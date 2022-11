Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta emocionante carrera. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de Moto2. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Concluye la temporada en Moto3 con Izan Guevara como gran triunfador este año en la menor de las tres categorías. El piloto balear asciende el año que viene a Moto2 y será el momento de asumir nuevos retos. Final Muy emocionante esta primera carrera del día en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. Pero lo que tenemos por delante son incluso palabras mayores, con los títulos de Moto2 y de MotoGP en juego. 23 Sergio García ha sido tercero y logra su décimo podio de la temporada. Consigue el subcampeonato de Moto3, por lo que termina de redondear un año excepcional para el equipo Gas Gas Aspar Team, coronando a sus dos pilotos en los dos primeros puestos en la clasificación. 23 Deniz Öncü ha sido segundo y se le sigue resistiendo la victoria. Suma el sexto podio de su trayectoria, el tercero en la presente temporada. 23 Izan Guevara ha conseguido su séptima victoria de la temporada y ha ganado las cuatro disputadas en España, convirtiéndose en el primer piloto que lo logra en Moto3. 23 VICTORIA DE IZAN GUEVARA !!! Apretó los dientes y terminó por ganarle la partida al final a Deniz Öncü. 23 No se rinde momento Izan Guevara y le puede coger el rebufo en la recta final... 23 AHORA SI !!! DENIZ ÖNCU SE HACE CON LA PRIMERA POSICIÓN !!! 23 Aguanta de momento Izan Guevara... 23 ÚLTIMA VUELTA !!! Se le empiezan a agotar las opciones para Deniz Öncü. 22 Lo intentá tímidamente Öncu, pero le ha cerrado todas las puertas Guevara. 22 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Llega el momento de la verdad para Deniz Öncü. Ahora ha hecho un gesto algo raro, no sabemos si marcha con algún problema. Veremos... 21 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Vaya movimiento de Dennis Foggia !!! Algo tarde, pero ya es 4º el italiano. No le valdrá, no obstante, para conseguir el subcampeonato porque recordemos que Sergio García marcha por delante, en la tercera posición. 20 Recordemos que Deniz Öncü aspira a conseguir la primera victoria de su trayectoria. Ya ha conseguido cinco podios, dos de ellos en la presente temporada. 19 Parecía que Deniz Öncü podría intentar superar ya a Izan Guevara, pero el piloto turco sigue madurando la carrera y estará esperando al tramo final para tratar de asestar el golpe definitivo. 18 CAÍDA DE XAVI ARTIGAS !!! Militaba en el grupo que lucha por la cuarta posición. Continúa en carrera, pero sin poder conseguir ya un puesto competitivo. 18 Iván ortolá está perdiendo fuelle y ahora ve como Ayumu Sasaki y David Muñoz le han terminado superado. Cae en estos momentos a la sexta posición. 17 La carrera está resultado perfecta para el equipo Gas Gas Aspar Team en un año tremendamente exitoso para ellos. Izan Guevara ha sido campeón y Sergio García lo tiene todo a favor para conseguir el subcampeonato. 16 Sergio García ha recortado ahora la desventaja que mantiene con respecto a los dos primeros. Será complicado que les pueda dar caza, puesto que se encuentra a algo más de dos segundos de la cabeza de carrera. 15 Deniz Öncü está ahora muy cerca de Izan Guevara y habrá que ser si se decide el turco a asaltar la primera posición. 14 Iván Ortolá no parece poder seguir el ritmo de Sergio García y da la sensación de que se tendrá que conformar con la cuarta posición en la que marcha en estos momentos. 14 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Continúan en cabeza de carrera Izan Guevara y Deniz Öncü. El piloto turco no da de momento síntomas de tratar de pasar al español. 12 No hay movimientos tampoco en el grupo de los perseguidores. Dennis Foggia continúa en la octava posición, pero es que tiene muy lejos a Sergio García, casi imposible ya que le pueda dar caza en lo que resta de carrera. 11 Carrera muy tranquila también en lo que respecta a las caídas. Solo se ha ido al suelo Riccardo Rossi hace unos instantes y es la única incidencia que se ha producido hasta el momento. 10 Sigue liderando la carrera Izan Guevara. Deniz Öncü continúa pegado, siguiendo su estela y estudiando de momento los movimientos del campeón esa temporada de Moto3. 10 La carrera marcha muy fragmentada, algo bastante extraño en esta categoría de Moto3. Mucha diferencia entre los grupos cabeceros. 9 La ventaja de Izan Guevara y Deniz Öncü es inmensa y cuentan ya con casi dos segundos de diferencia con respecto a sus perseguidores. 8 Continúa Iván Ortolá en la cuarta posición. Aspira hoy a conseguir el primer podio de su trayectoria y tiene la oportunidad de conseguir su mejor puesto histórico en carrera, tras finalizar en la 6ª plaza en el pasado Gran Premio de Aragón. 7 Más de un segundo ya en cabeza de carrera para Izan Guevara y Deniz Öncü. Si no pasa nada raro, aunque queda mucho recorrido por delante, se disputarán entre ellos la victoria en esta carrera final de temporada. 6 Se ha roto definitivamente la carrera. Sergio García e Ivan Ortolá han abierto hueco y han puesto tierra de por medio con respecto a sus perseguidos, incluyendo a un Dennis Foggia que no parece tener el ritmo suficiente como para podr dar caza a Sergio García. 5 Deniz Öncü se encuentra cada vez más cerca de Izan Guevara. Ambos están consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y cuentan con cinco décimas de diferencia con respecto a un Sergio García que tiene bastante amarrado el subcampeonato. 4 Buena carrera de momento también tanto de Iván ortolá como de David Muñoz. Ambos marchan en las primeras posiciones, en los puestos 4º y 5º respectivamente. 3 Dennis Foggia ha mejorado una posición y trata de engancharse al grupo de cabeza de carrera. De momento es octavo el piloto italiano. 3 Intenta reaccionar ahora Deniz Öncü. El piloto turco ha conseguido marcar la vuelta rápida y se está acercando ahora a la posición de un Izan Guevara que continúa ocupando el primer puesto. 2 Atención porque Izan Guevara está abriendo hueco en cabeza de carrera y tiene cinco décimas con respecto a Deniz Öncü. 2 Sergio García se asienta en la tercera posición, de momento bastante ventaja con respecto a un Dennis Foggia que no pasa de momento de la 9ª posición, por lo que tiene el subcampeonato a tiro. 1 Izan Guevara mantiene la primera posición !!! El campeón quiere despedirse de la categoría... 1 COMIENZA LA CARRERA !!! Deniz Öncu ocupa la segunda posición de la parrilla de salida y esta es la sexta ocasión esta temporada en la que comienza desde la primera línea y hoy tratará de conseguir la primera victoria de su trayectoria. Izan Guevara arranca la carrera desde la pole position. Se trata de la quinta que consigue el piloto balear en el presente curso y atención porque ha terminado ganando la carrera en las tres últimas ocasiones en las que comenzó la prueba desde la primera plaza. En principio, parte con más opciones el piloto español, con ocho puntos de diferencia con respecto a Dennis Foggia. Hoy Sergio García comienza desde la tercera posición, mientras que Dennis Foggia lo hace en la 7ª. Nos centramos ya en la previa de la carrera de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos, Izan Guevara se coronó como nuevo campeón en el pasado Gran Premio de Australia y el gran aliciente para esta prueba será la pugna por el subcampeonato entre Sergio García y Dennis Foggia. Repasamos el horario de las carreras de hoy, el habitual en territorio europeo. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 12:20 arranca la prueba de Moto2, mientras que el semáforo tornará a verde para anunciar el inicio de MotoGP a las 14:00 horas. En Moto3, el título ya se resolvió en el pasado Gran Premio de Australia con Izan Guevara como nuevo campeón en la menor de las tres categorías. Así pues, la emoción se traslada a la lucha por el subcampeonato, con Sergio García con ocho puntos de diferencia con respecto a Dennis Foggia. Hoy Augusto Fernández comienza en la tercera posición, mientras que Ai Ogura lo hace en la quinta. La pole fue para Alonso López, mientras que Pedro Acosta comienza la carrera desde la segunda posición. Augusto Fernández cuenta con 9.5 puntos de ventaja con respecto a Ai Ogura y será campeón si termina en el podio, independientemente de lo que haga el japonés. También le valdrá con quedar siempre por delante de su rival. Por su parte, si Ogura gana la carrera y Augusto finaliza tercero sería campeón por tan sólo medio punto, siendo la diferencia más exigüa en la historia del Campeonato Mundial de motociclismo. Esto en lo que respecta a MotoGP, pero también está por decidirse hoy el nuevo campeón de Moto2. Augusto Fernández podría convertirse en el noveno español que logra el título en la categoría intermedia (250cc/Moto2), el primero desde Alex Márquez en 2019. Fabio Quartararo comienza en la cuarta plaza, mientras que Fabio Quartararo lo hará desde la cuarta. La pole fue de nuevo para Jorge Martín, la tercera consecutiva para el piloto madrileño, mientras que Marc Márquez arrancará en la segunda posición de la parrilla de salida. Las cuentas son bastante propicias para ‘Pecco’ Bagnaia. Al piloto italiano le valdría con terminar entre los 14 primeros pilotos y eso si Fabio Quartararo se impusiera en esta última carrera del curso. De no ganar, incluso podría ser campeón aún terminando en peores posiciones. Por su parte, Fabio Quartararo aspira a lograr su segundo título en la máxima categoría y el primer piloto en conseguir dos coronas consecutivas desde Marc Márquez (cuatro títulos seguidos entre 2016 y 2019). Asimismo, podría convertirse en el segundo piloto que se alza con el título del Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP con Ducati, el primero desde Casey Stoner en 2007. Francesco Bagnaia (Ducati) podría conquistar su primer título en el Campeonato de MotoGP. Sería el séptimo piloto italiano en conseguirlo y el primero desde Valentino Rossi en 2009. Hoy se decide todo… Conoceremos al nuevo campeón del Mundial de MotoGP con dos pretendientes en liza. Francesco Bagnaia, el piloto con opciones más claras, y el vigente campeón, el francés Fabio Quartararo. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de motociclismo, la última prueba de la temporada 2022. ¿Preparados? Comenzamos…