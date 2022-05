Volver al inicio 20 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Recordemos que, en el grupo de cabeza, tanto Sergio García como Izan Guevara han sido ya advertidos por exceder los límites de la pista y si recibieran un próximo aviso tendrían que hacer un long lap penalty. 19 Se están escapando los dos pilotos del Red Bull KTM !!! Tanto Masia como Oncü se intentar marchar en solitario y esto obliga a reaccionar a un Sergio García que milita ahora en la tercera posición. 18 También avisan ya a Izan Guevara por exceder los límites de la pista. Ojo que esto puede tener su incidencia de cara al final de la carrera. 17 Sigue sufriendo Dennis Foggia, el actual segundo piloto de la clasificación de Moto3. Se va quejando y es probable que marche con algún tipo de incidencia mecánica que le está impidiendo pelear por terminar en un puesto competitivo en esta carrera. 16 El tirón que dio hace un par de vueltas Izan Guevara, admeás de la sanción a Diogo Moreira, terminó por limpiar el grupo de cabeza de carrera y son seis los pilotos que pelearan por la victoria en esta sexta prueba de la temporada. Se trata, recordemos, de Jaume Masia, Deniz Öncü, Sergio García, Izan Guevara, Xavier Artigas y Ayumu Sasaki. 16 Se vuelve a producir un relevo en cabeza de carrera y lidera ahora Deniz Öncü, seguido de Jaume Masia. 16 Dennis Foggia se está intentando rehacer y vuelve a ingresar en la zona de puntos. 14º en estos momentos el piloto del equipo Leopard Racing. 15 Advierten a Sergio García por exceder los límites de la pista. Debe andar con mucho cuidado el piloto de Burriana. 15 Parece que tanto Jaume Masia como Deniz Öncü, los dos pilotos del equipo Red Bull KTM se encuentran bastante cómodos pegados a la estela de Izan Guevara. Sergio García se mantiene ahora a la expectativa, ocupando la cuarta posición. 14 Diogo Moreira ha sido finalmente sancionado con una long lap penalty por exceder los límites de la pista, por lo que el brasileño pierde cualquier opción de poder luchar por la victoria en este Gran Premio de España. 14 Sigue tirando con mucha fortaleza Izan Guevara y hay pilotos que sufren ahora por mantenerse en cabeza de carrera. 13 Comentar que Ayumu Sasaki está protagonizando la remontada de la carrera. Hasta 20 puestos ha mejorado el piloto japonés teniendo en cuenta que ocupaba la 26ª posición en la parrilla de salida. 13 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Izan Guevara ha tomado el mando en cabeza de carrera y ha vuelto a aumentar el ritmo significativamente. 11 Ojo porque Dennis Foggia sale de la zona de puntos. 16º el italiano en estos instantes y eso supondría que esta pudiera ser la primera carrera del año en la que no logre sumar. 10 Comienza el baile de adelantamientos en la cabeza de carrera y esto provocará que el ritmo se ralentice aún más, por lo que los pilotos perseguidores acabarán enlazando con los primeros y el grupo de cabeza se engrosará aún más. 10 Se van a sumar más pilotos a la cabeza de carrera. Se trata de Riccardo Rossi, Daniel Holgado y Ayumu Sasaki. 9 De terminar así, la ventaja de Sergio García sería de 19 puntos con respecto a Dennis Foggia. 8 El que no da síntomas de mejora es Dennis Foggia. El piloto de Roma ha caído hasta la 12ª plaza y atención porque cada vez está más cerca de salir de la zona de puntos. Recordemos que es de los pocos pilotos que ha conseguido sumar puntos en los cinco Grandes Premios disputados hata el momento. 8 Retoma Sergio García el liderato de la carrera, pero ya tienen pegados tanto a Deniz Öncü como a Xavier Artigas. Así pues, la cabeza de carrera la componen en estos momentos seis pilotos. 7 Atención porque Deniz Öncü y Xavier Artigas se están acercando a la cabeza de carrera y el grupo se hará más numeroso, de hasta seis pilotos por el momento. 6 Por detrás, Dennis Foggia sigue perdiendo posiciones y el italiano ya ha caído hasta la 10ª posición. 6 PRIMERO JAUME MASIA !!! El piloto del equipo Red Bull KTM estaba viendo que el ritmo no era tan rápido como al inicio de la carrera y trata de darle una vuelta de turca para mantener la ventaja con respecto a sus perseguidores. 5 Por detrás, Deniz Öncü lidera el grupo de los perseguidores, pero se encuentran ya a más de un segundo y medio de la cabeza de carrera. 5 Avisan a Diogo Moreira de que ha excedido en varias ocasiones los límites de la pista y ojo porque a la próxima conllevaría una sanción. 4 Dennis Foggia ha caído hasta la 8ª posición y, o mucho cambian las cosas, o lo cierto es que el italiano podría perder hoy bastante terreno en la lucha por el título en la menor de las tres categorías. 4 CAIDA DE CARLOS TATAY !!! Primera de la jornada. El piloto valenciano pone fin a su participación en esta carrera de forma anticipada. 3 Atención porque se ha roto la carrera. Cuatro pilotos en cabeza de carrera. Se trata de Izan Guevara, Sergio García, Jaume Masia y Diogo Moreira. Y situación preocupante de momento para un Dennis Foggia que demuestra ir demasiado cómodo. 2 PRIMERO IZAN GUEVARA !!! El ritmo de las dos motos del equipo Gaviota GASGAS es tremendo y le están poniendo difíciles las cosas al resto. 2 A pesar de verse superado de inicio, Izan Guevara no le ha perdido el pulso a la carrera y sigue completamente pegado a la estela de la máquina de Sergio García. 1 Atención porque Jaume Masia pasa a la tercera posición tras superar a un Foggia que ha caído ahora hasta la quinta plaza. 1 Por detrás, Dennis Foggia es tercero y trata de que no se le escapen los dos pilotos del equipo GASGAS. 1 Sergio García toma la cabeza de carrera tras superar a Izan Guevara !!! Gran salida del piloto de Burriana !!! La primera línea la completa un Jaume Masia que ha terminado en el podio en las dos últimas carreras y es otro de los grandes favoritos para pelear por el título. El piloto de Algemesí intentará conseguir tres podios consecutivos por primera vez en su trayectoria. Hoy Sergio García comienza la carrera desde la segunda posición, mientras que Dennis Foggia lo hace desde la cuarta. La pole fue para Izan Guevara, la segunda de la temporada después de que saliera en primera posición en Catar, en la carrera inaugural. El piloto balear intentará estrenar su casillero de victorias este año y acercarse a la cabeza de la clasificación. Sergio García se aprovechó de un mal día de un Dennis Foggia que solo pudo ser octavo en Portimao, en el que ha sido de momento su peor resultado del curso. No obstante, la diferencia entre ambos es de un solo punto, por lo que hoy asistiremos a un nuevo duelo entre ambos no solo por la victoria en la esta sexta carrera de la temporada, también por el liderato de Moto3. Nos centramos ya en la previa de la carrera de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como comentábamos, la victoria el pasado domingo de Sergio García en Portugal provocó que el piloto de Burriana sobrepasara a Dennis Foggia en la clasificación de pilotos. Se trata del primer piloto que logra dos victorias en la presente temporada en la menor de las tres categorías. Repasamos el horario previsto para las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la carrera de Moto3. A las 12:20 horas se da el pistoletazo de salida a Moto2, mientras que el plato fuerte del día, la prueba de MotoGP, se inicia a partir de las 14:00 horas. Por su parte, en Moto3, la victoria de Sergio García el pasado domingo en el Gran Premio de Portugal le enramó hasta la primera posición del ranking de pilotos, aunque con un solo punto de diferencia con respecto a Dennis Foggia. Jaume Masia se sitúa en la tercera plaza, a 29 puntos de su compatriota. En Moto2, Celestino Vietti cuenta con una importante ventaja de 34 puntos con respecto a Ai Ogura y de 36 sobre Tony Arbolino. De esta forma, el italiano seguirá siendo líder en la categoría intermedia independientemente de lo que suceda hoy en el circuito de Jerez – Ángel Nieto. La situación no puede ser más ajustada en la máxima categoría. Parte como líder de la clasificación de pilotos Fabio Quartararo. El francés, que hoy arranca la carrera desde la segunda posición de la parrilla de salida, cuenta con 69 puntos, los mismos que tiene Alex Rins. Aleix Espargaró figura en la tercera posición con solo tres puntos de desventaja. Pilotos españoles no han logrado la victoria en las dos últimas ediciones del Gran Premio de España (Fabio Quartararo en 2020 y Jack Miller en 2021). De no conseguirlo este año, será su peor racha sin victoria para ellos desde un intervalo de tres entre 2005 y 2007. Desde que recaló en MotoGP en 2013, Marc Márquez ha ganado en 12 de los 32 Grandes Premios que ha disputado en España (37,5%), mientras que ha terminado en el podio en 25 de esas 32 ocasiones (78%). Marc Márquez ha conseguido tres victorias en el Gran Premio de España de MotoGP (2014, 2018 y 2019) y podría ser el primer piloto español que alcance cuatro triunfos (actualmente se encuentra empatado a tres victorias en la máxima categoría con Alex Crivillé, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo). Por su parte, Marc Márquez comienza hoy desde la 5ª posición y habrá que ver si encuentra hoy definitivamente un ritmo que le permita luchar al menos por una posición en el podio. A pesar de no haber ganado, Francesco Bagnaia ha terminado en el podio en cuatro de sus seis últimas participaciones en el Gran Premio de España en todas las categorías, incluyendo la última, segundo en 2021. Fabio Quartararo ha ganado en dos de sus tres últimas participaciones en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto (Grandes Premios de España y Andalucía, ambos en 2020 y saliendo desde la pole), aunque fue 13º en su última carrera allí en 2021 y, excluyendo abandonos, se trata de su peor resultado en los dos últimos cursos. Eso es lo que ocurrió la semana pasada en Portimao, en el Gran Premio de Portugal. Allí Fabio Quartararo, el vigente campeón en la máxima categoría, dio un paso al frente y se llevo la primera victoria de la temporada. Y hoy Francesco Bagnaia sale desde la pole position, la primera en la presente temporada. Decíamos la semana pasada que el verdadero campeonato no comienza hasta que se disputan las primeras pruebas en Europa y, tras un inicio de año en el que han rendido por debajo de las expectativas, los grandes favoritos se tendrían que ir dejando ver. Buenos días!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de motociclismo de España, la sexta prueba de la temporada 2022. ¿Preparados? Comenzamos…