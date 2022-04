Volver al inicio 7 Joan Mir acaba de superar a Luca Marini, por lo que asistimos hoy a un festival de los pilotos españoles en las Termas de Río Hondo, copando los cinco primeros puestos en carrera. 6 AL SUELO JOHANN ZARCO !!! Terminó en el podio hace dos semanas en el Gran Premio de Indonesia, pero hoy salía bastante retrasado y hoy sufre el primer abandono de la temporada. 5 Siguen ampliando la renta Jorge Martín y Aleix Espargaró. Los dos españoles ya cuenta con más de un segundo y medio de ventaja con respecto a Pol Espargaró. Por detrás, Alex Rins está muy cerca de poder amenazar ese tercer puesto del equipo Repsol Honda. 5 El que está tratando de enderezar la situación es Francesco Bagnaia. El piloto de Ducati trata de sobreponerse a su mal inicio de temporada, con un solo punto en su casillero después de las dos primeras carreras. 4 El ritmo de Aleix Espargaró es ya más rápido que el de Jorge Martín, por lo que es probable que el piloto de Aprilia trate de superar a su compatriota en breves instantes. 3 Sigue muy hundido en la clasificación de la carrera Fabio Quartararo y no va nada cómodo, 13º en estos momentos el Diablo. 3 Andrea Dovizioso está detenido en el pit line. Parece que tiene alguna incidencia mecánica y se lo están tratando de solucionar rápidamente. 2 De momento Aleix Espargaró es el único que parece ser capaz de seguir el ritmo de Jorge Martín en cabeza de carrera. Cuentan ya con un segundo de ventaja con respecto a un Pol Espargaró que acaba de superar a Luca Marini. 2 Fabio Quartararo ha perdido algunos puestos en la primera vuelta. El francés ha caído hasta la 11ª posición y habrá que vr que puede hacer a partir de este momento. 1 Jorge Martín trata de abrir hueco en cabeza de carrera y ahora cuenta con dos décimas con respecto a la Aprilia de Aleix Espargaró. 1 A Aleix Espargaró se le levantó un poco la moto, pero mantiene de momento el segundo puesto. 1 GRAN SALIDA DE JORGE MARTÍN !!! Se hace con la primera posición el piloto madrileño. Repasamos, como siempre, la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Márquez arranca en la 19ª plaza y Raúl Fernández en la 21ª. Joan Mir no ha terminado en el podio en sus tres últimas carreras. La última vez que enlazó cuatro Grandes Premios consecutivos sin podio fue entre 2020 y 2021 (cuatro Grandes Premios). Nos hacemos eco también de las posiciones de salida de los dos pilotos de Suzuki. Alex Rins comienza en la 7ª plaza, mientras que Joan Mir lo hace desde la 8ª. Veremos si ambos encuentran el ritmo necesario como para poder acercarse a un podio que se les resiste de momento en este inicio de temporada. MEJOR ARRANQUE HISTORICO EN MOTOGP PARA POL ESPARGARÓ. El piloto de Honda, que hoy comienza en la 4ª plaza, ha conseguido 20 puntos tras sus dos primeras carreras del año, su mejor arranque histórico en sus nueve temporadas en MotoGP. BAGNAIA, MAL ARRANQUE Y CARRERA NÚMERO 50. Francesco Bagnaia solo ha podido sumar un punto después de las dos primeras carreras del año, el peor arranque de sus cuatro temporadas en MotoGP. Hoy disputa su Gran Premio número 50 en MotoGP. En las 49 carreras anteriores ha conseguido cuatro victorias, 10 podios, seis poles y seis vueltas rápidas. Los que no parecen despegar en este arranque de la temporada son los dos pilotos del equipo Ducati oficial. Francesco Bagnaia arranca desde la 13ª plaza, mientras que Jack Miller lo hace en la 14ª. QUARTARARO, ASIGNATURA PENDIENTE EN AMERICA. Fabio Quartararo no ha ganado en ninguna de sus tres carreras de MotoGP disputadas en América (Grandes Premios de Argentina y Las Américas), aunque terminó en el podio en la última (segundo en el GP de Las Américas en 2021). BRAD BINDER, MEJOR RACHA EN LOS PUNTOS DE TODA LA PARRILLA. Brad Binder ha terminado en los puntos en sus 16 últimas carreras de MotoGP. No solo es su mejor racha personal en la máxima categoría, es la mejor racha de cualquiera de los actuales pilotos de la competición. Enea Bastianini, que comienza hoy en la 12ª posición, ha puntuado en sus nueve últimas carreras de MotoGP, su mejor racha hasta el momento en la máxima categoría, incluyendo tres podios en las siete últimas. Después de las dos primeras carreras, parte como líder Enea Bastianini. El piloto italiano, que se impuso en la carrera inaugural en Catar, cuenta con 30 puntos, dos más que Brad Binder y tres con respecto a Fabio Quartararo. MÁRQUEZ, DOMINADOR EN AMÉRICA. Y lo cierto es que la baja de Márquez abre opciones de victoria para el resto de los pilotos porque el piloto de Cervera ha dominado en los últimos años cada vez que se corría en América. No en vano, ha ganado 14 de las 18 carreras de MotoGP disputadas en América. Solo Valentino Rossi (GP de Argentina en 2015), Maverick Viñales (GP Argentina en 2017), Cal Crutchlow (GP Argentina 2018) y Alex Rins (GP Las Américas en 2019) han sido capaces de romper esta racha. LA BAJA DE MARC MÁRQUEZ. Recordemos que hoy tampoco compite Marc Márquez y le sustituye en esta carrera Stefan Bradl. El piloto del equipo Repsol Honda continúa en proceso de recuperación de los problemas de visión doble que arrastra desde hace años y que se vieron agravados tras la dura caída que sufrió hace dos semanas en Indonesia y que ya le impidieron participar en esa prueba. IMPERIOSA NECESIDAD DE PUNTOS PARA JORGE MARTÍN. Jorge Martín ha sido el único piloto que ha abandonado en las dos primeras carreras de la temporada. Nunca ha sufrido tres abandonos consecutivos en sus ocho temporadas en todas las categorías. Acompañan a Aleix Espargaró en la primera línea Jorge Martín y Luca Marini. El piloto madrileño ha salido desde la primera línea en las tres carreras de la presente temporada, mientras que es la primera del italiano en la actual campaña y la segunda hasta ahora en la clase reina. ¿PRIMERA VICTORIA DE APRILIA EN MOTOGP? Comentar que, de ganar hoy, sería la primera victoria de Aprilia en MotoGP y no solo ha sido el caso de Aleix Espargaró. También ha rodado muy bien a lo largo del fin de semana Maverick Viñales, que hoy comienza en la 5ª posición, la mejor hasta ahora con la fábrica de Noale. OCTAVO PILOTO DE LA HISTORIA CON 200 CARRERAS EN 500CC/MOTOGP. Aleix Espargaró se convierte hoy en el 8º piloto de la historia que alcanza las 200 carreras en la máxima categoría y el tercer español tras Dani Pedrosa (218) y Jorge Lorenzo (203). En sus 199 carreras anteriores en la clase reina ha conseguido dos podios y dos poles. ALEIX ESPARGARÓ A POR TODAS EN SU CARRERA NÚMERO 200. Hoy comienza desde la pole position Aleix Espargaró. El piloto español ha conseguido su tercera pole en MotoGP y la primera con Aprilia precisamente el día en el que cumple número 200 Grandes Premios en la máxima categoría. Después de las victorias de Sergio García en Moto3 y de Celestino Vietti en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la carrera de la clase reina. Buenas tardes !! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Argentina de motociclismo, la tercera prueba de la temporada. ¿Preparados? Comenzamos…