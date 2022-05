Volver al inicio Acompañan a Öncü en la primera línea Daniel Holgado y Dennis Foggia. Se trata de la mejor posición de salida hasta el momento para el piloto de San Vicente de Raspeig, mientras que esta es la cuarta vez en el presente curso que el italiano arranca la carrera desde la primera línea. Hoy Sergio García comienza la carrera desde la 4ª posición, mientras que Jaume Masia lo hace desde la 10ª. La pole position fue para Deniz Öncü, la segunda de la temporada y la tercera en su trayectoria. El piloto turco tiene la oportunidad de conseguir su primera victoria. Masiá acumula cuatro podios consecutivos, su mejor racha histórica en este Mundial de Moto3. Con su victoria de hace quince días en Le Mans, el piloto de Algemesí ya ha conseguido dos en el presente curso, igualando su récord de triunfos en una misma temporada (dos en 2020). Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto3, la primera en comenzar. Como decíamos, a pesar de no pasar del 7º puesto hace dos semanas en el Gran Premio de Francia, Sergio García sigue como líder de la clasificación, aunque hoy está obligado a no fallar ante el empuje y protagonismo que está adquiriendo Jaume Masiá en las últimas carreras. Repasamos, como siempre, el horario de las carreras previsto para hoy. A las 11 horas (horario peninsular) arranca la acción con la prueba de Moto3. A las 12:20 horas da comienzo la de Moto2, mientras que el semáforo se tornará en verde para anunciar el comienzo de la carrera en la clase reina a las 14:00 horas. En la menor de las tres categorías, Sergio García domina la clasificación de pilotos con 112 puntos, siete más que Jaume Masiá y Dennis Foggia. Esto en lo que respecta a MotoGP, en la categoría intermedia parte como líder Celestino Vietti con 108 puntos, 16 más que Ai Ogura y 19 sobre Arón Canet. Ducati ha ganado en tres de las cuatro últimas ediciones del Gran Premio de Italia y todas ellas con pilotos diferentes (Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo y Danilo Petrucci). Pilotos italianos han ganado en dos de las cuatro últimas ediciones del Gran Premio de Italia de MotoGP (Andrea Dovizioso en 2017 y Danilo Petrucci en 2019). Esto, tras no haber ganado ninguna de las ocho anteriores. Fabio Di Giannantonio sale hoy desde la pole, la primera que consigue en la máxima categoría y la primera que logra desde el Gran Premio de San Marino de 2019. Y lo cierto es que hoy puede haber una gran fiesta italiana en el Autodromo dell Mugello, con Marco Bezzecchi comenzando desde la segunda posición y Luca Marini desde la tercera. Hoy Quartararo sale desde la 6ª posición. El piloto galo ha terminado en el podio en dos de sus tres últimas carreras disputadas en Italia (1º en el GP de Italia y 2º en el GP de San Marino, ambos en 2021) y en la que no lo consiguió, fue 4º (Gran Premio de Emilia-Romagna de 2021). En la máxima categoría, parte como líder Fabio Quartararo. El piloto francés cuenta con 102 puntos, cuatro más que Aleix Espargaró y ocho con respecto a Enea Bastianini. Así pues, jarro de agua para las aspiraciones del motociclismo español en la máxima categoría esta temporada y para Honda, que no termina de alcanzar buenos resultados y que no parece encontrar a un piloto, salvo Marc Márquez, capaz de ganar. Marc Márquez tendrá que parar de nuevo. Disputará esta carrera, saliendo desde la 12ª plaza, pero sigue sufriendo debido a la fractura de húmero que sufrió en julio de 2020 y tendrá que pasar de nuevo por el quirófano la semana que viene sin fecha aún prevista de regreso a la competición. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Italia de motociclismo desde el circuito de Mugello. ¿Preparados? Comenzamos…