«El motor seguirá teniendo un tirón tremendo en Canarias»

— ¿Cuándo comenzó en las labores de informador?

— Estudiando en Madrid, hace casi 25 años, comencé a colaborar con Lucas Segura, que en paz descanse, en Canal 28-Onda Cero. Luego estuve con Gregorio Guerra y José Martín en Radio Club Gran Canaria hasta que acabé mi carrera y empecé a trabajar con Segundo Almeida en Onda Isleña. Desde hace casi 19 años estoy en Cadena Ser Las Palmas, además de haber colaborado durante 16 años en el diario AS y desde hace dos años en una web llamada automovilismocanario.com

— Las cosas no están para celebraciones en los medios de comunicación con esta pandemia mundial. ¿En qué le ha afectado a usted?

— En la actualidad estoy en un ERTE de dos meses, estando previsto que me incorpore el 13 de julio a mi puesto en la sección de Deportes en la Ser. No es un momento bueno para casi nadie, por desgracia. Espero que todos podamos volver a vivir como antes, aunque no será nunca igual con la cantidad de gente que ha muerto y por el gran número de personas que han visto cómo su puesto de trabajo peligra o lo ha perdido. Es una crisis sanitaria y desde que salgamos tendremos la económica. Muy terrible todo.

— El fútbol es un deporte que genera muchas pasiones y usted se ha generado una fama de polémico. ¿Qué hay de cierto?

— Hay gente que ve polémica en donde hay sinceridad o preguntas incómodas. Existe mucha hipocresía en el mundo actual, donde es mejor mentir o decir medias verdades para quedar bien o lograr un beneficio. Me cuesta quedarme callado cuando ves que se intenta manipular o mentir. Me encantaría no tener que hacer ciertas preguntas, pero si no las haces el oyente no quedará satisfecho con lo que escucha puesto que las demanda y sabe que muy poca gente las hace. De todas formas, no siempre es lo mejor interpretar ese papel porque al final el que se complica la vida eres tú.

— Usted tiene dos pasiones, el fútbol y el automovilismo. Si tuviera que elegir solo una...

— Diría que tres, porque el baloncesto también me encanta. Y en ese sentido, me quedo con las tres porque hay tiempo para todo. Las tres me enamoran por igual y tengo la suerte, hasta la fecha de hoy, de sentirme un privilegiado que trabaja en lo que más me gusta, informando de los deportes que me apasionan. Son los tres deportes que más seguidores tienen en España.

— Desde hace unos años se ha embarcado en una página web dedicada al mundo del motor, que está teniendo mucho éxito. Háblenos de ella.

— Desde hace dos años, gracias a la insistencia de Miguel Hernández, que ha hecho un gran trabajo con udlaspalmas.net, creamos automovilismocanario.com. La verdad es que nunca pude imaginar el gran éxito que hemos tenido, con casi 75.000 seguidores en Facebook. El automovilismo tiene una pasión tremenda y a pesar de las muchas buenas páginas existentes en Canarias, hay sitio para que todas podamos habitar y vivir con cordialidad. A pesar de que el motor no es el de antes ni mucho menos, sigue teniendo un tirón tremendo de seguidores.

— El mundo del motor en Canarias, es uno de los deportes más seguidos en las islas y la afición demanda calidad en la información. ¿Cree usted que en las islas la tenemos?

— Es cierto que el mejor momento del Mundialito Canario queda lejos porque pasó hace muchos años, aunque, a pesar de que aquel nivelazo no volverá, la afición sigue siendo mucha. Y con ello los medios, donde, como en cualquier sector, hay de todos los niveles, pero, en general, veo a grandes profesionales de la información. Por eso hay tantas webs, programa en televisión, información en prensa escrita... El motor, después del fútbol, es el que más seguidores mueve, mucho más que el baloncesto, gracias, en parte, a la buena cobertura que dan todos estos medios que hablan de ella.