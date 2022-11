Volver al inicio Final Finaliza la temporada de Moto2 con Augusto Fernández coronado como nuevo campeón, pero todavía queda por delante la traca final, la carrera de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. 25 Tony Arbolino ha sido tercero y ha logrado cinco podios en la presente campaña. El piloto italiano será uno de los grandes referentes el año que viene en la máxima categoría. 25 Augusto Fernández cierra el año con 271,5 puntos. Ha conseguido cuatro victorias y nueve podios, la mayoría de ellos conseguidos en la segunda mitad de la temporada. Sin duda, números de campeón para un piloto balear de enorme proyección. 25 Augusto Fernández se ha convertido en el noveno español que logra el título en la categoría intermedia (250cc/Moto2), el primero desde Alex Márquez en 2019. Se trata del 24º piloto español en conseguir un título en todas las categorías y este es el 57º título de España en el Mundial de motociclismo. 25 AUGUSTO FERNÁNDEZ SEGUNDO !!! NUEVO CAMPEÓN DE MOTO2 !!! 25 VICTORIA DE PEDRO ACOSTA !!! Tercera de la temporada para el murciano. 25 ÚLTIMA VUELTA !!! Pedro Acosta mantiene la distancia y se llevará la victoria en esta última carrera del año en Moto2 si no ocurre nada raro. 24 Algo más cerca ahora Augusto Fernández y habrá que ver si tiene ritmo suficiente como para poder dar caza a Pedro Acosta. Desde luego, se puede permitir el lujo de arriesgar porque ya es el nuevo campeón de Moto2 ocurra lo que ocurra. 23 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Cinco décimas en estos momentos entre Pedro Acosta y Augusto Fernández, en una carrera de ensueño para el equipo Red Bull KTM Ajo. 22 Augusto Fernández cada vez más cerca de conseguir el título. Será el primero de su trayectoria tras seis temporadas en la categoría intermedia. El año que viene dará al salto a MotoGP con KTM, en la misma estructura en la que corre actualmente. 21 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! No parece que se vayan a producir cambios importantes de aquí al final. Pedro Acosta cuenta con siete décimas de diferencia con respecto a Augusto Fernández. 20 CAÍDA DE ARÓN CANET !!! Estaba en plena persecución de Tony Arbolino para poder aspirar a la tercera plaza. Se está convirtiendo en una carrera de supervivencia. 19 Muchas caídas en esta carrera !!! Mattía Pasini es el último en probar el asfalto del circuito Ricardo Tormo y ojo porque parece que le ha derribado Jeremy Alcoba. 18 Se mantiene la diferencia entre Pedro Acosta y Augusto Fernández. El murciano cuenta con una ventaja de siete décimas con respecto a Augusto Fernández. 17 Se fue al suelo hace unos instantes Somkiat Chantra cuando pilotaba en la sexta posición. Así pues, carrera nefasta para los dos pilotos del equipo Idemitsu Honda después de que Ai Ogura sufriera también una caída anteriormente. 16 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Arón Canet se está acercando a Tony Arbolino y el piloto valenciano podría aspirar a terminar en el podio en esta última carrera de la temporada. 15 Pedro Acosta mantiene una ventaja de ocho décimas con respecto a un Augusto Fernández que todo indica que no tendrá tampoco especial interés por tratar de ganar la carrera tras cumplir con el objetivo de llevarse el título de Moto2. 14 Hay seis españoles entre los ocho primeros clasificados. Solo Tony Arbolino, tercero, y Somkiat Chantra, sexto, rompen el monopolio de los pilotos patrios en la categoría intermedia. 13 Augusto Fernández supera a Tony Arbolino !!! El italiano está perdiendo fuelle en estos momentos y deja vía libre para que los dos pilotos del equipo Red Bull KTM Ajo lideren la carrera. 12 La carrera se ha roto y los tres primeros cuentan ya con algo más de dos segundos sobre el grupo de los perseguidores, liderado en estos momentos por Arón Canet. 12 PRIMERO PEDRO ACOSTA !!! El 'Tiburón' de Mazarrón, que ha mostrado un ritmo fortísimo a lo largo de todo el fin de semana, lidera la carrera y podría conseguir hoy su tercera victoria de la temporada. 11 Pedro Acosta se encuentra cada vez más cerca deTony Arbolino y podría tratar de asaltar la primera posición. 10 Así pues, se han resuelto ya las dos incógnitas más importantes antes del inicio de esta carrera y han resultado triunfadores los dos pilotos del equipo Red Bull KTM Ajo. Augusto Fernández como nuevo campeón del Mundo de Moto2 y Pedro Acosta como rookie este año en la categoría intermedia. 10 Augusto Fernández se ha converrtido en el noveno español que logra el título en la categoría intermedia (250cc/Moto2), el primero desde Alex Márquez en 2019. 9 AUGUSTO FERNÁNDEZ CAMPEÓN DE MOTO2 !!! Ocurra lo que ocurra ya en esta carrera, será nueva campeón en la categoría intermedia. De momento es tercero, pero se podría permitir incluso el lujo de abandonar en esta carrera. 8 CAÍDA DE AI OGURA !!! Registra su segundo abandono consecutivo y Augusto Fernández es el nuevo campeón de Moto2 !!! 8 SEGUNDO PEDRO ACOSTA !!! El piloto del Red Bull KTM Ajo le hace un favor a Augusto Fernández, su compañero de equipo, y supera a Ai Ogura. 7 CAÍDA DE CAMERON BEUBIER !!! Y esto le vuelve a beneficiar de nuevo a un Augusto Fernández que se ve con pista libre de nuevo para tratar de dar caza a Ai Ogura. 6 Cameron Beaubier ha superado a Augusto Fernández y se le vuelve a complicar la situación de cara a la lucha por el título. 6 Tony Arbolino está consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y ya cuenta con cinco décimas de ventaja con respecto a Ai Ogura. 5 La caída de Alonso López ha beneficiando a un Augusto Fernández que gana una posición y que estira su diferencia hasta los dos puntos y medio con respecto a Ai Ogura en la batalla por el título. 4 CAÍDA DE ALONSO LÓPEZ !!! Estaba forzando mucho desde el comienzo de la carrera y se ha terminado por ir al suelo, por lo que se despide de sus opciones de convertirse en el rookie del año en esta categoría de Moto2. 3 Están saltando chispas en el duelo entre Alonso López y Pedro Acosta. Los dos españoles se disputan el honrífico título de rookie del año, pero lo cierto es que parece que están sentando las bases de lo que está por venir la próxima temporada. 3 Atención porque en estos momentos Augusto Fernández solo tendría medio punto de diferencia con respecto a Ai Ogura en la lucha por el título de Moto2. Más ajustado, imposible... 2 El toque entre Alonso López y Pedro Acosta ha hecho que le sobrepasen tanto Tony Arbolino como Ai Ogura y ahora caen a la tercera y cuarta posicón respectivamente. 2 PEDRO ACOSTA PRIMERO !!! Pero se ha terminado tocando con Alonso López. 1 Ojo porque Augusto Fernández ha perdido tres puestos y ha caído hasta la 6ª plaza. Ai Ogura marcha en estos momentos por delante y estaría recortando sensiblemente la desventaja, aunque de momento no le valdría para ser campeón. 1 Mantiene Alonso López la primera posición y Pedro Acosta la segunda. Alonso López comienza la carrera desde la pole, la primera que consigue en su trayectoria en todas las categorías, mientras que Pedro Acosta comienza la carrera desde la segunda posición. Los dos pilotos mantendrán un duelo fratricida por erigirse en el mejor rookie del año en la categoría intermedia y la situación más ajustada, imposible, con solo tres puntos y medio de diferencia entre los dos. Hoy Augusto Fernández comienza en la tercera posición, mientras que Ai Ogura lo hace en la quinta plaza. Se trata de la novena ocasión en la presente temporada en la que el balear comienza desde la primera línea. Augusto Fernández será campeón si termina en el podio, independientemente de lo que haga el japonés. También le valdrá con quedar siempre por delante de su rival. Por su parte, si Ogura gana la carrera y Augusto finaliza tercero sería campeón por tan sólo medio punto, siendo la diferencia más exigüa en la historia del Campeonato Mundial de motociclismo. Augusto Fernández podría convertirse en el noveno español que logra el título en la categoría intermedia (250cc/Moto2), el primero desde Alex Márquez en 2019. Por su parte, Ai Ogura aspira a ser el cuarto piloto japonés en alzarse con esta corona tras Tetsuya Harada en 1993, Daijiro Kato en 2001 e Hiroshi Aoyama en 2009. Después de la victoria de Izan Guevara en Moto3, ponemos ya el foco en todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en una carrera de Moto2 en la que se decidirá el nuevo campeón en la categoría intermedia. Augusto Fernández parte, en principio, con más ventaja y cuenta con 9.5 puntos de ventaja con respecto a Ai Ogura. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, la última prueba de la temporada 2022. ¿Preparados? Comenzamos…