Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta carrera de Moto2. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la carrera de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Recordemos que Ai Ogura se ha caído en la última vuelta y eso ha provocado que Augusto Fernández vuelva a situarse como líder en el ranking de pilotos de Moto2 y afrontará la última carrera de la temporada con 9,5 puntos de diferencia con respecto al piloto japonés. 18 Jake Dixon ha sido tercero y consigue su sexto podio de la temporada, los seis ocupando la tercera posición. 18 Alonso López sigue reinando en la categoría intermedia y logra su quinto podio de la temporada, el segundo consecutivo. Si hubiera disputado la totalidad de la temporada, podría haber estado peleando por el título, aunque podría conquistar el de mejor debutante en Moto2. 18 VICTORIA DE TONY ARBOLINO !!! El piloto italiano ha conseguido su tercera victoria de la temporada, la segunda en las tres últimas carreras. 18 Como cambia todo en cuestión de un instante. Ai Ogura tenía prácticamente el título en el bolsillo con la victoria, pero dos errores, uno cuando lideraba la carrera y otro tratando de superar a Tony Arbolino, han provocado que registre hoy su segundo abandono de la temporada y tenga que afrontar la carrera final con ocho puntos de desventaja sobre un Augusto Fernández que ha terminado en la cuarta posición. 18 CAÍDA DE AI OGURA !!! Trataba de superar a Tony Arbolino y al final va a terminar cediendo el liderato y Augusto Fernández vuelve a tener el título de Moto2 claramente a favor de cara a la carrera final en Valencia. 18 ÚLTIMA VUELTA !!! Aguanta de momento Tony Arbolino en primera posición. Por detrás, Augusto Fernández ha superado a Manu González. 17 Jake Dixon supera a Manu González. Parece que al piloto español le han caído ya los neumáticos y pasa a la 5ª posición. Habrá que ver si Augusto Fernández puede superar a su compatriota. 17 Por delante, Tony Arbolino se mantiene con cuatro décimas de ventaja sobre Ai Ogura. Está el título de Moto2 en juego, con un piloto japonés que está consiguiendo reforzar su liderato y un Augusto Fernández que trata de que su pérdida en esta carrera sea la menor posible. 16 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Tremenda la batalla entre Augusto Fernández y Jake Dixon por la 5ª posición. Vuelve a situarse el británico por delante y habrá que ver si alguno de los dos no termina en el suelo porque están saltando chispas. 15 QUINTO AUGUSTO FERNÁNDEZ !!! Gana la posición al final el piloto español, pero no va a ser fácil consolidarlo. 15 RECUPERA ALONSO LÓPEZ LA TERCERA POSICIÓN !!! Y se han tocado Augusto Fernández y Jake Dixon. Se abrió el británico más de la cuenta y lo ha intentado aprovechar el piloto español, pero todo queda como estaba. 15 Se está quedando descolgado Augusto Fernández. A más de cuatro décimas de Jake Dixon de momento y parece complicado en este momento que pueda mejorar esa sexta posición en la que rueda en estos momentos. 14 Habrá que ver si puede recuperar de nuevo Ogura oirque ahora Tony Arbolino vuelve a tener una ligera ventaja. 14 SE HA COLADO AI OGURA !!! Lo aprovecha Tony Arbolino para recuperar el primer puesto !!! 13 PRIMERO AI OGURA !!! Ya decíamos que el piloto japonés parecía tener algo guardado y, efectivamente, va disparado hacia la victoria. Tendría en estos momentos 18,5 puntos de diferencia con respecto a un Augusto Fernñandez que sigue sin poder pasar de la sexta posición. 12 Ai Ogura se echa encima de Toni Arbolino. El japonés se ve claramente con opciones de victoria en esta carrera y dar un golpe de autoridad tremendo en la lucha por el título de Moto2. 12 Puede que se forme una bonita lucha por la tercera posición. No se ha podido ir en solitario Manu González y tiene cada vez más cerca a Alonso López, Jake Dixon y Augusto Fernández. 11 SEGUNDA CAÍDA DEL DÍA PARA PEDRO ACOSTA !!! Recordemos que se fue al suelo en la primera vuelta y ahora marchaba tratando de remontar fuera de la zona de puntos. Sufre su cuarto abandono en la presente campaña. 10 No termina Augusto Fernández de superar a Jake Dixon. Muy pocas variaciones en esta carrera y no encuentra el balear el ritmo necesario como para conseguir algo más en esta penúltima carrera de la temporada. 9 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Manu López sorprende a Alonso López y le arrebata la tercera posición. De terminar así, sería su mejor posición histórica en Moto2. 8 Tony Arbolino mantiene cinco décimas de ventaja con respecto a un Ai Ogura que no ha tirado la toalla y no es descartable que intente el asalto a la primera posición en esta segunda mitad de la carrera. 7 CAÍDA DE CELESTINO VIETTI !!! Tremenda la segunda mitad de temporada del piloto italiana, nefasta para sus intereses. Recordemos que logró dos victorias y tres podios en las tres primeras carreras del año y parecía claro favorito para llevarse el título de Moto2, pero ha abandonado en seis de las 10 últimas carreras, quedándose sin opciones ya hace bastante tiempo. 6 De terminar así, Alonso López daría un paso de gigante para proclamarse como rookie del año en esta categoría de Moto2 teniendo en cuenta que Pedro Acosta se encuentra fuera de los puntos debido a su caída al comienzo de la carrera. 6 Siguen Arbolino y Ogura ampliando la ventaja en cabeza de carrera. Ya cuentan con algo más de dos segundos de ventaja con respecto a un Alonso López que continúa en la tercera plaza, cerrando las posiciones de podio. 5 No termina Augusto Fernández de poder coger el rebufo de Jake Dixon. Complicada de momento la carrera para el piloto balear, aunque lo importante es sumar la mayor cantidad de puntos posible y llevar el título vivo a la carrera final en Valencia. 4 Ai Ogura está consiguiendo acercarse a Tony Arbolino y ambos han conseguido romper la carrera, manteniendo en estos momentos algo más de un segundo y medio de ventaja con respecto a Alonso López. 3 Intenta Augusto Fernández pegarse a la rueda de Jake Dixon. Habrá que ver si el madrileño consigue superar al británico, pero no se presenta fácil la situación en esta carrera con un Ai Ogura que está demostrando adaptarse mejor a las condiciones de este exigente trazado asiático. 3 En estos momentos, Ai Ogura no podría proclamarse campeón de Moto2 matemáticamente, pero estaría ampliando su ventaja al frente de la clasificación de la categoría intermedia con 13,5 puntos de ventaja sobre Augusto Fernández. 2 Tony Arbolino está consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y cuenta ya con siete décimas de ventaja con respecto a Ai Ogura. 2 Augusto Fernández ha recuperado algunas posiciones y es 6º en estos momentos, pero el piloto del equipo Red Bul KTM Ajo necesita seguir mejorando y pegarse a Ai Ogura. 1 Tony Arbolino lidera la carrera, seguido de Ai Ogura. Ojo a Alonso López que salía en la 10ª posición ya es 3º, tremendo el final de temporada que está firmando el piloto madrileño. 1 CAÍDA DE PEDRO ACOSTA Y SOMKIAT CHANTRA !!! Son los escuderos tanto de Ai Ogura como de Augusto Fernández. Vaya casualidad y ambos no podrán ayudar a sus compañeros, en principio, en esta carrera. 1 Complicada salida para Augusto Fernández !!! Ha perdido varias posiciones. Tony Arbolino y Arón Canet completan la primera línea, mientras que Pedro Acosta y Alonso López, dos de los pilotos más en forma en esta categoría intermedia, comienzan en la 8ª y 10ª posición respectivamente. Por su parte, Augusto Fernández comienza la carrera en la 6ª posición. Después de su fatídica caída el pasado domingo en Phillip Island, el piloto madrileño no puede ceder más terreno y tendrá que acometer muchos riesgos en la salida y el primer tramo de la carrera para no quedarse descolgado. Hoy sale precisamente desde la pole Ai Ogura. Se trata de la tercera de la temporada para el piloto de Saitama y atención porque se terminó llevando la victoria en las dos ocasiones anteriores en las que comenzó la carrera desde la primera posición de la parrilla de salida, en los Grandes Premios de España y Austria. Ai Ogura podría ser el cuarto piloto japonés que conquiste el título en la categoría de 250cc/Moto2 tras Tetsuya Harada en 1993, Daijiro Kato en 2001 e Hiroshi Aoyama en 2009. Precisamente ese título de Aoyama fue el último de un piloto nipón en cualquiera categoría del Mundial de motociclismo. No es muy probable que se resuelva hoy la categoría intermedia, aunque Ai Ogura tendría opciones de sellar el título si consiguiera la victoria y Augusto Fernández fuera 13º o peor en esta carrera. La de Moto2 es la categoría más ajustada, con solo tres puntos y medio de diferencia entre los dos primeros clasificados. Ai Ogura le arrebató el liderato a Augusto Fernández en la última carrera, después de que el español se viera obligado a abandonar debido a una caída cuando lo tenía todo a favor para haber dejado el título muy encarrilado. Después de la victoria de John McPhee en Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la categoría intermedia. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Malasia de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…