Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera carrera de la temporada 2022. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo todo lo que ocurra en la prueba de Moto2. Les esperamos !!! Reciban un cordial saludo. Final Sergio García ha conseguido el 11º podio de su trayectoria, el primero que logra en este trazado de Losail. Comienza, de este modo, el año de la misma forma en la que concluyó el pasado, al ser segundo también en el pasado Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Final Gran resultado de Sergio García pensando en la lucha por el título. Y los que han salvado claramente los muebles han sido tanto Dennis Foggia como Izan Guevara, séptimo y octavo respectivamente. 18 Sergio García termina en la segunda plaza y ha tenido opciones de victoria hasta el final, mientras que Kaito Toba completa el podio y se tiene que conformar con la tercera posición. 18 VICTORIA DE ANDREA MIGNO !!! El piloto italiano consigue la segunda victoria de su trayectoria, la primera desde el Gran Premio de Italia de 2017. 18 No puede Sergio García y es Andrea Migno el que se lleva la victoria !!! 18 Sergio García se vuelve a echar encima de Andrea Migno y lo intenta !!! 18 Ha tomado Andrea Migno unos metros de ventaja y pueden ser suficientes para lograr la victoria, la que sería la segunda de su trayectoria. 18 Kaito Toba supera a Sergio García. Se sitúa segundo el japonés y el español se la devuelve !!! Pero esto solo beneficia a Andrea Migno... 18 ÚLTIMA VUELTA !!! Ahora sí, parece que se van a desencadenar los ataques... 17 Sigue en cabeza Andrea Migno y no hay nadie de momento que trate de superarle. Se va agotando el tiempo... 17 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Muy emocionante este tramo final de carrera. Lo que ya parece claro es que ni Izan Guevara ni Denis Foggia lucharán por la victoria, aunque han salvado los muebles claramente en una carrera muy complicada en la que han tenido que remontar un buen número de puestos. 16 Se está rompiendo el grupo de cabeza y son seis los pilotos que, en principio, se dispatarán esta primera carrera de la temporada. Se trata de Andrea Migno, Sergio García, Deniz Öncü, Kaito Toba, John McPhee y Diogo Moreira. 16 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Mantiene la primera plaza Andrea Migno y Sergio García de momento prefiere esperar para tratar de lanzar un ataque que podría ser definitivo. 15 Sigue Andrea Migno marcando el ritmo en cabeza de carrera, pero lleva completamente pegado a Sergio García y el piloto de Burriana ya estudia todos sus movimientos, viendo que lugar es el más propicio para tratar de rebasarle. 14 Y carrera muy destacable tanto de Iván Ortolá como de Diogo Moreira. Ambos son debutantes este año en Moto3 y se encuentran muy cómodos en el grupo cabecero. 14 Abandona finalmente Ayumu Sasaki !!! Los problemas mecánicos se han cebado con él, cuando tenía la victoria en el bolsillo con algo más de tres segundos de ventaja con respecto a sus rivales. 13 Ahora ruedan juntos Dennis Foggia e Izan Guevara y puede que consigan enlazar finalmente con el grupo de cabeza de carrera. Veremos... Faltan cinco vueltas para el final. 13 Andrea Migno lidera ahora la carrera, seguido de Deniz Öncü y un Sergio García que, a pesar de la long-lap penalty que ha tenido que cumplir, ve como tiene ahora grandes opciones de llevarse la victoria o, al menos, terminar en el podio. 13 Ayumu Sasaki marcha con mucha dificultades y todo indica a que se verá obligado a abandonar. 12 A Ayumu Sasaki se le ha roto el carenado y nada, tenía la carrera en el bolsillo y ya ve como sus perseguidores se le echan encima. 12 Atención porque algo le ha pasado a Sasaki !!! Tenía más de tres segundos, pero parece que marcha con dificultades y la renta que tenía está cayendo a pasos agigantados. 11 DATO. Jaume Masia registra su primer abandono de la temporada en la primera carrera, algo que solo le había sucedido en una ocasión anrteriormente, en 2019, también en este mismo circuito de Losail. 10 CAÍDA DE JAUME MASÍA !!! El ganador el año pasado en esta pista se ha ido al suelo y se quedará ya sin opciones de poder conseguir un puesto competitivo. Y era un día importante para tratar de marcar distancias con pilotos como Dennis Foggia, Sergio García o Izan Guevara, candidatos todos ellos a pelear por el campeonato. 10 Más de tres segundos ya para Ayumu Sasaki !!! Si no comete algún error, parece que tiene la carrera totalmente decantada. 9 Dennis Foggia acaba de marcar la vuelta rápida en carrera y entra ya en la zona de puntos al rodar en estos momentos en la 15ª posición. Se trata de minimizar daños hoy teniendo en cuenta la rémora de sanciones que le han penalizado en esta carrera. 9 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sasaki sigue ampliando la ventaja en cabeza de carrera y cuenta ya con casi tres segundos de diferencia. 8 Izan Guevara marcha en estos momentos en tierra de nadie e intenta enlazar con el grupo cabecero, pero lo cierto es que se encuentra a lago más de dos segundos y no parece que les pueda echar el lazo a poco más de diez vueltas para la conclusión de la carrera. 8 Por detrás, es ahora Kaito Toba el que lidera en el grupo de los perseguidores. Le siguen de cerca tanto Andrea Migno como Jaume Masia. 8 Más de dos segundos ya de ventaja para Ayumu Sasaki. Fortísimo el ritmo que ha sido capaz de imponer el piloto nipón en una carrera en la que se ha escapado y esto, desde luego, no entraba en ninguno de los pronósticos. 7 Ojo a Izan Guevara. El piloto que consiguió ayer la pole sigue recuperando el terreno perdido después de haber comenzado la carrera desde el pit line por sanción. El que no parece que esté tan fino hoy es Dennis Foggia, el piloto del Leopard Racing que ha dominado en alguna de las sesiones de entrenamientos libres. 7 DATO. Kaito Toba fue el único japonés que ha conseguido la victoria en Moto3 en este circuito de Losail al imponerse en la carrera de 2019. 6 Está aumentando la diferencia Ayumu Sasaki. Ya se encuentra con un segundo y medio de diferencia con respecto a Andrea Migno y cada vez se encuentra con más opciones de poder conseguir la primera victoria de su trayectoria. 5 Ya ha cumplido con esa sanción Sergio García. El piloto de Burriana ha caído hasta la 11ª plaza, aunque tiene todavía terrenpo por delante para recuperar esta desventaja. 5 Sergio García ha sido sancionado con una long-lap penalty !!! Ha sido por el incidente que comentábamos antes y que terminó con la caída de Carlos Tatay. 4 Ayumu Sasaki persigue su primera victoria en Moto3 en la que es su 5ª temporada en la competición. 4 Ojo porque son ya ocho décimas la diferencia entre Sasaki y sus perseguidores y eso en esta categoría es bastante. Habrá que ver si tienen ritmo por detrás para que esa ventaja del japonés no vaya a más. 3 Sasaki ha abierto un pequeño hueco en cabeza de carrera, aunque lo cierto es que ahora sus perseguidores tratan de cerrar ese gap. Le persiguen en estos instantes Andrea Migno, Sergio García y Jaume Masía. 2 Por detrás, ya están remontando Guevara, Suzuki y Foggia, los tres pilotos que fueron sancionados ayer en la sesión de calificación. Aunque la sanción también conlleva que hagan ahora una long-lap, por lo que perderán más tiempo incluso. Veremos que capacidad de reacción tienen. 1 Parece que el piloto que tocó a tatay ha sido Sergio García y habrá que ver si esta acción conlleva algún tipo de sanción. 1 CAÍDA DE CARLOS TATAY !!! Parece que le han tocado en la rueda trasera de la moto y se ha desequilibrado. Habrá que ver si puede volver a pista... 1 Gran salida de Ayumu Sasaki !!! El japonés está tirando con fuerza en este inicio de carrera y trata de abrir hueco. TODO LISTO YA PARA QUE ARRANQUE LA PRIMERA CARRERA DE LA TEMPORADA !!! DATOS. De los pilotos que actualmente militan en Moto3, solo Jaume Masia sabe lo que es imponerse en este circuito, cuando se impuso en la carrera disputada el año pasado. En teoría debería salir desde la pole Izan Guevara, pero las sanciones también le han jugado una mala pasada. Los grandes beneficiados por esta sanción. Los grandes beneficiados son los pilotos que acompañaban a Guevara en la primera línea Ayumu Sasaki y Jaume Masia, que ahora saldrán desde la primera y segunda posición. Sergio García, por su parte, otro de los grandes candidatos al título, comienza la primera carrera de la temporada en la 6ª plaza. Nos centramos ya en la previa de esta carrera de Moto3, que es la primera en ponerse en marcha. Muchas incógnitas, como decíamos, en la menor de las tres categorías. Por lo visto en las sesiones de entrenamientos libres a lo largo de todo el fin de semana, Denis Foggia parte como principal candidato, aunque hoy saldrá desde la última plaza de la parrilla de salida debido a una sanción. La acción comienza precisamente con la carrera de Moto3, a las 13:00 horas (horario peninsular). A las 14:20 horas comienza la prueba de Moto2, mientras que el plato fuerte del día, la carrera de MotoGP, se pone en marcha a las 16:00 horas, momento en el que ya caerá la noche sobre el circuito de Losail, dando lugar a la única carrera del campeonato de motociclismo que se disputa en horario nocturno. En Moto3, en principio los pilotos con más experiencia deberían marcar las directrices. Dennis Foggia, Sergio García o Jaume Masía comienzan el curso como los principales candidatos. Tanto Foggia como Sergio García le disputaron el año pasado el título a Pedro Acosta, acortando ambos en el tramo final de la temporada gran parte de la ventaja que adquirió el piloto de Mazarrón en las primeras carreras. Esto en lo que respecta a MotoGP. También muchas alternativas las que se presentan, como es habitual, en Moto2 y Moto3. En la categoría intermedia, pilotos como Sam Lowes o Arón Canet tratarán de imponer su veteranía, aunque a esta disciplina llega un Pedro Acosta con intención de derribar la puerta tal y como hizo el año pasado en su debut en Moto3, conquistando el campeonato en su primer intento. Completan la primera línea de la parrilla de salida Enea Bastianiani y Marc Márquez, mientras que peor le fueron las cosas en la sesión clasificatoria de ayer a los dos pilotos del equipo Monster Energy Yamaha, con Fabio Quartararo comenzando desde la 11ª posición, mientras que Franco Morbidelli lo hace desde la 12ª. Jorge Martín logró en el circuito de Losail, en el Gran Premio de Doha de 2021, el primero de sus cuatro podios hasta el momento en MotoGP. El piloto madrileño terminó en cuatro carreras en el podio el año pasado, en su primera temporada en la máxima categoría, una cifra que no había alcanzado un debutante en MotoGP desde Fabio Quartararo en 2019 (siete). Hoy arranca desde la pole Jorge Martín. El piloto madrileño, que debutó el año pasado en esta categoría reina, demuestra una vez más ser uno de los más rápidos de la parrilla y ayer consiguió ser el más rápido de la sesión de calificación por quinta vez en su trayectoria en MotoGP. Y echaremos de menos a Valentino Rossi. Recordemos que el piloto de Urbino se despidió de MotoGP en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de 2021, aunque seguirá vinculado a la competición como máximo responsable del equipo Mooney VR46 Racing Team, con su hermano Luca Marini y Marco Bezzecchi como pilotos oficiales. Hasta cinco pilotos debutan esta temporada en MotoGP, la cifra más alta desde 2018. Se trata de Raúl Fernández, Remy Gardner, Darryn Binder, Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi. Solo en cuatro de las 14 ocasiones previas en las que el Campeonato Mundial de 500cc/MotoGP comenzó en Qatar, el piloto que ganó esa primera carrera fue el mismo que finalmente conquistó el título (Casey Stoner 2007 y 2011, Jorge Lorenzo 2012 y Marc Márquez 2014). Y este puede ser el año en el que volvamos a ver a Marc Márquez peleando por una nueva corona en la máxima categoría. Aunque el propio protagonista se ha descartado como candidato, a poco que muestre una recuperación completa de las lesiones que le han lastrado en las dos últimas temporadas, el ‘93’ del equipo Honda Repsol estará en la terna sin ningún género de dudas. Hay muchos interrogantes de cara a este año. Fabio Quartararo defiende la corona que logró el año pasado. El piloto francés será uno de los grandes aspirantes al título, aunque hay otros pilotos que también parten con opciones como Francesco Bagnaia, subcampeón en la pasada campaña y ganador de cuatro de las seis últimas carreras de 2021, incluyendo de 2021. Tras 112 días de espera, los motores se vuelven a poner en marcha y el Circuito Internacional de Losail vuelve a acoger la primera carrera de la temporada. No en vano, esta será la 15ª campaña en la que el Mundial comienza con este Gran Premio de Catar. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Catar, la primera carrera del Campeonato de Motociclismo de 2022. ¿Preparados? Comenzamos…