Volver al inicio 2 Viñales se mantiene sexto en su pelea particular con Rins. Aleix Espargaró, por detrás de ambos. 2 Al paso por línea de meta, las distancias se van adecuando a la carrera. Zarco sigue líder bajo la presión de Quartararon, que va aumentando diferencia poco a poco respecto a Miller y Bagnaia. 1 ¡QUÉ SALIDA DE ALEX RINS! ¡Se pone quinto peleando con Viñales! Zarco se mantiene primero por delante de Quartararo. 0 ¡COMIENZA LA CARRERA EN SILVERSTONE! ¡No se vayan muy lejos! Quartararo, líder del Mundial, tiene a Aleix Espargaró cerca. Si no puntúa nuevamente el italiano como en Países Bajos, podríamos tener nuevo líder si el español gana hoy. ¡Les esperamos a las 14:00! Joan Mir han enlazado 12 carreras consecutivas sin podio y esta es su peor racha en MotoGP desde sus 20 primeras participaciones en la máxima categoría entre 2019 y 2020. Johann Zarco ha terminado en el podio en dos de sus tres últimas carreras y suma cuatro podios en total en este 2022. Con uno más, superara los logrados en la pasada temporada al completo (cuatro), la mejor hasta el momento en MotoGP. Maverick Viñales consiguió en el pasado Gran Premio de los Países Bajos su primer podio con Aprilia y ha terminado en el podio en sus tres participaciones en MotoGP en el Gran Premio de Gran Bretaña, logrando precisamente en Silverstone la primera de sus nueve victorias hasta ahora en MotoGP. Aleix Espargaró ha puntuado en sus 12 últimas carreras, su mejor racha histórica con Aprilia y la mejor desde una racha de 17 Grandes Premios seguidos entre 2015 y 2016. Es, junto a Marc Márquez, el único piloto de la actual parrilla de MotoGP que ha conseguido puntos en todas las carreras que ha disputado esta temporada (Aleix ha disputado los once Grandes Premios esta temporada y Márquez, seis). Fabio Quartararo abandonó por primera vez esta temporada en el pasado Gran Premio de los Países Bajos. Nunca ha sufrido dos abandonos consecutivos en sus cuatro campañas en MotoGP. Fabio Quartararo logró la victoria el año pasado en el Gran Premio de Gran Bretaña. Ningún piloto ha conseguido dos victorias consecutivas en Silverstone en MotoGP desde Jorge Lorenzo en 2012 y 2013. Pilotos españoles (Jorge Lorenzo -3-, Marc Márquez, Maverick Viñales y Alex Rins) han ganado en seis de las diez últimas ediciones del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP después de haber logrado solo dos en las 33 primeras. Andrea Dovizioso disputará su Gran Premio número 246, superando a Alex Barros (245) como segundo piloto con más carreras disputadas en 500cc/MotoGP. Solo Valentino Rossi (372) suma más participaciones en la máxima categoría. Esta será la 44ª edición del Gran Premio de Gran Bretaña y nunca un piloto británico ha ganado a lo largo de la historia en 500cc/MotoGP. ¡Muy buenas tardes y bienvenidos al plato fuerte del día en el fin de semana de Silverstone! ¡MotoGP! ¡Turno para la categoría reina con Zarco liderando la parrilla en el día de hoy!