Volver al inicio Final La competición regresa el próximo domingo con la disputa del Gran Premio de los Países Bajos. Aquí estaremos para contarles todo lo que acontezca en la 9ª carrera de la temporada. Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Fabio Quartararo se mantiene al frente de la clasificación de MotoGP, con 22 puntos de diferencia con respecto a Johann Zarco. Final Y día complicado para las dos máquinas de Suzuki. Joan Mir no ha podido pasar de la 9ª plaza, mientras que Alex Rins ha sido 11º. El barcelonés, al menos, ha conseguido volver a sumar puntos tras no hacerlo en sus cuatro últimas carreras. Pone fin, de este modo, a su peor racha sin puntuar en la máxima categoría. Final Se puede decir que Suzuki ha salvado los muebles en un circuito en el nunca han obtenido grandes resultados. Francesco Bagnaia fue 5º, mientras que Jack Miller se tiene que conformar con la 6ª posición. Final El revés de la moneda se lo ha llevado Maverick Viñales. El piloto de Yamaha ha terminado fuera de los puntos tras 16 carreras en las que había logrado puntuar, siendo esta la mejor racha de cualquier piloto en la máxima categoría, pero ha tenido un fin de semana para olvidar y este, 19º puesto, es el peor de sus siete temporadas en MotoGP, excluyendo abandonos. Final No obstante, no habrá mucho tiempo para las celebraciones porque esto no para y el próximo fin de semana la competición regresa con el Gran Premio de los Países Bajos. Final Emoción desbordante en Honda. Hace quince días que vieron a sus dos pilotos del equipo Honda Repsol abandonar, en un momento bajísimo de moral. Estaban atravesando su peor racha sin victorias en la máxima categoría, pero hoy Marc Márquez ha vuelto a poner las cosas en su sitio y 581 días después, el de Cervera vuelve a saborear las mieles del triunfo. Final Marc Márquez ha logrado su 57ª victoria en MotoGP y solo Valentino Rossi (89) y Giacomo Agostini (68) han logrado más que el español hasta el momento. Final DATO. Marc Márquez ha ganado ocho veces consecutivas en Sachsenring y solo Giacomo Agostini ha sido capaz de ganar más veces seguidas en un mismo circuito en la máxima categoría. Fueron 9 en Imatra. 30 Fabio Quartararo ha cruzado la bandera de cuadros en la tercera posición. Logra su quinto podio de la temporada y se refuerza al frente de la clasificación de MotoGP. 30 Miguel Oliveira termina en la segunda plaza y conquista su tercer podio seguido, su mejor racha hasta el momento en la máxima categoría. 30 Honda ha puesto fin a su peor racha sin triunfos en MotoGP y, tras 21 carreras en blanco, la marca japonesa vuelve a desplegar sus alas al son que marca Marc Márquez. 30 VICTORIA DE MARC MÁRQUEZ !!! REINA DE NUEVO EN SACHSENRING !!! Logra su 8ª victoria seguida en este circuito en MotoGP y la 11ª en todas las categorías. 30 ÚLTIMA VUELTA !!! Marc Márquez a punto de conseguir su primera victoria de la temporada, la 57ª de su trayectoria en MotoGP. 29 Recordemos que Marc Márquez no ganaba desde el Gran Premio de Valencia de 2019 y un año y medio después puede volver a subir a lo más alto del cajón. Ha vuelto el gran dominador de MotoGP en la última década. 29 BYE BYE !!! Eso le está diciendo ya Marc Márquez a Oliveira. Un segundo y medio para el español. Estaba regulando y el aumento de ritmo en las dos últimas vueltas ha sido brutal. 28 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se escapa de nuevo Marc Márquez. Vuelve a llevar la ventaja a más de un segundo y lo tiene todo a favor para extender su reinado en Sachsenring, con la que sería su octava victoria en MotoGP y la 11ª en todas las categorías. 27 Mantiene Márquez la ventaja !!! Nueve décimas. Da la sensación de que el español está regulando a la perfección y solo hay dudas de si va a aguantar físicamente en una carrera de enorme exigencia. 26 Por detrás, Francesco Bagnaia se está viniendo arriba en este tramo final de la carrera y ha escalado hasta la 7ª plaza. Justo acaba de superar a un Johann Zarco que sigue perdiendo fuelle. 26 Recorta una décima adicional Miguel Oliveira y ya baja del segundo !!! Veremos porque la cosa puede estar muy ajustada. 25 Por detrás, no hay demasiados cambios. Quizás sorprende el 7º puesto de Zarco. Se esperaba algo más del francés después de que consiguiera arrebatarle ayer a Quartararo la pole position. 25 LA COSA ESTÁ QUE ARDE !!! Sprint final y un segundo de diferencia entre Marc Márquez y Miguel Oliveira. 24 Mantiene Marc Márquez la ventaja !!! Aunque ha cometido un pequeño error el piloto español en una curva... 23 Sigue recortando Miguel Oliveira !!! El piloto portugués marcha encendido, viendo que puede terminar finalmente de cazar a Marc Márquez, pero puede que el de Honda simplemente esté guardando neumáticos para volver a subir el ritmo en el último tramo de carrera. Nervios y tensión en el box de Honda ante la opción de conseguir la victoria 22 carreras después de la última. 22 En cualquier caso, la victoria parece cosa de dos. O Márquez u Oliveira. Quartararo se pierde ya en la tercera posición a casi cuatro segundos del piloto luso. 21 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Márquez mantiene un segundo y medio de ventaja con respecto a Miguel Oliveira, pero marcha con mucho ritmo el portugués y no se lo va a poner fácil. 20 Vuelve a llover ligeramente sobre el circuito alemán. Carrera de infarto, aunque la pista se mantiene seca y en perfecto estado. 19 Tercero Quartararo !!! Supera a Jack Miller y se sitúa ya en posiciones de podio. Habrá que ver si puede dar caza a Oliveira, aunque el portugués se mantiene con tres segundos de ventaja. 19 Consigue recortar de nuevo Oliveira. Se sitúa a 1.6 de Márquez en estos momentos y todavía tiene terreno suficiente para tratar de aspirar a la victoria en esta carrera, sería la segunda consecutiva después de su triunfo hace dos semanas en el Gran Premio de Catalunya. 18 Fabio Quartararo consigue superar a Aleix Espargaró !!! Cuarto el Diablo, defendiendo con uñas y dientes el liderato de MotoGP y ahora marcha lanzado a por la tercera plaza en manos de Jack Miller. 17 Por detrás, gran progresión de Joan Mir. El vigente campeón de MotoGP salía en la 17ª plaza y ya es 8º. También algo mejor en este tramo de la carrera Maverick Viñales y habrá que ver si el de Figueres consigue ingresar en la zona de puntos. 16 ECUADOR DE LA CARRERA !!! Marc Márquez mantiene la ventaja. Ha anulado el intento de Miguel Oliveira y se mantiene con dos segundos de ventaja como máximo favorito para alzarse con su primera victoria desde el Gran Premio de Valencia de 2019. 15 Fabio Quartararo ha recuperado una posición y acaba de superar a Johann Zarco, su inmediato perseguidor en la lucha por el campeonato. Por tanto, en estos momentos, el piloto francés se estaría reforzando al frente de la clasificación en la clase reina. 15 Ha dejado de llover, por lo que no parece probable que los pilotos cambien finalmente la moto. Recordemos que está autorizado ya el cambio si alguno de ellos lo considera oportuno. 14 Mantiene de momento Marc Márquez la renta en la primera plaza. A pesar del empuje de Oliveira, el español conoce como la palma de la mano este trazado. 13 Acaba de marcar vuelta rápida Miguel Oliveira en plena persecución ya de Marc Márquez. Veremos porque hay zonas del circuito en la que el portugués es superior, pero el de Honda se defiende bien en otras zonas de este trazado de Sachsenring. 12 Miguel Oliveira parece ser el único piloto capaz de plantarle cara a Marc Márquez en esta pista. De momento el español cuenta con casi dos segundos de ventaja en cabeza de carrera. 11 Ojo a Oliveira !!! Supera a Jack Miller y se sitúa en la segunda plaza. 11 El que se ha venido un poco abajo con la llegada de la lluvia es Aleix Espargaró. le han superado tanto Jack Miller como Miguel Oliveira. 10 Habrá que ver si Márquez aguanta en pista porque ahora mismo lleva, de largo, el mejor ritmo de carrera. De momento ningún piloto ha visitado el pit line para cambiar la moto. 10 SE ESTÁ ESCAPANDO MARC MÁRQUEZ !!! Cuenta con algo más de un segundo el piloto de Cervera. Tremenda la carrera y da gusto volverle a ver competir por la victoria tras más de un año intentando superar a una dura y complicada lesión. 9 BANDERA BLANCA !!! Esto significa que los pilotos podrían cambiar de moto debido a la lluvia en el momento en el que lo consideren oportuno. 8 COMIENZA A LLOVER !!! Actividad frenética en el box de los equipos que ya preparan otra moto con las gomas de agua montadas. 8 No marcha demasiado cómodo Quartararo. El piloto francés ha bajado hasta la sexta plaza y ve como Miguel Oliveira marcha por delante y a duras penas puede seguir su ritmo. 7 Sigue manejando bien la carrera Marc Márquez. Habrá que ver hasta dónde le aguanta el físico. Él se descartaba para la victoria, pero recordemos que este es su circuito, el escenario en el que lleva ganando en diez años consecutivos en todas las categorías. 6 El que no muestra síntoma de mejora es Maverick Viñales. Rueda en la última plaza y perdiendo terreno. Muy raro lo que está sucediendo este fin de semana al piloto de Figueres. Recordemos que cuenta con la mejor racha de carreras seguidas puntuando de toda la parrilla. 5 SE HAN IDO AL SUELO ALEX MÁRQUEZ Y DANILO PETRUCCI !!! Se han enganchado las motos y ambos terminan con caída, recriminándose mutuamente la acción. El incidente será investigado... 4 Ha intentado Marc Márquez abrir hueco, pero no consigue despegar de momento a Aleix Espargaró ¡. 4 Le está costando de momento a Fabio Quartararo. El francés es quinto en estos momentos y persigue en estos momentos a Jack Miller. 3 Está Marc Márquez consiguiendo abrir un pequeño hueco en cabeza de carrera. Por detrás, mantiene el segundo puesto Aleix Espargaró y Johann Zarco se mantiene en la tercera posición. 2 No se rinde Aleix Espargaró !!! Adelante a Marc, pero se rehace el piloto de Honda y recupera rápidamente la cabeza de carrera. 2 Está tirando con mucha fuerza Marc Márquez y habrá que ver si puede abrir hueco el piloto de Honda. Veremos... 1 PRIMERO MARC MÁRQUEZ !!! Tremendo el de Cervera !!! Vuelve a liderar una carrera de MotoGP, pero no es la primera vez que lo hace en la presente temporada. 1 Tira en cabeza Aleix Espargaró y habrá que ver si puede aguantar la primera vuelta en cabeza de carrera porque Márquez viene muy fuerte por detrás. 1 ESPECTACULAR SALIDA DE MARC MÁRQUEZ !!! Segundo por detrás de Aleix Espargaró !!! Han caído algunas gotas sobre el trazado de Sachsenring, pero ahora aguanta y la carrera ha sido declarada en seco. Estamos muy atentos ante cualquier cambio en estas condiciones... Repasamos la posición de salida del resto de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Pol Espargaró comienza en la 8ª plaza, mientras que Iker Lecuona lo hace en la 20ª posición. VIÑALES SE HUNDE EN LA PARRILLA. Hay que bajar a la 21ª plaza para ver la posición desde la que comienza hoy Maverick Viñales, la peor hasta el momento en la máxima categoría. El piloto de Figueres ha puntuado en sus 16 últimas carreras de MotoGP (dos victorias) y esta es la mejor racha de cualquiera de los actuales pilotos de MotoGP. Las dos máquinas de Suzuki vuelven a salir muy retrasadas y habrá que ver cuál puede ser su recorrido hoy en pista. Alex Rins regresa a la competición tras perderse la última prueba en Montmeló y sale desde la 11ª plaza. Por su parte, Joan Mir, vigente campeón de MotoGP, lo hace desde el 17º puesto. OLIVEIRA BUSCA TRES PODIOS SEGUIDOS EN MOTOGP. Miguel Oliveira comienza en la 6ª plaza y es otro de los pilotos con opciones de poder llevarse la victoria en este trazado. El portugués ha terminado en el podio en sus dos últimas carreras de MotoGP, su mejor racha en la máxima categoría. No consigue tres podios consecutivos desde 2018 en Moto2. JACK MILLER, A LA CAZA DE DARYL BEATTIE. Jack Miller, que hoy comienza en la 4ª plaza, ha conseguido 13 podios hasta el momento en 500cc/MotoGP. Con uno más igualará a Daryl Beattie como 5º piloto australiano con más podios en la clase reina. QUARTARARO PERSIGUE SU PRIMER ‘POKER’ EN MOTOGP. El piloto galo ha ganado en tres de las siete carreras disputadas esta temporada en MotoGP, igualando las conseguidas en toda la campaña anterior. Nunca ha conseguido más de tres victorias en una misma temporada en la máxima categoría. ESTRENO DE ALEIX ESPARGARÓ EN LA PRIMERA LÍNEA CON APRILIA. Aleix Espargaró se estrena en la primera línea en sus cinco temporadas con la marca italiana en MotoGP. De hecho, el de Granollers no comenzaba una carrera en una posición tan avanzada desde el GP de los Países Bajos de 2015 (2º). Acompañan a Zarco en la primera línea Fabio Quartararo y Aleix Espargaró. Hoy no ha conseguido la pole position, pero el ‘Diablo’ arranca desde la primera línea por sexta carrera consecutiva y lo ha conseguido en siete de las ocho sesiones de calificación disputadas hasta el momento en 2021. De momento, Johann Zarco ha terminado cuatro veces en el podio en la presente temporada, su récord en una misma campaña en MotoGP. ZARCO, A POR LA VICTORIA QUE SE LE RESISTE EN MOTOGP. El francés es el piloto actual de MotoGP con más podios (11) sin conseguir ninguna victoria hasta el momento y solo Colin Edwards terminó más veces en el podio sin ganar en la máxima categoría (12). Hoy comienza desde la pole Johann Zarco, la sexta de su trayectoria en MotoGP, pero la primera de la temporada y la primera que logra desde el Gran Premio de la República Checa del año pasado. Por su parte, Quartararo comienza desde la segunda posición. En la lucha por el campeonato de MotoGP, ya saben que son los dos pilotos franceses de la parrilla los mejor ubicados en la clasificación de pilotos. Fabio Quartararo es el líder con 115 puntos, 14 más que Johann Zarco. Jack Miller se encuentra en la tercera posición a 25 puntos del ‘Diablo’. ¿LOGRARÁ HONDA DESPLEGAR LAS ALAS EN ALEMANIA? Desde que el GP de Alemania se disputa en el trazado de Sachsenring en 1998, Honda se ha impuesto en 16 de las 22 carreras disputadas en la máxima categoría, las diez últimas de forma consecutiva. La marca japonesa consiguió su última victoria en el Gran Premio de Valencia de 2019 (Marc Márquez) y no ha logrado ganar en los últimos 21 Grandes Premios, su peor racha histórica en la máxima categoría. PERO MÁRQUEZ DEBE SALIR DEL AGUJERO OSCURO… Aunque por encima de tratar de volver a ganar, Márquez tratará de ser consistente y es que el piloto español viene de registrar tres abandonos en sus tres últimas carreras, su peor racha histórica en la clase reina. DIEZ TRIUNFOS SEGUIDOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS. Marc Márquez acumula diez victorias consecutivas en Sachsenring en todas las categorías (2010 en 125cc; 2011 y 2012 en Moto 2; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en MotoGP). PLENO DE VICTORIAS EN SACHSENRING. Y es que, desde que forma parte de la parrilla de MotoGP, Marc Márquez siempre ha ganado y había conseguido la pole en el Gran Premio de Alemania (2013-2019). Esta, como decíamos, será la primera vez que no ocupe la primera posición de la parrilla de salida. Hoy no sale desde la pole como lo hizo en las siete ocasiones anteriores en la que ha corrido en Sachsenring desde 2013. El piloto de Honda comienza desde la quinta posición de la parrilla de salida y si hay trazado en el que Marc puede volver a ser competitivo es este. MARQUÉZ REGRESA A SU JARDÍN. Marc Márquez regresa dos años después al circuito en el que más veces ha ganado y más éxitos ha cosechado a lo largo de su carrera. El año pasado no se corrió debido a la pandemia de la Covid-19, aunque lo cierto es que el de Cervera tampoco hubiera podido participar debido a la grave lesión que le hizo perderse toda la temporada y de la que, actualmente, trata de recuperarse plenamente. Después de la victoria de Pedro Acosta en Moto3 y de Remy Gardner hace unos instantes en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la prueba de MotoGP, el plato fuerte de la jornada.