los modelos de cuatro plazas conducidos por el propio Enzo Ferrari. No es ningún secreto que el fundador de la marca probaba todos los coches fabricados en Maranello, sin embargo, no todos ellos pasaban a formar parte de su día a día.

Por la forma en que combinaban la comodidad y deportividad, en sus trayectos cotidianos prefería conducir coches de cuatro plazas, con los que a menudo acompañaba a las celebridades que le visitaban. De un flechazo con la primera vuelta en el Ferrari 250 GT 2+2 de 1960 nació un amor por estos coches que continuó durante el resto de su vida, como con el 400 GTi y el 412, hasta el Ferrari 456 GT, un coche al que dio el visto bueno personalmente en 1988. Incluso cuando en 1969 decidió contratar un chófer, este solía ser un simple pasajero y compañero de viajes de un hombre que siempre se supo piloto.