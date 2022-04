Volver al inicio Y no da la sensación de que Celestino Vietti tenga hoy una carrera demasiado sencilla porque arranca desde la 13ª posición, por lo que tendrá que tratar de remontar para no poner en peligro la situación de privilegio que ostenta al frente del ranking de Moto2. Fueron precisamente Toni Arbolino, que se impuso en la carrera, y Ai Ogura, segundo, los que pescaron en río revuelto para lograr terminar en el podio y avanzar posiciones en la clasificación de pilotos. Vietti no se había bajado del podio en las tres primeras carreras del curso, con dos victorias y un segundo puesto. Su caída en el pasado Gran Premio de Las Américas tampoco pudo ser aprovechada por un Arón Canet que se fue al suelo cuando lideraba la carrera y lo tenía todo a favor para conseguir la que hubiera sido su primera victoria en Moto2. En Moto2 domina la situación Celestino Vietti. A pesar de sufrir su primer abandono del curso en el último Gran Premio de Las Américas, el italiano cuenta con 70 puntos, 14 más que Ai Ogura y 16 con respecto a Toni Arbolino. Después de las victorias de Sergio García en Moto3 y de Fabio Quartararo en MotoGP, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la categoría intermedia. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Portugal de motociclismo, la quinta prueba de la temporada. ¿Preparados? Comenzamos…