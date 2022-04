Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de las tres carreras de hoy. Les esperamos en la próxima cita. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Ha sido una jornada extraordinaria de motociclismo en Estados Unidos. Tras visitar también Catar, Indonesia y Argentina, el campeonato viaja ya hasta Europa en la próxima carrera. Será dentro de quince días en Portimao, en el Gran Premio de Portugal. Andrea Migno ha sido tercero y logra recuperar sensaciones después de sufrir dos abandonos en las dos últimas carreras. En las que ha logrado completar, ha subido siempre al podio. Fue primero en Losail en la carrera inaugural, mientras que hoy es el piloto que cierra el podio. Dennis Foggia ha sido segundo y firma su tercer podio consecutivo. Aún así, suma 20 puntos con los que consigue recuperar el primer puesto en la clasificación de pilotos de Moto3 y consigue una importante ventaja con respecto a un Sergio García que se ha visto obligado a abandonar debido a una caída. VICTORIA DE JAUME MASIA !!! Conquista su primera carrera de la temporada. No ganaba desde el Gran Premio de Catar del año pasado, en 2021, por lo que hacía más de un año que no subía a lo más alto del podio. 16 Dennis Foggia vuelve a la tercera posición y se postula ya para tratar de asaltar de nuevo el liderato. Nos acercamos al tramo final de la carrera con todo por decidir. 15 PRIMERO OTRA VEZ JAUME MASIA !!! Pero se las está viendo con Andrea Migno en estos momentos y le vuelve a superar el italiano. 15 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Turno ahora para Andrea Migno. El piloto de la pole no había ocupado la primera posición en ningún momento y ahora es el que marca el ritmo, aunque todos los pilotos que se mantienen en el grupo de cabeza continúan con opciones de victoria. 14 Caída de Elia Bartolini !!! Marchaba en las últimas posiciones. 14 Ha tenido un pequeño despiste Dennis Foggia y ve como le han pasado de un plumazo Jaume Masia, Andrea Migno y Ayumu Sasaki. 13 Abandona Sergio García !!! El piloto valenciano registra su primer abandono de la temporada y perderá ya de forma definitiva el liderato que conquistó el pasado domingo en las Termas de Río Hondo, en el Gran Premio de Argentina. 13 Retorna ahora Dennis Foggia a la primera posición, mientras que es Xavier Artigas el que parece sufrir en estos momentos para mantener el ritmo del grupo cabecero. 12 Recupera Jaume Masia la primera posición !!! No le pierde la cara a la carrera el piloto de Algemesí después de que Dennis Foggia hubiera intentado anteriormente romper ya la carrera. 12 La carrera se ha roto parcialmente y son siete los pilotos que componen el grupo de cabeza. Aspiran hoy a la victoria Dennis Foggia, Jaume Masia, Ayumu Sasaki, Deniz Öncü, Andrea Migno, Diogo Moreira y Xavier Artigas. 11 PRIMERO DENNIS FOGGIA !!! Va a por todas el italiano. Ha sido primero o segundo en las dos últimas carreras y hoy va por el mismo camino. De ganar hoy, recuperará el liderato y llegará a Europa con 21 puntos de diferencia sobre Sergio García. Veremos... 11 Ha reaccionado Jaume Masia y recupera la primera posición !!! Y ojo porque Dennis Foggia sigue escalando puestos y ya es tercero, cerrando el podio en estos momentos. 10 Pasito al frente de Dennis Foggia !!! El italiano llevaba agazapado durante toda la carrera, pero huele sangre y tiene la posibilidad de ampliar su renta al frente de la clasificación de pilotos. 10 Ojo ahora porque parece que Jaume Masia se ha quedado ligeramente descolgado y tiene en estos momentos unas cuatro décimas de desventaja con respecto a los dos primeros. 9 Lidera ahora Ayumu Sasaki !!! El japonés releva a Jaume Masia en la primera posición y marca ahor ael ritmo, aunque tiene completamente pegado en estos instantes a Deniz Öncü. 9 No ha abandonado, pero Sergio García marcha en estos momentos en la última posición, por lo que va a tener muy difícil incluso poder sumar algún punto en esta cuarta carrera de la temporada. 8 Impone su ritmo en cabeza de carrera Jaume Masia. Habrá que ver si puede romper la carrera y marcharse en solitario. 8 PRIMERO JAUME MASIA !!! Lleva varias vueltas rodando a un ritmo impresionante y el piloto español se sitúa primero de forma provisional tras marcar también la vuelta rápida en el último giro. 7 Y buena progresión también en las últimas vueltas de Jaume Masia. Ya es tercero el valenciano, justo por detrás de Deniz Öncü y Ayumu Sasaki. 7 A pesar de que no estaba realizando una carrera demasiado destacable, el panorama se le despeja a un Dennis Foggia que podría recuperar el lideraro en la menor de las tres categorías después de la caída de Sergio García. 6 SERGIO GARCÍA SE HA IDO AL SUELO !!! Vaya palo para él. Se puso líder tras ganar el pasado domingo en el Gran Premio de Argentina y vuelve a pista, pero es probable que pierda ya cualquier opción de conseguir hoy un puesto competitivo. 6 Recupera ahora la primera plaza Diogo Moreira. Mucha lucha ahora entre varios pilotos por el primer puesto y ojo porque Sergio García ya está llegando a las primeras posiciones. 5 PRIMERO AHORA XAVIER ARTIGAS !!! Ha realizado un doble adelantamiento a Diogo Moreira y Deniz Öncü y se sitúa ahora al frente de la carrera. 3 No le está resultando nada cómodo este inicio de carrera a Dennis Foggia. Marcha en la 10ª plaza, pero lo preocupante para él es que Sergio García marcha por delante, por lo que estaría en disposición de aumentar su ventaja al frente de la clasificación de pilotos. 3 Ojo también a Daniel Holgado. Otro de los rookies este año en Moto3 y que está cuajando muy buenas actuaciones en sus primeras carreras. Acaba de marcar la vuelta rápida y se sitúa en la 4ª plaza tras superar a Andrea Migno. 2 Atención porque Izan Guevara acaba de ser sancionado con una doble long-lap penalty. Parece que se ha adelantado en la salida. Ahora mismo el piloto del equipo Leopard Racing macha en la 4ª posición. 2 A punto de tocarse Diogo Moreira y Deniz Öncü !!! De momento mantiene el brasileño la primera plaza y trata ahora de marcharse en solitario. 1 Andrea Migno, el piloto de la pole, ha caído de momento hasta la tercera plaza. Tampoco ha tenido una gran salida Dennis Foggia y el italiano baja hasta el 7º puesto. Por su parte, Sergio García si ha remontando algunos puestos y ya es 8º, siguiendo la estela del transalpino. 1 Lanzado Deniz Öncü !!! El piloto turco se sitúa en la primera plaza. Gran salida también de Diogo Moreira y es que el piloto brasileño está maravillando en su primera temporada en el Mundial de Moto3. Y estaremos muy atentos a la evolución en carrera de Jaume Masia. El piloto de Algemesí ha abandonado en dos de las tres carreras disputadas hasta el momento y no se puede permitir más errores si quiere entrar en la pelea por el título. Hoy comienza la carrera desde la 5ª posición. Xavier Artigas completa la primera línea y esta es su mejor posición de salida no solo en la presente temporada, también de toda su trayectoria en el campeonato. Fue Andrea Migno el piloto que consiguió la pole position en el cronometrado del sábado. Se trata de la cuarta en la trayectoria para el piloto de Cattolica y la primera de la vigente temporada. Recordemos que Migno se llevó la primera victoria del año en Losail, aunque ha abandonado en las dos últimas carreras. De este modo, si se quiere reenganchar a la lucha por el título, hoy debe ser el día. De hecho, Dennis Foggia ha enlazado dos podios en las dos últimas carreras (1º en Indonesia y 2º en Argentina) y hoy comienza la carrera en la segunda posición. El piloto del Gaviota GASGAS Aspar Team viene de conseguir el pasado domingo en Argentina, en las Termas de Río Hondo, su primera victoria de la temporada en un épico duelo hasta el final con Dennis Foggia, el otro gran aspirante para llevarse el título de Moto3. Lo cierto es que Sergio García comienza hoy bastante retrasado, desde la 15ª posición de la parrilla de salida, por lo que tendrá que efectuar una gran remontada para tratar de mantener el liderato en la menor de las tres categorías. Sergio García comanda la clasificación de pilotos con 58 puntos, cuatro más que Dennis Foggia. Izan Guevara se sitúa en la tercera posición, aunque ya a bastante distancia, a 30 puntos de su compatriota. Después de las victorias de Tony Arbolino en Moto2 y de Enea Bastianini en MotoGP, ponemos el foco en todo lo que sucederá dentro de unos minutos en una carrera de Moto3 que, en contra de lo que suele suceder habitualmente, es la que cierra hoy esta intensa jornada de motociclismo en el Gran Premio de Las Américas. Buenas tardes!! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de Moto3 del Gran Premio de Las Américas, la cuarta prueba de la temporada 2022. ¿Preparados? Comenzamos…