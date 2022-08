Volver al inicio 18 Se consolida Fabio Quartararo en el tercer puesto y el francés podría regresar hoy al podio tras haber estado ausente del cajón en las dos últimas carreras. 17 Fabio Quartararo supera a Jorge Martín y parece que algo le está pasando al madrileño porque ha levantado la mano, señalando algún problema. Veremos... 16 Atención porque Fabio Quartararo está recuperando terreno y se acerca cada vez más a Jorge Martín. 16 DATO. Ningún piloto ha liderado más vueltas esta temporada en MotoGP que ‘Pecco’ Bagnaia (92) y con las de hoy ya ha superado las 100 por segunda temporada consecutiva (150 en 2021), algo que no consigue ningún piloto en la máxima categoría desde Marc Márquez (128 en 2012 y 264 en 2019). 15 Pecco Bagnaia noge algo de oxígeno en el primer puesto y ahora cuenta con cinco décimas de ventaja con respecto a Jack Miller. 15 El que está protagonizando una remontada enorme es Alex Márquez. El de Cervera salía en la última plaza y ya se encuentra en la zona de puntos, en la 15ª, tras superar a Pol Espargaró. 14 Abandona finalmente Darryn Binder. Cuarto de la carrera tras los de Joan Mir, Enea Bastianini y Takaaki Nakagami. 14 AL SUELO DARRYN BINDER !!! No obstante, vuelve a pista el piloto sudafricano. 13 Advierten ya a Fabio Quartararo de que ha excedido los límites de la pista en repetidas ocasiones. Podría ser sancionado con una long lap penalty si reincide. 12 Por detrás, las posiciones se encuentra bastante estabilizadas. Quartararo marcha en la 4ª posición sin excesivos agobios y tampoco tiene grandes problemas de momento Aleix Espargaró en la 5ª. 11 Jorge Martín se encuentra cada vez más cerca de Jack Miller. De hecho, recordemos que logró en este mismo escenario su única victoria hasta ahora en la clase reina, en el Gran Premio de Estiria de 2021. 11 CAÍDA DE NAKAGAMI !!! Sufre su tercer abandono de la temporada, el tercero en las cinco últimas carreras. 10 Jorge Martín se encuentra a solo seis décimas de la cabeza de carrera y habrá que ver si puede enlazar con los primeros. 10 Jack Miller se encuentra cada vez más cerca de 'Pecco' Bagnaia y habrá que ver si no intenta superar en breves instantes a su compañero de equipo en el Ducati Lenovo Team. 9 Ha vuelto a marcar Jorge Martín la vuelta rápida en carrera y ojo porque podría terminar por llegar a la altura de Bagnaia y Miller. 8 Las que no parecen demasiado entonadas hoy son las KTM. Corren en casa y Brad Binder logró la victoria en esta misma carrera el año pasado, sin embargo el sudafricano no pasa hoy de la 10ª posición. Miguel Oliveira, por su parte, es 14º. 7 Del mal, el menos tanto para Fabio Quartararo como para Aleix Espargaró, los dos primeros clasificados en MotoGP. Son cuarto y quinto respectivamente, minimizando daños ante la previsible victoria de 'Pecco' Bagnaia. 6 FUERA DE CARRERA ENEA BASTIANINI !!! Algo le ha pasado en la moto al italiano. Ha sufrido abandonos en sus cuatro últimas participaciones en el Gran Premio de Austria en todas las categorías. Esto, tras haber terminado en el podio en dos de las tres anteriores (3º en 2016 y 2º en 2018, ambos en Moto3). 5 Jorge Martín, ahora sí, tercero !!! Termina por superar a Enea Bastianini y también supera Fabio Quartararo al italiano. 5 Ha debido de cometer algún pequeño error Maverick Viñales porque ha caído hasta la 8ª plaza cuando marchaba en la 5ª. Ha sido superado por Quartararo, Aleix Espargaró y Johann Zarco. 4 JORGE MARTÍN SUPERA A BASTIANINI !!! Pero se la devuelve ahora el italiano. Bonito duelo entre ambos por la tercera posición. 4 Jack Miller escala hasta la segunda plaza. Dominan la carrera los dos pilotos oficiales de Ducati y la fábrica italiana se prepara para un nuevo día de gloria en un circuito que se adapta a su máquina como anillo al dedo. 3 Acaba de conseguir la vuelta rápida Jorge Martín !!! Marcha en la 4ª plaza el madrileño, pero como comentábamos en la previa, es un auténtico coleccionista de podios en este circuito. 2 Francesco Bagnaia trata de abrir hueco en cabeza de carrera y de momento ya tiene tres décimas sobre Enea Bastianini. Por detrás, problemas para Fabio Quartararo. Acaba de ser rebasado por Maverick Viñales. Ya es 5º el de Roses. 1 DATO. Joan Mir (Suzuki) han enlazado 14 carreras consecutivas sin podio y esta es su peor racha en MotoGP desde sus 20 primeras participaciones en la máxima categoría entre 2019 y 2020. Este año acumula seis abandonos, más que ningún otro piloto y más que en sus dos temporadas anteriores (cinco). 1 CAÍDA DE JOAN MIR !!! El piloto de Suzuki se ve obligado a abandonar a las primeras de cambio. 1 COMIENZA LA CARRERA DE MOTOGP !!! Gran salida de 'Pecco' Bagnaia !!! Se sitúa en la primera posición. Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Joan Mir comienza en la 8ª plaza, Alex Rins en la 11ª, Pol Espargaró en la 15ª, Raúl Fernández en la 23ª y Alex Márquez en la 25ª. ALEIX ESPARGARÓ LO BASA TODO EN SU REGULARIDAD. El piloto de Granollers ha puntuado en sus 13 últimas carreras, su mejor racha histórica con Aprilia y la mejor desde una racha de 17 Grandes Premios seguidos entre 2015 y 2016. Es, junto a Marc Márquez, el único piloto de la actual parrilla de MotoGP que ha conseguido puntos en todas las carreras que ha disputado esta temporada (Aleix ha disputado los 12 Grandes Premios esta temporada y Márquez, seis). MAVERICK VIÑALES EXPLOTA CON APRILIA. Maverick Viñales ha completado ya su adaptación a la moto italiana. El de Roses ha logrado terminar en el podio en las dos últimas carreras y nunca antes ha conseguido tres podios consecutivos en sus ocho temporadas en MotoGP. Habrá que ver qué réditos puede obtener hoy, como decíamos, Fabio Quartararo. También será una jornada de resistencia para las Aprilia. Maverick Viñales comienza la prueba en la 7ª plaza, mientras que Aleix Espargaró lo hace en la 9ª. JORGE MARTÍN REGRESA A SU CIRCUITO PREDILECTO. El piloto madrileño, que hoy comienza en la 4ª posición, ha terminado en el podio en sus cuatro últimas carreras disputadas en el circuito Red Bull Ring en todas las categorías, incluyendo dos victorias (Gran Premio de Austria en 2020 y Gran Premio de Estiria en 2021 -su única victoria hasta ahora en MotoGP-). De hecho, desde 2017, ha subido al podio en seis de las siete carreras en el trazado austriaco, fallando solo en 2019 (7º en Moto2). JACK MILLER, A POR SU RECORD DE PODIOS EN UN MISMO AÑO. El piloto australiano de Ducati ha terminado en el podio en dos de sus tres últimas carreras. Ha conseguido cuatro podios en este 2022 y con uno más podría alcanzar su mejor cifra hasta ahora en MotoGP (cinco en 2019 y 2021). Fabio Quartararo fue 3º en su primera carrera de MotoGP en el Red Bull Ring (2019), aunque no ha pasado de la séptima posición en las tres últimas: 8º en el GP de Austria de 2020, 13º en el GP de Estiria de 2020 y 7º en el GP de Austria de 2021. FABIO QUARTARARO, A TRATAR DE RECUPERAR EL NIVEL. El actual líder de MotoGP, que hoy sale en la 5ª posición, no ha terminado en el podio en sus dos últimas carreras de MotoGP y no enlaza tres seguidas en MotoGP desde las tres últimas de la pasada campaña. En la clasificación de pilotos, Fabio Quartararo cuenta con 180 puntos, 22 más que Aleix Espargaró y 49 con respecto a Francesco Bagnaia. …Y AL RECORD DE VICTORIAS EN UNA MISMA TEMPORADA. El piloto italiano de Ducati ha logrado cuatro victorias en este 2022 y con un solo triunfo más, conseguirá su mejor registro de victorias en una misma temporada en la máxima categoría. BAGNAIA ASPIRA AL PRIMER ‘TRIPLETE’ DE SU CARRERA… ‘Pecco’ Bagnaia viene de conseguir la victoria en las dos últimas carreras. Ha logrado el doblete de triunfos seguidos por tercera vez en su trayectoria en MotoGP y hoy podría ser la primera ocasión en la que consiga tres consecutivos en sus cuatro temporadas en la clase reina. LA BESTIA, CON LA PÓLVORA MOJADA. Enea Bastianini no ha podido terminar en el podio en sus cinco últimas carreras, su peor racha desde que consiguiera su primera presencia en el cajón en MotoGP en el Gran Premio de San Marino de 2021. Enea Bastianini sale por primera vez desde la pole position en MotoGP y por primera vez desde el Gran Premio de Catalunya de 2018 cuando militaba en Moto3. Hoy las cuatro primeras posiciones de la parrilla de salida las ocupan pilotos de Ducati. Enea Bastianini comienza desde la pole, seguido de Francesco Bagnaia y Jack Miller. Mientras que Jorge Martín lo hace desde el cuarto puesto. Fabio Quartararo sería el primer piloto que no pertenece a Ducati en parrilla y arrancará la carrera desde el 5º puesto. RED BULL RING, TERRITORIO DUCATI. La fábrica italiana ha vencido en cinco de las seis carreras disputadas desde el regreso del Gran Premio de Austria al campeonato en 2016 y lo ha hecho con tres pilotos diferentes (Andrea Ianonne: 2016, Jorge Lorenzo: 2018 y Andrea Dovizioso: 2017, 2019 y 2020). LA REMONTADA DE ‘PECCO’ BAGNAIA. Tras un irregular inicio de año, el asalto del piloto de Ducati al campeonato de MotoGP cada vez está tomando más forma, cocinándose a fuego lento en las últimas carreras. Hoy, además, se corre en un trazado en el que la marca italiana ha sido gran dominadora en los últimos años, por lo que podríamos asistir a un nuevo domingo en el que Bagnaia recorte la desventaja que mantiene con respecto a Fabio Quartararo, actual campeón y líder de la clasificación en la clase reina. Después de las victorias de Ayumu Sasaki en Moto3 y de Ai Ogura en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de la clase reina. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Austria, la 13ª prueba de la temporada 2022. ¿Preparados? Comenzamos…