Volver al inicio 6 ¡Se suma Dennis Foggia! El único que permanece impertérrito sobre el trazado es Izan Guevara. Diogo Moreira ya está fuera del Top 10. 5 Las posicioens siguen bailando en la zona media-baja de la clasificación mientras la pelea por el podio se recrudece. Llega McPhee con ganas de dar la sorpresa y ya alcanzó la cabeza de carrera. 4 Diogo Moreira pierde fuelle tras conseguir la pole. Ya se sitía séptimo con Sergio García por detrás, que ganó posiciones. Öncü mete presión a la cabeza y se coloca detrás de Guevara. 3 Nueva vuelta que se mantiene con la misma situación de carrera. Izan va directo a ganar la carrera con Suzuki por detrás del español. Se empieza a estabilizar con todos los pilotos en pelotón. 2 ¡Tremendo empuje de David Muñoz! Salió 19º y ya se encuentra en 12º lugar por detrás de Sergio García. Izan Gueveara y Sasaki se pelean ahora porla cabeza. Moreira se cae al quinto puesto. 2 Sergio García no termina de encaminar la carrera y se pelea constantemente por el décimo puesto sin escalar más posiciones. En la cabeza, la cosa está más emocionante con Öncü, Sasaki y Suzuki uniéndose al combate. 1 ¡TREMENDA SALIDA! ¡Izan Guevara y Moreira se pelean or el liderato! Sergio García gana una posición. Yamanaka se une en la pelea por la cabeza de carrera. 1 ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡Tenemos por delante una carrera muy emocionante por delante en la categoría de Moto3! ¡No quieran perdérsela! Les esperamos a las 12:20. Izan Guevara ha ganado tres carreras en 2022 y ha subido al podio en siete ocasiones, las seis últimas de forma consecutiva desde el Gran Premio de España. Su compañero de equipo acabó cuarto en la edición de la pasada temporada, lo cual le valdría para arrebatarle el liderato a Sergio García. En Gran Bretaña, Sergio García no ha tenido mucha fortuna. El piloto de GasGas terminó 19º en 2019 y 16º en la edición anterior, puesto que hoy podría dejarle fuera del liderato del Mundial si Izan Guevara suma un mínimo de cuatro puntos. En segunda línea de la parrilla partirán Ricardo Rossi, Stefano Nepa y Deniz Öncü, por delante de Dennis Foggia, Tatsuki Suzuki y Ayumu Sasaki. El líder del mundial, Sergio García, partirá desde la undécima posición por detrás de John McPhee. La pole del piloto de KTM la consiguió a costa de superar al español Izan Guevara, que acabó tan solo 68 milésimas por detrás del brasileño, y del japonés Ryusei Yamanaka, también de KTM, y que estuvo a 78 milésimas de Diogo Moreira. Saltó la sorpresa en la carrera por la pole position. Diogo Moreira consiguió imponerse al resto de pilotos para convertirse en el primer brasileño que lo consigue en Moto3. Huelga decir que también fue la primera pole personal. ¡Buenos días y bienvenidos a Silverstone! ¡Las motos vuelven al redil del motor para reanudar el mundial de motociclismo! ¡Como siempre, comenzaremos con la carrera de Moto3, seguida de la de MotoGP para terminar con la de Moto2!