Volver al inicio 16 Presiona ahora Augusto Fernández, pero lo cierto es que Albert Arenas está aguantando bien la presión de verse liderando por primera vez una carrera en Moto2. 16 Se ha colado Alonso López y el piloto de Los Molinos cae en estos momentos a la 6ª posición. Habrá que ver si puede volver a ocupar puestos de podio. 15 Ai Ogura supera ahora a Celestino Vietti, por lo que los dos primeros clasificados de Moto2 mantienen ahora un bonito duelo por la 8ª posición. 15 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Albert Arenas lidera por primera vez una carrera en Moto2 y hoy, el campeón de 2020 en Moto2, aspira a conseguir su primer podio, e incluso su primera victoria, en la categoría intermedia. 14 Carrera en grupo. No se puede marchar en solitario Albert Arenas y ve como tiene muy pegados tanto a Alonso López como a Augusto Fernández. 13 Y carrera claramente de menos a más de Celestino Vietti. Cayó hasta la 13ª en la salida, pero ahora marcha en el 8º puesto y se encuentra muy cerca de poder enlazar con el grupo de cabeza de carrera. 12 PRIMERO ALBERT ARENAS !!! Tira ahora con fuerza el piloto de Girona, seguido ahora de Alonso López y de Augusto fernández. Por tanto, tres españoles ocupando las tres primeras posiciones en esta prueba de Moto2. 12 AL SUELO MARCEL SCHROTTER !!! Abandona la carrera justo cuando iba liderando la prueba. 12 La carrera se ha parado y esto podría favorecer a un Celestino Vietti que podría enlazar con el grupo de cabeza de carrera. 11 No está siendo demasiado rápido el ritmo de Marcel Schrotter en cabeza de carrera y eso está provocando que se junten los pilotos en el grupo cabecero. 10 Ha perdido dos puestos Alonso López tras ver como le superaban tanto Albert Arenas como Augusto Fernández. 10 En estos momentos Celestino Vietti mantiene una ventaja de seis puntos con respecto a Augusto Fernández en la clasificación de Moto2, pero todo podría cambiar en cuestión de segundos en la categoría más ajustada. 9 Por su parte, Celestino Vietti lidera el grupo de los perseguidores, pero lo tiene muy complicado para enlazar con la cabeza de carrera, con casi dos segundos de desventaja en estos momentos. 8 Albert Arenas ha superado a Jake Dixon, su compañero en el equipo Gas Gas Aspar Team, y milita ahora en la tercera posición. 8 PRIMERO SCHROTTER !!! Ha superado a Alonso López y marcha con un gran ritmo en estos momentos. Salía en la 10ª plaza y no era, en principip, uno de los grandes candidatos a la victoria en esta carrera. 7 Otro susto para Ai Ogura. Muchos problemas para el japonés, segundo de la clasificación general de Moto2. Ha estado muy cerca de irse al suelo y milita ahora en la 13ª posición. 7 Jake Dixon y Albert Arenas se están desenganchando de la zona delantera, incapaces de momento de seguir el ritmo de Alonso López y Marcel Schrotter. 6 Celestino Vietti no puede pasar de momento de la 13ª posición. Aún así, no cedería de momento el liderato en la categoría intermedia. Un primer puesto que cogió en el Gran Premio de Catar, en la primera carrera, y que no ha abandonado desde entonces. 5 Marcel Schrotter supera a Jake Dixon y se hace con la segunda posición !!! El alemán tratará de cerrar el gap que mantiene con respecto a un Alonso López que no se baja de la cabeza de carrera. 4 AL SUELO SAM LOWES !!! Firma el briánico un nuevo abandono, el sexto en las siete últimas carreras. Vaya temporada del piloto de Lincoln. 4 Sam Lowes cayó hasta la 22ª posición debido al error que cometió en la salida, por lo que el británico tendrá muchos problemas para conseguir un puesto competitivo. 4 Se está fragmentando la carrera y Augusto Fernández no se debe despistar porque está viendo como se abre hueco entre él y los cuatro primeros. 3 Alonso López está consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y tiene en estos momentos tres décimas con respecto a Jake Dixon. 3 De cara a la lucha por el título. Celestino Vietti es 13º, mientras que Augusto Fernández ya rueda en el 5º puesto. 2 Vaya ritmo de Alonso López en cabeza de carrera !!! Tremenda la irrupción del piloto madrileño en Moto2. Recordemos que llegó en sustitución de Romano Fenati hace apenas cinco Grandes Premios. 1 PRIMERO ALONSO LÓPEZ !!! Salía en la 5ª plaza, pero va a terminar la primera vuelta en primera posición y dando un fuerte tirón en cabeza de carrera. 1 Jake Dixon y Albert Arenas mantienen las dos primeras posiciones. El que ha desaparecido ha sido Sam Lowes, que se fue largo en la primera curva. Sam Lowes, por su parte, volvió al podio el pasado domingo en Sachsenring tras finalizar en la tercera posición. Esto después de una nefasta racha de cinco abandonos consecutivos. Aún así, parece que el piloto de Lincoln va superando poco a poco sus problemas físicos y se encuentra de nuevo en condiciones para pelear por los primeros puestos. Acompañan a Jake Dixon en la primera línea Albert Arenas y Sam Lowes. Se trata de la segunda carrera consecutiva en la que Arenas comienza desde la primera línea y habrá que ver si el campeón de Moto3 en 2020 consigue el que sería su primer podio en Moto3. Hoy sale desde la pole Jake Dixon, la segunda de la temporada. El piloto británico tiene la oportunidad de conseguir hoy la primera victoria de su trayectoria. También causa baja en esta carrera otra de las principales bazas del motociclismo español en esta categoría. Se trata de Pedro Acosta, que se fracturó la tibia mientras entrenaba hace unos días y el piloto murciano se ve obligado a parar justo cuando le estaba cogiendo el aire a esta categoría intermedia, con esa victoria en el Gran Premio de Italia y dos presencias en las dos últimas carreras. En esta carrera causa baja Arón Canet, el cuarto piloto de la clasificación. El piloto de Cervera padece sangrados abundantes por la nariz debido a un accidente de tráfico que tuvo antes del Gran Premio de Alemania y eso le imposibilita participar en esta carrera. Hoy Celestino Vietti comienza en la 11ª posición, mientras que Augusto Fernández lo hace desde la 9ª plaza. Es Augusto Fernández el piloto más en forma en las últimas carreras con tres presencias en el podio en las cuatro últimas carreras, incluyendo sendas victorias en los Grandes Premios de Francia y Alemania. Y es que Vietti suma ya tres abandonos en la presente temporada, dos de ellos en las dos últimas carreras. Y, tras conseguir cuatro presencias en el podio en las cinco primeras carreras de la temporada, solo ha logrado terminar en el cajón en una de las cinco últimas. La de Moto2 es la disciplina más ajustada con los tres primeros pilotos en un intervalo de solo 12 puntos. Celestino Vietti comanda la tabla, pero ve como pierde poco a poco a ventaja que consiguió amasar en el inicio de la temporada. Así, el italiano cuenta con 133 puntos, ocho más que Ai Ogura y 12 con respecto a Augusto Fernández. Tras la victoria de Ayumu Sasaki en Moto3, nos centramos en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la categoría intermedia. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Assen, la ‘Catedral de la Velocidad’. ¿Preparados? Comenzamos…