Final Tampoco ha sido el día de Suzuki, que no encuentra el camino después de que la marca anunciara su intención de no continuar la próxima temporada en MotoGP. Alex Rins no participó en la carrera por problemas físicos, mientras que Joan Mir abandonó tras sufrir una caída en el primer tramo de la carrera. Final El único piloto que no ha podido puntuar ha sido Stefan Bradl tras concluir en la 16ª posición en un día negro de nuevo para Honda. La marca japonesa, que había dominado en los últimos años en este circuito merced a los ocho triunfos seguidos de Marc Márquez, ha visto como han abandonado Pol Espargaró, Alex Márquez y Takaaki Nakagami. Final Después de 33 Grandes Premios seguidos, Maverick Viñales ha abandonado justo cuando peleaba hoy por conseguir su primer podio con Aprilia, sin embargo ha tenido problemas mecánicos y no ha podido completar la carrera. 30 Aleix Espargaró ha sido cuarto, pero no se encuentra nada contento con su resultado final el de Granollers, viendo que se queda de nuevo a las puertas del podio y que ve como Fabio Quartararo se escapa en la pelea por el título en la clase reina. 30 Jack Miller ha sido tercero en una buena carrera en la que ha ido claramente de menos a más. El australiano firma su tercer podio de la temporada. 30 Johann Zarco ha sido segundo. Logra su cuarto podio de la temporada e iguala los conseguidos el año pasado al completo, en la que fue su mejor temporada en este aspecto hasta ahora en MotoGP. 30 Fabio Quartararo está sentando las bases para revalidar el título conseguido el año pasado y ya cuenta con más de 30 puntos de ventaja con respecto a Aleix Espargaró, por lo que se asegura llegar al parón veraniego como líder de MotoGP independientemente de lo que pase el próximo domingo en Assen, en el Gran Premio de los Países Bajos. 30 VICTORIA DE FABIO QUARTARARO !!! Conquista su tercera victoria del año y se convierte en el primer piloto diferente a Marc Márquez que logra triunfar en Sachsenring desde 2013. 30 ÚLTIMA VUELTA !!! Los puestos de podio parecen decididos. Habrá que ver si Aleix Espargaró puede dar caza a Miller, pero no parece fácil. 29 Fabio Quartararo podría conseguir la tercera victoria de la temporada, la 11ª en su trayectoria en MotoGP. 29 Habrá que ver si Aleix Espargaró tiene ritmo suficiente como para poder dar caza a Jack Miller, pero no parece fácil con solo dos giros para el final de carrera. 28 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Miller ha pasado a Aleix Espargaró. Parece que ha cometido un pequeño error el piloto de Aprilia y lo ha aprovechado el australiano para superarle. 27 Solo 16 pilotos en pista después del carrusel de abandonos que hemos visto. El único que se quedaría sin puntuar es Stefan Bradl. 26 Lo intenta otra vez Jack Miller, pero se vuelve a ir largo el piloto de Ducati y Aleix Espargaró recupera rápidamente la posición. Tremendo el duelo entre ambos por ocupar ese tercer puesto. 25 Fabio Quartararo sigue manejando la carrera con enorme autoridad, con más de cuatro segundos de diferencia hasta el momento. 24 Por detrás, buena carrera de Raúl Fernández después de muchas especulaciones y críticas por su rendimiento hasta el momento en MotoGP. Logró su primer punto hace dos semanas en el Gran Premio de MotoGP y hoy va camino de conseguir su mejor puesto en la máxima categoría si logra terminar en el 12º puesto en el que marcha ahora. 23 ABANDONA POL ESPARGARÓ !!! Corría algo mermado físicamente y no ha podido aguantar. Es la primera vez que enlaza tres Grandes Premios consecutivos sin puntos con Honda y la última vez que le sucedió fue en 2018 con KTM. 23 Lo intenta Jack Miller, pero se rehace y mantiene de momento la tercera posición. 22 Johann Zarcopodría conseguir su cuarto podio en este 2022, igualando los logrados en la pasada temporada al completo (cuatro), la mejor hasta el momento en MotoGP. Ha conseguido 13 podios hasta ahora en la máxima categoría y es el piloto que más tiene sin haber conseguido una sola victoria hasta el momento superando a Colin Edwards (12). 21 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Las dos primeras posiciones parecen totalmente decantadas y ahora Miller amenaza a Aleix Espargaró en la lucha por la tercera. 20 ABANDONA MAVERICK VIÑALES !!! Había terminado en la zona de puntos en las siete últimas carrera, su mejor racha hasta ahora con Aprilia. Y acumulaba 33 Grandes Premios seguidos sin sufrir abandonos, la mejor racha de cualquiera de los actuales pilotos de MotoGP. 19 Ha perdido varios puestos Maverick Viñales. Una pena porque estaba aspirando a conseguir su primer podio con Aprilia. Marcha en la 10ª posición y parece que marcha con problemas mecánicos. 18 Se ha colado Maverick Viñales !!! Ha perdido una posición y cae a la 5ª plaza tras ver como le supera Jack Miller. 17 Atención porque Jack Miller está consiguiendo llegar a la altura de las dos Aprilia, por lo que se puede animar bastante la lucha por la tercera posición. 17 Ha aumentado el ritmo Fabio Quartararo en el último giro y se sitúa con algo más de dos segundos de ventaja con respecto a un Johann Zarco que transita en la segunda plaza, en tierra de nadie, con cuatro segundos de diferencia, a su vez, con respecto a sus perseguidores. 16 Fabio Quartararo podría conseguir hoy su tercera victoria del año. En la pasada campaña logró cinco triunfos y recordemos que se proclamó campeón con 278 puntos. 15 No termina Johann Zarco de darse por vencido y se mantiene a poco más de un segundo de un Fabio Quartararo que domina esta carrera desde el principio y hoy podría dar un golpe de autoridad tremendo en su intención de poder revalidar el título de MotoGP. 14 Y carrera bastante gris hasta el momento de Enea Bastianini. No pasa de momento de la 13ª posición y se puede caer hoy definitivamente de la pelea por el título en la máxima categoría. 13 Jack Miller ha escalado hasta la 5ª posición tras superar a Fabio Di Giannantonio. El australiano ha sido sexto en sus dos últimas participaciones en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, siendo esta su mejor posición histórica en Sachsenring en la máxima categoría. 12 Ya hemos comentado que Alex Márquez ha abandonado la carrera por problemas mecánicos. Había conseguido puntuar en sus cinco últimas carreras de MotoGP, su mejor racha hasta ahora en sus tres temporadas en la máxima categoría. 11 Los primeros puestos están completamente estabilizados y ahora mismo la emoción se traslada a la pelea por la tercera posición entre Aleix Espargaró y Maverick Viñales, los dos pilotos de Aprilia. 11 Gran carrera hasta el momento de Fabio Di Giannantonio. Camina en la 5ª posición hasta el momento y sería, de largo, su mejor posición en la que es su primera temporada en MotoGP. 10 Miguel Oliveira ha superado a Pol Espargaró y accede a la 10ª posición. 9 Fabio Quartararo mantiene algo más de un segundo de diferencia con respecto a Johann Zarco. Parece que el francés está consiguiendo parar el golpe y habrá que ver si tiene ritmo para poder cazar a su compatriota. 8 Maverick Viñales aspira a conseguir hoy su primer podio con Aprilia. Ahora mismo es 4º y, de terminar así, sería su mejor posición histórica con la marca italiana. 7 Caída de Takaaki Nakagami !!! Vaya día para Honda, uno más. Gran dominadora la marca japonesa en las últimas temporadas en Sachsenring, ve como solo tiene en pista ahora a Pol Espargaró (11º) y Stefan Bradl (18º) 6 Maverick Viñales se está echando encima de Aleix Espargaró en la lucha por la tercera posición, por lo que hoy podríamos ver el primer duelo en carrera entre los dos pilotos de Aprilia. 5 Tras la caída de Francesco Bagnaia, el panorama se le despeja enormemente a Fabio Quartararo. El francés marcha con más de un segundo de ventaja con respecto a Johann Zarco y Aleix Espargaró. 5 DATO. Pecco Bagnaia ha sufrido cuatro abandonos en la presente temporada (diez carreras), más que en la campaña anterior al completo (dos en 18 carreras). No abandonaba tantas veces en una misma temporada de MotoGP desde 2020 (seis). 4 También se ha caído Joan Mir !!! Vaya racha para el piloto de Suzuki... 4 CAÍDA DE PECCO BAGNAIA !!! Estaba en plena persecución de Fabio Quartararo. 3 Ha marcado Fabio Quartararo la primera vuelta rápida en carrera. Le sigue el ritmo Pecco Bagnaia y amnos parece que están consiguiendo romper la carrera. 2 Tremendo el adelantamiento de Zarco sobre Aleix Espargaró. Se han llegado a tocar y no se han ido al suelo por los pelos. 2 Francesco Bagnaia ataca a Fabio Quartararo. El italiano no quiere que el piloto de Yamaha se escape... 1 Maverick Viñales ha superado a Luca Marini y escala hasta el séptimo puesto !!! 1 Francesco Bagnaia cae hasta la segunda plaza, mientras que Aleix Espargaró ha conseguido superar a Zarco y es tercero. 1 CABEZA DE CARRERA PARA FABIO QUARTARARO !!! Tremendo el calor que hace, con más de 50º en el asfalto. Será clave en esta carrera, tanto por la propia resistencia de los pilotos como por la posible degradación de los neumáticos. Veremos... Repasamos el resto de posiciones de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Jorge Martín comienza en la 8ª plaza, Pol Espargaró lo hace en la 13ª, Alex Márquez en la 16ª y Raúl Fernández en la 22ª. JOAN MIR, COMPETITIVO EN SACHSENRING. Joan Mir, que hoy arranca la carrera en la 12ª plaza, solo ha marcado siete vueltas rápidas a lo largo de su trayectoria en todas las categorías y dos de ellas han sido en Sachsenring (2017 en Moto3 y 2018 en Moto2), siendo este el único circuito en el que lo ha conseguido más de una vez. Hoy causa baja en esta carrera Alex Rins. El piloto barcelonés llegaba a esta cita con problemas físicos derivados de la caída que sufrió hace dos semanas en el Gran Premio de Catalunya. Ha participado en algunas de las sesiones libres de entrenamiento, pero finalmente no se ha encontrado en condiciones de poder participar en esta carrera. Así pues, Joan Mir será la única moto de Suzuki en Sachsenring. Maverick Viñales, el otro piloto de Aprilia, comienza la carrera en la 9ª posición. El piloto de Roses ha terminado en el podio en dos de sus tres últimas participaciones en el Gran Premio de Alemania, aunque fue 19º en la última en 2021, su peor resultado histórico en sus ocho temporadas en MotoGP sin incluir abandonos. ALEIX ESPARGARÓ, A UN PASO DE PULVERIZAR SU RÉCORD DE PUNTOS EN MOTOGP. El piloto de Granollers ha sumado 125 puntos esta temporada, recórd en una misma campaña con Aprilia y a solo un punto de igualar su mejor cifra histórica en MotoGP (126 con Forward Yamaha en 2014). Hoy comienza la carrera en la cuarta posición. ZARCO, COLECCIONISTA DE PODIOS SIN EL PREMIO DE LA VICTORIA. Johann Zarco ha conseguido tres podios en este 2022 y con uno más igualará los logrados en la pasada temporada al completo (cuatro), su mejor hasta el momento en MotoGP. Ha conseguido 13 podios en la máxima categoría y es el piloto que más tiene sin haber conseguido una sola victoria hasta el momento superando a Colin Edwards (12). Quartararo ha conseguido las siete últimas victorias del equipo Monster Energy Yamaha en MotoGP, la mejor sucesión de triunfos consecutivos para este equipo en la máxima categoría desde Jorge Lorenzo (11 seguidas entre 2011 y 2013). FABIO QUARTARARO, LA REGULARIDAD COMO BANDERA. Fabio Quartararo, que hoy arranca la carrera en la segunda posición, ha terminado en el podio en cuatro de sus cinco últimas carreras de MotoGP. Ha conseguido 25 podios en la máxima categoría, una cifra solo alcanzada por 26 pilotos previamente a lo largo de la historia. PECCO BAGNAIA, OBJETIVO COMPLETAR LA CARRERA. El piloto de la pole puede tener hoy una de las últimas oportunidades para reengancharse a la pelea por el título de MotoGP después de sufrir tres abandonos en la presente temporada (nueve carreras), más que en la campaña anterior al completo (dos en 18 carreras). No abandonaba tantas veces en una misma temporada de MotoGP desde 2020 (seis). BAGNAIA, REY DE LAS POLES EN MOTOGP. El italiano ha conquistado su tercera pole de la temporada. Ningún otro piloto ha salido más veces desde la primera posición de la parrilla en las dos últimas campañas en la máxima categoría (ocho). Fabio Quartararo domina la clasificación de pilotos en la categoría reina con 147 puntos, 22 más que Aleix Espargaró y 53 con respecto a Enea Bastianini. En principio, Francesco Bagnaia, que hoy sale desde la pole, y Fabio Quartararo son los dos pilotos con más opciones en principio para conseguir llevarse la victoria. PEDROSA, ÚLTIMO PILOTO DIFERENTE A MÁRQUEZ CAPAZ DE GANAR EN SACHSENRING. El último piloto diferente a Marc Márquez en conquistar el Gran Premio de Alemania de MotoGP fue Dani Pedrosa en 2012 y el último no español fue Valentino Rossi en 2009. De hecho, ningún piloto de la actual parrilla de MotoGP ha conseguido ganar el Gran Premio de Alemania en la máxima categoría. SE BUSCA AL SUCESOR DE MARC MÁRQUEZ. El piloto de Cervera que ha dominado con mano férrea este Gran Premio en las últimas temporadas y que hoy, en pleno proceso de recuperación tras una nueva operación en su brazo derecho, se pierde la carrera. No en vano, desde que forma parte de la parrilla de MotoGP (2013), Marc Márquez siempre ha ganado en este Gran Premio de Alemania, consiguiendo ocho victorias consecutivas en las ocho últimas temporadas. Hoy llegamos al ecuador de la temporada, cada vez hay menos margen de error y los puntos comienzan a valer su peso en oro Tras lo triunfos de Izan Guevara en Moto3 y de Augusto Fernández en la categoría intermedia, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en MotoGP. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Alemania de motociclismo, la décima prueba de la temporada. ¿Preparados? Comenzamos…