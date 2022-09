Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta carrera. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para contarles todo lo que suceda dentro de unos minutos en la prueba de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Histórica esta carrera para el motociclismo español porque por primera vez en Moto2, cuatro pilotos españoles ocupan las cuatro primeras posiciones. Final Con este tercer puesto, Augusto Fernández recupera el liderato en la categoría intermedia, con cuatro puntos de diferencia con respecto a un Ai Ogura que ha firmado hoy la 5ª posición. 25 Augusto Fernández ha sido otro de los grandes triunfadores de la carrera. Termina en la tercera posición y logra su sexta presencia en el podio, pero estos seis puestos en el cajón han llegado en los ocho últimos Grandes Premios. 25 Aron Canet suma su sexto podio de la temporada, cinco de ellos ocupando la segunda posición. Se le sigue resistiendo la victoria, pero el piloto valenciano, tras varias carreras con problemas físicos, se reengancha a la lucha por el título tras superar en la clasificación a Celestino Vietti. 25 VICTORIA DE ALONSO LÓPEZ !!! Bautismo de fuego para el piloto madileño. Consigue su primera victoria en Moto2 y en su trayectoria en todas las categorías y confirma que si regreso al Mundial de Moto2 en sustitución de Romano Fenati ha sido todo un acierto por parte del equipo +Ego Speed Up. 25 Pedro Acosta ha superado a Tony Arbolino !!! 6º el murciano, confirmando una espectacular remontada en carrera. 25 Por detrás, todo sigue igual. Arón Canet y Augusto Fernández tienen la segunda y tercera posición confirmadas si no sucede nada extraño. 25 ÚLTIMA VUELTA !!! Alonso López tiene la victoria en el bolsillo. Si no se equivoca, el piloto de Los Molinos conseguirá la primera victoria de su trayectoria en todas las categorías. 24 Augusto Fernández consolida la tercera posición y en estos momentos recuperaría el liderato de Moto2, con cuatro puntos de diferencia con respecto a un Ai Ogura que se ha estancado en el 5º puesto. 23 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Cuatro españoles lideran este Gran Premio de San Marino, cuando Augusto Fernández vuelve a superar a Arenas y habrá que ver si lo puede consolidar en esta ocasión. 22 Por delante, Alonso López sigue administrando la ventaja y cuenta con algo más de un segundo en estos momentos con respecto a Arón Canet. 22 Tremenda ahora la pelea entre Albert Arenas y Augusto Fernández por la tercera posición !!! Cierra el de Girona todos los huecos ante un Augusto Fernández que tiene la opción de recuperar el liderato de Moto2. 21 Augusto Fernández supera a Albert Arenas, pero se rehace el piloto de Girona y recupera de momento la tercera posición. 21 Augusto Fernández se encuentra ya muy cerca de Albert Arenas !!! Si le consigue adelantar, superará a Ai Ogura en la clasificación de pilotos en Moto2. 20 Mantiene Alonso López la ventaja de un segundo y medio con respecto a Arón Canet !!! Cada vez más cerca de poder conseguir la primera victoria de su carrera. 19 Y atención porque Augusto Fernández ha terminado por despegarse de Ai Ogura y podría terminar por enlazar con Albert Arenas para optar, al menos, a un puesto en el podio. 19 Parece que responde de nuevo Alonso López. Parece que se ha tomado una vuelta de respiro, pero vuelve a llevar la ventaja sobre Arón Canet a un segundo y medio. 18 Atención porque ahora Arón Canet ha conseguido recortar tres décimas con respecto a Alonso López y ahora mismo advierten al madrileño por exceder los límites de la pista. 17 Por detrás, sigue mejorando posiciones Pedro Acosta. Salía el murciano en la 13ª posición y ya es 7º, aunque lo cierto es que tiene muy pocas opciones de poder dar caza al piloto que le precede, Tony Arbolino. 17 Arón Canet se consolida en el segundo puesto y está consiguiendo poner tierra de por medio con respecto a Albert Arenas. 16 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! La carrera se encuentra en manos de un Alonso López que tiene la victoria en el bolsillo si no comete errores. El madrileño ha conseguido puntuar en sus seis últimas carreras y ya logró su primer podio en Moto2 en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña. 15 Parece que Augusto Fernández se consolida por delante de Ai Ogura y trata ahora de poder enlazar con Albert Arenas y Arón Canet, aunque se encuenta a algo más de un segundo. Veremos... 14 Segundo Arón Canet !!! Acaba de superar a Albert Arenas y le invita a seguir su ritmo para tratar de dar caza a un Alonso López que sigue aumentando la ventaja en la primera posición. 13 Parece que Celestino Vietti ha vuelto a pista después de permanecer algunos minutos en el pit line. En principio, no tiene opción alguna de cazar algún punto. 12 Por delante, Alonso López sigue ajeno a toda la pelea que hay por detrás y cuenta ya con un segundo de ventaja sobre Albert Arenas. El madrileño va camino de conseguir la primera victoria de su trayectoria en todas las categorías. 11 Enorme Augusto Fernández !!! Supera a Ai Ogura y el español escala hasta la 4ª posición !!! Esto, en términos clasificatorios, hacen que Fernández se sitúe solo a un punto del piloto nipón. 10 CELESTINO VIETTI SE CAE !!! Otra vez más. El italiano estaba tratando de reengancharse a la pelea por el título, pero se ve obligado a abandonar por segunda carrera consecutiva, su quinto 'cero' de la temporada. 10 De cara a la lucha por el título, continúan completamente pegados Ai Ogura y Augusto Fernández. El japonés es 5º, mientras que el español rueda en la 6ª plaza. 9 Ahora Celestino Vietti ha superado a Arón Canet. Intensa la batalla por los puestos de podio, pero esta pelea al único al que favorece es a un Alonso López que está consiguiendo romper la carrera. 8 TAMBIÉN AL SUELO LORENZO DALLA PORTA !! El piloto italiano se ve obligado a abandonar por séptima vez en la presente temporada. 7 Pelea ahora entre Albert Arenas y Aron Canet por la segunda posición. Esto está beneficiando a un Alonso López que se destaca en cabeza de carrera cpn ocho décimas de ventaja. 7 CAÍDA DE FERMÍN ALDEGUER !!! Muy accidentada esta carrera. De momento, puede continuar en carrera el piloto español que marchaba en la 7ª posición antes de irse al suelo. 6 Arón Canet ha superado a Celestino Vietti y el español pasa a la tercera posición. De este modo, tres pilotos españoles ocupan los tres primeros puestos en este Gran Premio de San Marino. 6 Alonso López completa las cinco primeras vueltas de carrera como líder. Persigue hoy no solo la primera victoria en Moto2, también en todas las categorías. 5 CAÍDA DE JORGE NAVARRO !!! También se ha ido al suelo Filip Salac. 5 Parece que Alonso López no puede despegarse y ve ahora como Albert Arenas ya se encuentra a solo dos décimas. 4 Pedro Acosta de momento no puede reaccionar y se mantiene en la 13ª posición en la que comenzó la carrera. 4 Parece que Vietti comienza a recuperarse de la mala salida y ahora acaba de marcar la vuelta rápida en carrera tras consolidarse en la tercera posición. 2 Trata Alonso López de abrir hueco en cabeza de carrera y ya cuenta con cinco décimas sobre Albert Arenas. 2 Parece que recuperan ya tanto Ai Ogura como Augusto Fernández. Los dos primeros clasificados del Campeonato son 5º y 6º respectivamente. 2 Dominan dos españoles por el momento. Lidera Alonso López y le sigue Albert Arenas. 1 Alonso López se hace con el liderato de la carrera, mientras que Celestino Vietti ha perdido dos posiciones después de no haber podido realizar una buena salida. 1 CAÍDA DE JAKE DIXON !!! A las primeras de cambio. Rompe con una racha de tres podios en las tres primeras carreras. Aron Canet comienza en la cuarta posición, mientras que peor le fueron las cosas ayer en la sesión de calificación de ayer a Pedro Acosta. El ‘Tiburón’ de Mazarrón comienza en la 13ª plaza y tendrá que protagonizar una importante remontada si quiere marcar un vuelto competitivo. Acompañan a Celestino Vietti en la primera línea dos pilotos españoles: Albert Arenas y Alonso López. Es la tercera vez esta temporada que Arenas arranca desde la primera línea, las tres en las cinco últimas carreras, mientras que es la segunda presencia en primera línea de forma consecutiva para Alonso López, un piloto que ha irrumpido con mucha fuerza en el Mundial tras sustituir a Romano Fenati en mitad de la temporada. Habrá que ver si Celestino Vietti consigue recuperar la regularidad perdida porque ha sido bastante inconsistente en las últimas semanas después de comenzar la temporada con dos victorias y tres podios en las tres primeras carreras. Hoy Ai Ogura comienza la carrera en la 8ª posición, mientras que Augusto Fernández lo hace en la 9ª. También tiene opciones de continuar peleando por el título Celestino Vietti. El piloto italiano se encuentra a 27 puntos de Ai Ogura y hoy comienza la prueba desde la pole, la tercera de la temporada. Tratará de conseguir una victoria que se le resiste desde el Gran Premio de Catalunya, aunque en esa carrera se impuso también saliendo desde la primera posición de la parrilla de salida. Por su parte, Augusto Fernández protagonizó un irregular inicio de temporada, pero ha logrado la victoria en cuatro de los siete últimos Grandes Premios. Ai Ogura está haciendo valer su regularidad a lo largo de toda la temporada. El piloto nipón solo ha conseguido dos victorias, pero suma seis presencias en el podio y ha conseguido puntos en todas las carreras excepto en el Gran Premio de Portugal, en el que se vio obligado a abandonar. En Moto2, la situación se presenta tremendamente ajustada con un solo punto de diferencia entre Ai Ogura y Augusto Fernández, los dos primeros de la clasificación de pilotos. El japonés logró hace dos semanas en Austria su segunda victoria del curso y superó al español en la clasificación después de que este se quedara fuera del podio (5º) por primera vez en las cinco últimas carreras. Después de la victoria de Dennis Foggia en Moto3, nos centramos ya en la previa de todo lo que pueda acontecer dentro de unos minutos en la carrera de la categoría intermedia. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de San Marino. ¿preparados? Comenzamos...